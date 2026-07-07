/पाकिस्तान से जंग के हालातों के बीच अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे अफगान मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी? सामने आई वजह

Pakistan Afghanistan: समय और इतिहास दोनों गवाह हैं कि अफगानिस्तान में खुशियां फैलाने के लिए भारत हमेशा से एक लॉयल पार्टनर बनकर अहम भूमिका निभा रहा है. इसी सिलसिले में काबुल की वर्तमान तालिबान सरकार के हुक्मरान भी भारत के नजदीक आए हैं. इस भूमिका के बीच पाकिस्तान से जारी तनातनी यानी जंग जैसे हालातों के बीच अफगानिस्तान के मंत्री दिल्ली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर अफगानिस्तान के एक अहम मंत्री के दिल्ली दौरे की जानकारी देते हुए कहा- 'अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के दिल्ली आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया.'
हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खूनी झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था. जंग जैसे हालातों के बीच अफगानिस्तान के मंत्री भारत दौरे पर आए हैं तो इस पर पाकिस्तान की निगाहें भी बनी होंगी. गौरतलब है कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बीते 9 महीनों से तनाव के हालात बने हुए हैं.
अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने अक्टूबर, 2025 में सीमा पर बढ़ते संघर्ष के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था. तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अफगान सीमा का उल्लंघन कर संघर्ष शुरू किया है. तब अफगानिस्तान की सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया था कि प्रधानमंत्री अखुंद ने यह टिप्पणी मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो मोहम्मद अनवर इब्राहिम के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान की थी.
अफगान नेता लगातार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उसे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
तब पाकिस्तान का दावा था कि वह तहरीक- ए- तालिबान (पाकिस्तान) ठिकानों को निशाना बना रहा था, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था.
खैर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाव के बीच अफगानिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- 'आपसी हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद है.'
A very warm welcome to the Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock of Afghanistan, Mawlawi Ataullah Omari, as he arrives in New Delhi.
Looking forward to engaging discussions on issues of mutual interest. pic.twitter.com/trNhOtNBST
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 7, 2026
तालिबान लगातार आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की फौज इस्लामिक स्टेट को संरक्षण दे रही है. तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से ISIS एक बड़ा खतरा बन चुका है.
डूरंड लाइन के अलावा कई मोर्चों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खी कम होने नाम ही नहीं ले रही है. तालिबान की फौज ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की सीमा के भीतर आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए थे. इससे भड़के पाकिस्तान ने अफगान के रिहायशी इलाकों पर भी निशाना साधा था, जिसमें कई सिविलियंस की मौत हो गई थी.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को जरूरी दवाओं की खेप भेजी गई थी, उस मदद को लेकर अफगानिस्तान सरकार ने भारत की जनता और केंद्र सरकार का आभार जताया है. बताते चलें, भारत-अफगानिस्तान के रिश्ते काबुल की इस सरकार की रिजीम में भी मजबूत हुए हैं. भारत, अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहा है. अफगानिस्तान में संसद बनवाने से लेकर यूनिवर्सिटी, पुल और अस्पतालों के निर्माण में भारत पहले ही अपनी अहम भूमिका निभाता आया है.