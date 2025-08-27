Amir Khan Muttaqi: भारत ने इस तालिबानी मंत्री को दिया था आने का निमंत्रण, ऐसा फंसा 'फच्‍चर'; कैंसिल हो गई विजिट
Advertisement
trendingNow12898259
Hindi Newsदुनिया

Amir Khan Muttaqi: भारत ने इस तालिबानी मंत्री को दिया था आने का निमंत्रण, ऐसा फंसा 'फच्‍चर'; कैंसिल हो गई विजिट

Amir Khan Muttaqi: हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आने वाले थे, लेकिन UNSC से यात्रा प्रतिबंध के कारण उन्हें इसकी मंजूरी नहीं मिली.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 27, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amir Khan Muttaqi: भारत ने इस तालिबानी मंत्री को दिया था आने का निमंत्रण, ऐसा फंसा 'फच्‍चर'; कैंसिल हो गई विजिट

Afghanistan News: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस हफ्ते भारत का दौरा करने वाले थे, हालांकि उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई है. साल 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परविर्तन और तालिबान के सत्ता में आने से भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों में भी काफी बदलाव देखने को मिला है. ऐसे में मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम साबित हो सकती थी.    

क्यों रद्द हुई यात्रा? 
सूत्रों के मुताबिक मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से यात्रा प्रतिबंध (Travel Ban) में छूट की मंजूरी नहीं मिली, जिसके चलते उनकी यात्रा रद्द हुई. एक सूत्र ने इसको लेकर बताया,' भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था. सभी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन अंतिम समय में UNSC से अनुमति न मिलने के कारण यह दौरा रद्द करना पड़ा. अगर यह यात्रा होती तो यह दिल्ली-काबुल संबंधों में नई गति ला सकती थी.' 

ये भी पढ़ें- व्यापार की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया, 7 फाइटर जेट गिर चुके थे, ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का फिर अलापा राग

Add Zee News as a Preferred Source

मुत्ताकी पर लगा प्रतिबंध 
सप्ताह की शुरुआत में ही जानकारी मिली थी कि काबुल से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आने वाला है. यह इस महीने दूसरी बार है जब मुत्ताकी यात्रा नहीं कर पाए हैं. कुछ दिन पहले उन्हें अपना पाकिस्तान दौरा भी इसी वजह से रद्द करना पड़ा था, क्योंकि उन पर और कई तालिबान नेताओं पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लागू है.  

ये भी पढ़ें- यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, रूस भी होगा वार्ता में शामिल 

तालिबान राजदूतों को सौंपे वाणिज्य दूतावास 
भले ही भारत ने अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास तालिबान राजदूतों को सौंप दिए गए हैं. पिछले महीने रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया था, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकार हनन के मामलों को लेकर तालिबान पर वैश्विक स्तर पर लगातार आलोचना हो रही है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को अभी तक व्यापक मान्यता नहीं मिल पाई है. ( इनपुट-आईएएनएस)  

FAQ
 
आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा क्यों रद्द हुई?
आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा UNSC से यात्रा प्रतिबंध में छूट की मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद्द हुई. 

क्या भारत ने तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता दी है?
नहीं, भारत ने अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास तालिबान राजदूतों को सौंप दिए गए हैं. 

तालिबान को कितने देशों ने मान्यता दी है?
पिछले महीने रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकार हनन के मामलों को लेकर तालिबान पर वैश्विक स्तर पर लगातार आलोचना हो रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan

Trending news

लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
;