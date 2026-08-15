/5 साल पहले लौटा था तालिबान, महिलाओं की बेबसी से कंगाली तक की दास्तां; अफगानिस्तान में कितना आया बदलाव?

15 अगस्त 2026. भारत आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन इसी तारीख का अफगानिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग अर्थ है. पांच साल पहले, 15 अगस्त 2021 को तालिबान लड़ाकों ने बिना किसी बड़े प्रतिरोध के काबुल में प्रवेश कर लिया था. इसके साथ ही अफगानिस्तान की वह सरकार भी ढह गई, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने करीब दो दशक तक सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया था. अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं की वापसी के बीच हजारों लोग काबुल के हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर भागे थे. हर किसी की कोशिश किसी भी तरह देश छोड़ने की थी.
पांच साल बाद तालिबान इस दिन को ‘विजय दिवस’ के तौर पर मना रहा है. मगर सत्ता पर कब्जे के इन पांच वर्षों में अफगानिस्तान की तस्वीर कई मायनों में बदल चुकी है.
तालिबान के काबुल पहुंचते ही शहर में अफरा-तफरी फैल गई थी. लोग एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रहे थे और वाणिज्यिक उड़ानें रद्द होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां जमा थे. अमेरिकी वायुसेना के सी-17 विमान से जुड़ी तस्वीरें उस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थीं. कुछ लोग विमान के बाहर लटककर उसे पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए. विमान के रनवे पर आगे बढ़ने के दौरान कई लोग उससे चिपके रहे. विमान के उड़ान भरने के बाद कम से कम दो लोगों के आसमान से गिरने की तस्वीरें सामने आई थीं.
अमेरिका ने 31 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी सेना पूरी तरह वापस बुलाने की समयसीमा तय की थी. इस बीच अगले दो हफ्ते तक काबुल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक का केंद्र बना रहा. उस समय तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने दावा किया था कि अफगानों की जान, संपत्ति और सम्मान को कोई खतरा नहीं होगा. तालिबान ने आम माफी, समावेशी इस्लामी सरकार और महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी भरोसा दिलाया था. लेकिन अगले कुछ वर्षों में तस्वीर इसके उलट दिखाई दी.
तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी पर प्रतिबंध लगातार बढ़ते गए. लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर रोक लगी. इसके बाद महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया. रोजगार, यात्रा और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को लेकर भी नियम सख्त होते गए. संयुक्त राष्ट्र महिला की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाले 100 से ज्यादा आदेश और फरमान जारी किए जा चुके हैं. सर्वे में शामिल 10 में से करीब सात महिलाओं ने अपनी मानसिक स्थिति को खराब या बहुत खराब बताया.
आंकड़े यह भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब घर से बाहर निकलने से बचती हैं. करीब तीन-चौथाई महिलाओं ने बताया कि पुरुष अभिभावक के बिना बाहर निकलना उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है. रोजगार के मामले में भी तस्वीर बेहद असमान है. अफगानिस्तान में महिलाओं की रोजगार दर महज करीब 7 प्रतिशत बताई गई है, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 84 प्रतिशत के आसपास है.
बामियान की 32 वर्षीय जुहल कभी पत्रकार थीं. तालिबान के लौटने के बाद उनका पेशेवर जीवन भी रुक गया. उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनकी पूरी जिंदगी घर की चार दीवारों में सिमटकर रह जाए. वह चाहती हैं कि उनकी क्षमता और प्रतिभा को फिर से महत्व मिले और उन्हें दोबारा काम करने का मौका मिले. उनकी उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. जुहल का मानना है कि अगर महिलाओं को दोबारा अवसर मिलता है तो वह अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकती हैं. उनके लिए यह सिर्फ नौकरी पर लौटने का सवाल नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और समाज में अपनी उपयोगिता वापस पाने की कोशिश भी है.
आज अफगानिस्तान दुनिया का ऐसा अकेला देश है जहां लड़कियों और महिलाओं को औपचारिक रूप से माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की पढ़ाई से बाहर रखा गया है.
यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक यह स्थिति बनी रही तो देश में प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की भारी कमी पैदा हो सकती है. अफगानिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही भीड़भरी कक्षाओं, सीमित सुविधाओं और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों जैसी समस्याओं से जूझ रही है. तालिबान के शासन का समर्थन करने वाले कुछ लोग भी इस स्थिति की कीमत को समझते हैं.
