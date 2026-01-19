काबुल में भीषण धमाका, रेस्टोरेंट के उड़े परखच्चे; क्या निशाने पर थे चीनी नागरिक?

Shahr-e Naw blast: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शहर-ए-नवा इलाके में जोरदार धमाका हुआ. तालिबान सरकार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं.
Kabul Blast: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शहर-ए-नव (Shahr-e-Naw) इलाके में स्थित एक होटल के रेस्टोरेंट में अचानक हुए धमाके से हड़कंप मच गया. भीषण धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चारों ओर मौत का मंजर दिखाई दिया. काबुल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुए भयानक धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. तालिबान सरकार ने भी मौतों की पुष्टि की है. तालिबान प्रशासन के अधिकारी इलाके की घेराबंदी करके धमाके की जांच कर रहे हैं.
प्रशासन का बयान
धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार धमाके और घटनास्थल से धुएं को उठते हुए देखा. विस्फोट के बाद घटनास्थल और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का मंजर नजर आया. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया है कि एक अनुमान के मुताबिक धमाके में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं. मंत्रालय का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है, बाद में अधिकारिक जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी. आपको बताते चलें कि ये धमाका काबुल के सबसे सेफ इलाके में हुआ है, जहां बड़ी तादाद में विदेशी रहते हैं. तालिबान सरकार ने अभी मृतकों का अधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है.
चीन के लोगों पर था निशाना?
धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है. आपको बताते चलें कि शहर-ए-नवा इलाके को विदेशियों का घर कहा जाता है. इसकी गिनती काबुल के गिने चुने और सबसे सुरक्षित इलाकों में होती है. धमाका जिस जगह हुआ वहां हमेशा बड़ी तादाद में विदेशी लोग लंच या डिनर के लिए आते हैं. धमाके के समय भी वहां भारी भीड़ थी. यहां आस-पास चीन के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या धमाका करने वाले का निशाना चीन के नागरिक थे.