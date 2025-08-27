Afghanistan News: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस हफ्ते भारत का दौरा करने वाले थे, हालांकि उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई है. साल 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परविर्तन और तालिबान के सत्ता में आने से भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों में भी काफी बदलाव देखने को मिला है. ऐसे में मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम साबित हो सकती थी.

क्यों रद्द हुई यात्रा?

सूत्रों के मुताबिक मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से यात्रा प्रतिबंध (Travel Ban) में छूट की मंजूरी नहीं मिली, जिसके चलते उनकी यात्रा रद्द हुई. एक सूत्र ने इसको लेकर बताया,' भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था. सभी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन अंतिम समय में UNSC से अनुमति न मिलने के कारण यह दौरा रद्द करना पड़ा. अगर यह यात्रा होती तो यह दिल्ली-काबुल संबंधों में नई गति ला सकती थी.'

मुत्ताकी पर लगा प्रतिबंध

सप्ताह की शुरुआत में ही जानकारी मिली थी कि काबुल से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आने वाला है. यह इस महीने दूसरी बार है जब मुत्ताकी यात्रा नहीं कर पाए हैं. कुछ दिन पहले उन्हें अपना पाकिस्तान दौरा भी इसी वजह से रद्द करना पड़ा था, क्योंकि उन पर और कई तालिबान नेताओं पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लागू है.

तालिबान राजदूतों को सौंपे वाणिज्य दूतावास

भले ही भारत ने अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास तालिबान राजदूतों को सौंप दिए गए हैं. पिछले महीने रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया था, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकार हनन के मामलों को लेकर तालिबान पर वैश्विक स्तर पर लगातार आलोचना हो रही है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को अभी तक व्यापक मान्यता नहीं मिल पाई है. ( इनपुट-आईएएनएस)

FAQ



आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा क्यों रद्द हुई?

आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा UNSC से यात्रा प्रतिबंध में छूट की मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद्द हुई.

क्या भारत ने तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता दी है?

नहीं, भारत ने अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास तालिबान राजदूतों को सौंप दिए गए हैं.

तालिबान को कितने देशों ने मान्यता दी है?

पिछले महीने रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकार हनन के मामलों को लेकर तालिबान पर वैश्विक स्तर पर लगातार आलोचना हो रही है.