काबुल के 38 वर्षीय दोस्त मोहम्मद खान ने कहा कि देश को डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे प्रशिक्षित पेशेवरों की जरूरत है. उनका कहना है कि सभी क्षेत्रों को काम करने देना जरूरी है. यानी पांच साल बाद अफगानिस्तान के सामने सवाल सिर्फ लड़कियों की शिक्षा का नहीं है. सवाल यह भी है कि जिस देश को डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों और दूसरे विशेषज्ञों की जरूरत है, वह आने वाली पीढ़ियों को इन क्षेत्रों के लिए तैयार कैसे करेगा?
तालिबान के शासन में पत्रकारिता उन क्षेत्रों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है. पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने अफगानिस्तान को दुनिया में पत्रकारिता के लिए सबसे खतरनाक और मुश्किल जगहों में शामिल किया है. 2024 में राजनीतिक कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण पर रोक लगाई गई. तालिबान नेतृत्व की आलोचना को अपराध की श्रेणी में रखा गया और मीडिया संस्थानों को साक्षात्कार के लिए स्वीकृत विश्लेषकों की सूची में से मेहमान चुनने के निर्देश दिए गए. दूसरी तरफ तालिबान ने अपने समर्थक मीडिया तंत्र को भी मजबूत किया है. 2025 तक कई बड़े टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और डिजिटल मंच उसके नियंत्रण या प्रभाव में बताए गए. 2021 के बाद सैकड़ों अफगान पत्रकार देश छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं.
तालिबान के शासन में न्याय व्यवस्था भी पुराने और कठोर तौर-तरीकों की तरफ लौटती दिखाई दी है. मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के हवाले से बताया कि अगस्त 2021 से नवंबर 2022 के बीच कई मामलों में अदालतों ने शारीरिक दंड का आदेश दिया. इनमें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने जैसी सजाएं शामिल थीं. तालिबान के सर्वोच्च नेता की ओर से न्यायाधीशों को धार्मिक कानूनों के तहत शारीरिक दंड को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया गया था. दिसंबर 2022 में परवान प्रांत के एक स्टेडियम में भीड़ के सामने 27 लोगों को कोड़े मारे गए थे. यह सही है कि तालिबान से पहले के अफगान शासन में भी कुछ मामलों में शारीरिक दंड की व्यवस्था मौजूद थी. लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि तालिबान के लौटने के बाद इसका इस्तेमाल खुले तौर पर और नियमित रूप से किया जाने लगा.
तालिबान के शासन के पांच साल पूरे होने पर देश में एक बड़ा बदलाव जरूर दिखाई देता है, वह लंबा युद्ध खत्म हो चुका है जिसने दशकों तक अफगानिस्तान को अस्थिर रखा. कई अफगानों के लिए यही सबसे बड़ी राहत है. काबुल के 30 वर्षीय मोहम्मद कासिम ने कहा कि पिछले पांच साल कम से कम सुरक्षा के लिहाज से पहले के वर्षों से बेहतर रहे हैं. लेकिन उनके सामने भी एक बड़ी चिंता है-रोजगार. यही अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना है. युद्ध की तीव्रता कम हुई है, लेकिन स्थिरता पूरी तरह नहीं आई. इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठन अब भी हमले करते रहे हैं. जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक भी निशाने पर रहे हैं.
दूसरी तरफ तालिबान को अलग-अलग सशस्त्र समूहों से चुनौती और सीमावर्ती इलाकों में तनाव का सामना करना पड़ा है. यानी संघर्ष खत्म होने के बजाय उसका स्वरूप बदल गया है. पहले जहां कई पक्षों के बीच खुला युद्ध था, वहीं अब आतंकवादी हमले, राजनीतिक दमन, सीमा तनाव और तालिबान का केंद्रीकृत शासन अफगानिस्तान की नई वास्तविकता बन गए हैं.
अफगान अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन इसका फायदा आम लोगों तक उतनी तेजी से नहीं पहुंचा है. विश्व बैंक के मई 2026 के आकलन के मुताबिक अर्थव्यवस्था में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन आबादी की तेज वृद्धि और पड़ोसी देशों से लौटे करीब 37 लाख अफगानों ने दबाव बढ़ा दिया. 2025 के अंत तक करीब 1.4 करोड़ लोगों के गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने का अनुमान लगाया गया था. प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, महंगाई, बिजली की कमी, बैंकिंग व्यवस्था तक सीमित पहुंच और विदेशी सहायता में कमी जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं. देश आयात पर भी काफी निर्भर है. कागज पर आर्थिक वृद्धि दिखाई दे सकती है, लेकिन जमीन पर लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर अभी भी बड़ा सवाल हैं.
