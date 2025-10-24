प्यासा तड़पेगा पाकिस्तान! भारत के बाद अब Afghanistan सिंधु जल समझौते की तर्ज पर रोकेगा पानी, सुप्रीम लीडर का बड़ा फरमान

Taliban plan to restrict Kunar-Chitral river flow: अफगानिस्तान ने भारत की राह पर चलते हुए पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोकने का बड़ा फैसला लिया है. अफगानिस्तान ने इस हफ़्ते भारत की रणनीति अपनाते हुए कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाकर पाकिस्तान की पानी तक पहुंच को सीमित कर दिया है. सत्तारूढ़ तालिबान के कार्यवाहक जल मंत्री ने एक्स पर बताया कि यह आदेश सर्वोच्च नेता मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने दिया है. अपने पोस्ट में मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ़ मंसूर ने कहा, "अफ़ग़ानों को अपने पानी का प्रबंधन करने का अधिकार है और निर्माण कार्य विदेशी कंपनियों के बजाय घरेलू कंपनियों द्वारा किया जाएगा.

पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को सीमित करने का तालिबान का कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदमों की याद दिलाता है.चौबीस घंटे बाद, भारत ने सिंधु जल संधि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे के लिए 65 साल पुरानी संधि को निलंबित कर दिया था.

कुनार नदी क्यों है खास?

कुनार नदी, जो करीब 500 किलोमीटर लंबी है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले में हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है.यह अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होकर बहती है और काबुल नदी में मिल जाती है. फिर यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर अटक शहर के पास सिंधु नदी से जुड़ती है.यह नदी पाकिस्तान के लिए खेती, पेयजल और बिजली उत्पादन का अहम स्रोत है.अगर अफगानिस्तान इस पर बांध बनाता है, तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत और बढ़ सकती है.

तालिबान की रणनीति

2021 में सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने नदियों और नहरों पर कब्जा मजबूत करने की नीति अपनाई है. खाद्य सुरक्षा के लिए बांध और नहरें बनाना उनकी प्राथमिकता है. उत्तरी अफगानिस्तान में 285 किलोमीटर लंबी क़ोश तेपा नहर इसका उदाहरण है जो 550,000 हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह नहर अमु दरिया नदी के 21% पानी को मोड़ सकती है, जिससे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को नुकसान हो सकता है.

भारत-अफगानिस्तान का साथ

पिछले हफ्ते तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए थे. उन्होंने हेरात प्रांत में बांध निर्माण के लिए भारत के समर्थन की तारीफ की. दोनों देशों ने जल प्रबंधन और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर सहयोग बढ़ाने का वादा किया था.

पाकिस्तान की मुश्किलें

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर पहले से तनाव है. पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को सपोर्ट करता है. कुनारनदी पर बांध बनने से पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर और असर पड़ेगा. भारत के साथ सिंधु जल संधि थी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ ऐसी कोई संधि नहीं है, जिससे पाकिस्तान के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं.