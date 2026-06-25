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अब स्मार्टफोन भी हराम? तालिबान का नया फरमान, जज समेत सरकारी अफसर नहीं रख सकेंगे फोन

Taliban Ban Smartphones In Govt Offices: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देशभर में सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने का आदेश दिया है. इस नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 25, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:18 PM IST
अब स्मार्टफोन भी हराम? तालिबान का नया फरमान, जज समेत सरकारी अफसर नहीं रख सकेंगे फोन
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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