अफगानिस्तान लंबे समय तक दुनिया की अफीम आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र रहा. 2022 में दुनिया की करीब 80 प्रतिशत अफीम की आपूर्ति अफगानिस्तान से होने का अनुमान था. तालिबान ने अप्रैल 2022 में अफीम की खेती पर रोक लगा दी. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट में अफीम की खेती में करीब 95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. अफीम की फसल का अनुमानित मूल्य भी 2022 के करीब 1.36 अरब डॉलर से घटकर 2023 में लगभग 11 करोड़ डॉलर रह गया. सरकार के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन किसानों के लिए कहानी इतनी आसान नहीं थी.
जिन ग्रामीण परिवारों की आय अफीम पर निर्भर थी, उनके सामने अचानक कमाई का बड़ा संकट खड़ा हो गया. कुछ इलाकों में किसानों ने गेहूं, मक्का, फूलगोभी, मुर्गीपालन और बागवानी जैसे विकल्प अपनाए हैं. लेकिन संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अफीम पर रोक तभी लंबे समय तक कायम रह सकती है, जब किसानों को स्थायी और भरोसेमंद आय के विकल्प मिलें. हेलमंद के सामुदायिक विकास कार्यकर्ता मुल्ला तुर जान की बात इस मुश्किल को समझने के लिए काफी है. उनका कहना है कि वे अफीम नहीं उगाना चाहते, लेकिन बच्चों का पेट पालने के लिए उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है.
पांच साल बाद भी तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता नहीं मिली है. रूस ने तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता दी है. तालिबान के उप विदेश मंत्री मोलवी हयातुल्लाह महाजर फराही का दावा है कि उनका प्रशासन करीब 40 देशों के संपर्क में है और मान्यता के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर चुका है. भारत ने भी तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन दोनों के बीच संपर्क लगातार बढ़ा है.
तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली का दौरा किया था. यह भारत में तालिबान प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी की पहली यात्रा थी. इसके बाद भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण दूतावास कर दिया और तालिबान को नई दिल्ली में राजनयिक नियुक्त करने की अनुमति दी. मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावासों में भी तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिक काम कर रहे हैं. उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े तीन अन्य तालिबान मंत्री भी भारत का दौरा कर चुके हैं. भारत ने इस वर्ष के बजट में अफगानिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है.
तालिबान के सत्ता में लौटने की पांचवीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है. अफगान दूतावास 17 अगस्त को भारत में पहली बार ‘विजय दिवस’ के मौके पर स्वागत समारोह आयोजित कर रहा है. इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान द्वारा नियुक्त राजदूतों को स्वीकार किया है, हालांकि दोनों देशों ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है. यह स्थिति बताती है कि तालिबान को लेकर दुनिया का रुख पूरी तरह स्वीकार या पूरी तरह बहिष्कार वाला नहीं है.
तालिबान के लिए 15 अगस्त ‘विजय’ का दिन है. लेकिन अफगानिस्तान के लिए यही तारीख एक बड़ा सवाल भी लेकर आती है. क्या युद्ध खत्म होना ही शांति है? क्या सुरक्षा के बदले नागरिक स्वतंत्रताओं पर समझौता किया जा सकता है? क्या आर्थिक विकास महिलाओं को शिक्षा और रोजगार से दूर रखकर संभव है? और क्या ऐसा शासन लंबे समय तक स्थिर रह सकता है, जिसे दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी औपचारिक मान्यता देने से बच रहा है? पांच साल पहले काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए उमड़ी भीड़ एक ऐसे अफगानिस्तान की तस्वीर थी, जहां लोग अपने भविष्य को लेकर डरे हुए थे. पांच साल बाद तस्वीर कुछ बदली जरूर है, लेकिन उन लोगों के सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. तालिबान के लिए युद्ध की समाप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है. मगर अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए असली परीक्षा अब भी यही है- क्या उन्हें सुरक्षित जिंदगी के साथ शिक्षा, रोजगार, सम्मान और अपने भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार भी मिल पाएगा?