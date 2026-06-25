लोगों का कहना है कि स्मार्टफोन उन कुछ साधनों में से एक है जिनका इस्तेमाल अफगान लोग शिक्षा पाने, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड करने, निजी तौर पर बातचीत करने और बिना सेंसर वाली जानकारी तक पहुंचने के लिए करते हैं. उन्होंने कहा कि यह आदेश अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से पब्लिक लाइफ पर तालिबान के बढ़ते कंट्रोल की दिशा में एक और कदम हो सकता है. तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों, मीडिया और नागरिक समाज पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूलों और यूनिवर्सिटी में जाने पर रोक है, कई महिलाओं को नौकरी से हटा दिया गया है और एक्टिविस्ट और पत्रकारों ने डराने-धमकाने, हिरासत में लेने और सेंसरशिप की शिकायतें की हैं.