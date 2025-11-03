Advertisement
trendingNow12985910
Hindi Newsदुनिया

एक कदम और आगे बढ़े भारत-अफगानिस्तान, नई दिल्ली में इस महीने होगा बड़ा काम; चिढ़ जाएंगे मुनीर-शहबाज

Afghanistan Diplomat In India: भारत और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. वहीं अब जल्द इस महीने तालिबान शासन की ओर से भारत में एक राजनयिक की नियुक्ति होने वाली है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 03, 2025, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक कदम और आगे बढ़े भारत-अफगानिस्तान, नई दिल्ली में इस महीने होगा बड़ा काम; चिढ़ जाएंगे मुनीर-शहबाज

India-Afghanistan Relations: भारत और अफगानिस्तान के तालिबान के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. वहीं अब इस महीने तालिबान शासन की ओर से भारत में एक राजनयिक की नियुक्ति भी होने वाली है. इससे दोनों देशों के संबंध और अधिक गहरे होने की उम्मीद हैं. बता दें कि अगस्त साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की नियुक्ति के बाद से भारत में पहली बार किसी तालिबानी राजनयिक की नियुक्ति होगी. इसके बाद दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 की शुरुआत में एक और राजनयिक नियुक्त होगा. इसकी जानकारी काबुल ने भारतीय अधिकारियों को दी है.    

भारत-अफगानिस्तान के मजबूत होते संबंध  

इस साल भारत-अफगानिस्तान के संबंध में लगातार प्रगति देखी गई है, जिसका कुछ परिणाम पिछले महीने ही देखा गया था जब अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए थे. भारत ने हर समस्या में अफगानिस्तान का साथ दिया है और भले ही भारत सरकार ने काबुल में सत्ता को आधिकारिक मान्यता न दी हो, लेकिन इस तालिबानी मुल्क को लगातार मदद और मेडिकल सप्लाई पहुंचकर एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत ने अपनी भूमिका को और मजबूत किया है.  

ये भी पढ़ें- लाशों को अंदर से खोखला करके भेज रहा इजरायल, खाली जगहों में भर देता है रूई; क्या है दावा?

Add Zee News as a Preferred Source

 

तालिबान ने की भारत की सराहना  

बता दें कि मुत्ताकी की यात्रा के दौरान भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करने और तालिबानी डिप्लोमैट्स को स्वीकार करने पर सहमति जताने की घोषणा की थी. दोनों पक्षों की ओर से जल्द ही अपने-अपने मिशनों को लीड करने के लिए एक प्रभारी नियुक्त किए जाने की उम्मीद है. रविवार 2 नवंबर 2025 को तालिबान के एक प्रवक्ता ने अफगानिस्तान को 16 टन से ज्यादा एंटी वेक्टर बोर्न डिजीज दवाईयां डोनेट करने पर भारत की सराहना की. उन्होंने कहा,' यह लेटेस्ट डोनेशन अफगानिस्तान की भारत के साथ लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप और डेवलेपमेंट सपोर्ट को हाइलाइट करता है. भारत मेडिकल सप्लाई करके इस क्षेत्र में हेल्थ, स्टेबिलिटी और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में एक विश्वसनीय भागीदार के तौर पर अपनी भूमिका की पुष्टि करता है.'    

ये भी पढ़ें- नाइजीरिया में मचा भारी बवाल, ईसाईयों के खिलाफ भड़की हिंसा, ट्रंप ने दिया जांच का आदेश  

 

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बिगड़ते संबंध  

बता दें कि मुत्ताकी की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस दौरान तालिबान ने जम्मू-कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया. वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का जोरदार समर्थन किया है. वह भी ऐसे वक्त पर जब भारी झड़पों के चलते तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंचे हैं. भले ही दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है, लेकिन तनाव बढ़ने का खतरा अभी नहीं टला है. कुछ दिन पहले ही तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. तालिबान का दावा था कि पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका वापस आकर बगराम एयरबेस पर कब्जा कर सके.   

FAQ 

भारत-अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे हैं?  

भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और दोनों देशों ने एक-दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन किया है. 

भारत में तालिबानी राजनयिक की नियुक्ति कब होगी?   

इस महीने तालिबान शासन की ओर से भारत में एक राजनयिक की नियुक्ति होने वाली है और दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 की शुरुआत में एक और राजनयिक नियुक्त होगा. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
McDonalds
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
Beautiful Lakes In India
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
Ajit Pawar
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
Scorpion
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव