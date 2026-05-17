खामोशी का मतलब कबूल है-कबूल है-कबूल है... तालिबान सरकार ने बाल विवाह को दी मंजूरी

Afghanistan New Rule Of Child Marriage: अपगानिस्तान में तालिबान ने बच्चियों की शादी को लेकर नया नियम बनाया है. इसके मुताबिक अगर कोई लड़की युवा हो रही है तो शादी को लेकर उसकी चुप्पी को हां माना जाएगा. तालिबान का यह कानून बाल विवाह को बढ़ावा देता है.
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Afghanistan News: अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं और लड़कियों पर लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं. उनकी पढ़ाई लिखाई, बाहर जाने, नौकरी, रहन-सहन और यहां तक की पहनावे को लेकर भी सख्त नियम लागू हैं. वहीं अब तालिबान ने शादी-तलाक और बाल विवाह को लेकर भी एक नया विवादास्पद कानून पेश किया है. अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की ओर से इस कानून की खूब आलोचना की जा रही है.
अफगानी मीडिया 'Amu TV' के मुताबिक,' पति-पत्नी के बीच अलगाव के सिद्धांत (Principles of Separation Between Spouses) के शीर्षक वाले 31 आर्टिकल रेगुलेशन के इस नियम को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने मंजूरी दी और मई के मध्य में शासन के ऑफीशियल गैजेट में पब्लिश किया गया.' बता दें कि इस डॉक्यूमेंट में बाल विवाह, लापता पति, जबरन अलगाव, धर्मत्याग, व्यभिचार के आरोप और अन्य धार्मिक और कानूनी मामलों से संबंधित नियमों की रूपरेखा दी गई है. इन नियमों का सबसे विवादित प्रावधान यह कहता है कि यंग होने के बाद कुंवारी लड़की की चुप्पी को शादी के लिए सहमति माना जा सकता है. हालांकि, नियम कहता है कि किसी लड़के या पहले से शादीशुदा महिला की चुप्पी को खुद से सहमति नहीं माना जाएगा.
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तालिबान के इस नए फरमान में खियार अल-बुलुघ यानी युवा होने पर विकल्प लेने का भी जिक्र किया गया है. इस्लामी न्यायशास्त्र के तहत कम उम्र में शादी करने वाला बच्चा युवा होने के बाद शादी को रद्द करने की मांग कर सकता है. इस रेगुलेशन के आर्टिकल 5 के मुताबिक, अगर किसी नाबालिग की शादी उसके पिता या दादा के अलावा अन्य रिश्तेदारों की ओर से तय किया जाता है, तो वह शादी कानूनी तौर पर तभी वैध मानी जा सकती है, जब पति-पत्नी सामाजिक रूप से अनुकूल हों और दहेज भी उचित हो. बच्चा बाद में विवाह रद्द करने की अपील कर सकता है, लेकिन केवल तालिबान कोर्ट के आदेश के जरिए ही.
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नियमों के एक अन्य प्रावधान में यह भी कहा गया है कि असंगत पार्टनर या अनुचित दहेज से जुड़ी शादी को वैध नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही अगर अभिभावक दुर्व्यवहार करने वाले, मानसिक रूप से अयोग्य या नैतिक रूप से भ्रष्ट पाए जाते हैं, तो ऐसी शादियों को अमान्य घोषित किया जाएगा. इस डॉक्यूमेंट में तालिबान के जजों को एडल्ट्री, धर्म परिवर्तन, पति की लंबे समय तक अनुपस्थिति और जिहार से विवादों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है. जिहार का मतलब है कि पति अपनी पत्नी की तुलना एक ऐसी महिला रिश्तेदार से करता है जिससे विवाह करना वर्जित होता है. तालिबान के इन नए नियमों पर कई मानवधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई है.
तालिबान के नए नियमों की आलोचना करते हुए राजनीतिक टिप्पणीकार फहिमा मोहम्मद ने 'न्यूयॉर्क पोस्ट' को बताया,' बाल विवाह किसी भी मायने में विवाह नहीं है. एक बच्ची ठीक से सहमति नहीं दे सकती और चुप्पी को सहमति मानना खतरनाक है क्योंकि यह एक लड़की की आवाज को पूरी तरह से दबा देता है.'