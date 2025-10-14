'पाकिस्तान को छोड़ हमारे सारे पड़ोसी खुश हैं...,' अफगान के विदेश मंत्री ने भारत को दिया ये बड़ा ऑफर

Taliban News: अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अपने देश की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में शांति है और वह किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता है. उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुए संघर्ष को लेकर कहा कि अफगानिस्तान के 5 अन्य पड़ोसी भी हैं और सभी उनके साथ खुश हैं. मुत्ताकी ने कहा कि आफगानिस्तान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है.

'हम किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहते...'

मुत्ताकी ने कहा,' हम किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहते. अफगानिस्तान में शांति है. पाकिस्तान हमारा एकमात्र पड़ोसी नहीं है. हमारे 5 अन्य पड़ोसी हैं. वे सभी हमसे खुश हैं.' हालांकि, मुत्ताकी ने रविवार 12 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर काबुल शांति नहीं चाहता है तो उसके पास अन्य विकल्प भी हैं. सीमा पर संघर्ष में 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 19 अफगान सीमा चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है.

भारत के साथ 1 अरब डॉलर से ज्यादा है व्यापार

मुत्ताकी ने आगे कहा,' हमें उम्मीद है कि हमारी यात्राओं का भारत- अफगानिस्तान संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. भारत के साथ हमारा व्यापार 1 अरब डॉलर से ज्यादा है. यह अच्छी बात है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री ने काबुल में तकनीकी मिशन को एंबेसी के स्तर तक लाने का फैसला किया है. अफगानिस्तान में काम के अनगिनत अवसर हैं. 45 साल बाद अफगानिस्तान में जबरदस्त शांति स्थापित हुई है. इसी शांति के कारण दुनिया भर से लोग कूटनीतिक उद्देश्यों से आते हैं. सभी खुश हैं.'

भारत को व्यापार के लिए आमंत्रित किया

बता दें कि मुत्ताकी ने भारत को देश के मिनरल्स में इनवेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया है और वाघा सीमा को खोलकर व्यापार को बेहतर बनाने में मदद करने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सबसे तेज व्यापार मार्ग बताया है. रविवार 12 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुत्तकी ने कहा,' मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य मुद्दों पर बात की.'

FAQ

मुत्ताकी ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी?

मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर काबुल शांति नहीं चाहता है तो उसके पास अन्य विकल्प भी हैं.

अफगानिस्तान का भारत के साथ कितना व्यापार है?

अफगानिस्तान का भारत के साथ 1 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार है.