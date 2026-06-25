Afghanistan Goverment Rules: अफगानिस्तान में कड़ी पाबंदियों के बीच अब सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फरमान जारी किया गया है. नए आदेश के तहत अब सरकार के अधीन काम करने वाले लोगों के लिए स्मार्टफोन बैन कर दिया गया है. निर्देश में कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों के मोबाइल फोन तोड़ दिए जाएंगे और उन्हें कानून के तहत सजा दी जाएगी.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान प्रशासन ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है. सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि इस पाबंदी से सरकारी कामकाज पहले ही बाधित हो चुका है, जबकि कम से कम एक प्रांतीय प्रशासन ने इस रोक को तुरंत लागू करने का ऐलान किया है.
स्मार्टफोन बैन के आदेश को लेकर एक सरकारी कर्मचारी ने कहा,' इसका असर इतना ज्यादा हुआ है कि कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं लगभग ठप हो गई हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारी काम पहले मोबाइल फोन, व्हॉट्सएप और ईमेल के जरिए किए जाते थे.' पंजशीर प्रांत के गवर्नर ने एक बयान में कहा कि यह पाबंदी उनके सभी दफ्तरों में लागू की जाएगी.
लोगों का कहना है कि स्मार्टफोन उन कुछ साधनों में से एक है जिनका इस्तेमाल अफगान लोग शिक्षा पाने, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड करने, निजी तौर पर बातचीत करने और बिना सेंसर वाली जानकारी तक पहुंचने के लिए करते हैं. उन्होंने कहा कि यह आदेश अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से पब्लिक लाइफ पर तालिबान के बढ़ते कंट्रोल की दिशा में एक और कदम हो सकता है. तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों, मीडिया और नागरिक समाज पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूलों और यूनिवर्सिटी में जाने पर रोक है, कई महिलाओं को नौकरी से हटा दिया गया है और एक्टिविस्ट और पत्रकारों ने डराने-धमकाने, हिरासत में लेने और सेंसरशिप की शिकायतें की हैं.
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली महिला अधिकार एक्टिविस्ट सनम कबीरी ने कहा,' आज स्मार्टफोन केवल मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. जब सरकारी दफ्तरों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है, तो यह चिंता पैदा करता है कि इसका मकसद केवल प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जानकारी और बातचीत तक पहुंच को भी रोकना हो सकता है.'