Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /5 साल पहले लौटा था तालिबान, महिलाओं की बेबसी से कंगाली तक की दास्तां; अफगानिस्तान में कितना आया बदलाव?

5 साल पहले लौटा था तालिबान, महिलाओं की बेबसी से कंगाली तक की दास्तां; अफगानिस्तान में कितना आया बदलाव?

15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर दोबारा कब्जा किया था. पांच साल बाद देश की तस्वीर कितनी बदली? महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आजादी पर लगी पाबंदियों से लेकर गरीबी, बेरोजगारी और मानवीय संकट तक, जानिए तालिबान शासन में अफगानिस्तान के हालात की पूरी कहानी.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 15, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:25 PM IST
5 साल पहले लौटा था तालिबान, महिलाओं की बेबसी से कंगाली तक की दास्तां; अफगानिस्तान में कितना आया बदलाव?
Image Credit: Social Media (अफगानिस्तान में तालिबान के 5 साल पूरे, कितना हुआ बदलाव)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इन लोगों को कभी न बताएं अपने पैसे और घर के राज, बर्बाद कर देंगे जिंदगी
2
3
4
5