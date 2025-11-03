एक कदम और आगे बढ़े भारत-अफगानिस्तान, नई दिल्ली में इस महीने होगा बड़ा काम; चिढ़ जाएंगे मुनीर-शहबाज

India-Afghanistan Relations: भारत और अफगानिस्तान के तालिबान के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. वहीं अब इस महीने तालिबान शासन की ओर से भारत में एक राजनयिक की नियुक्ति भी होने वाली है. इससे दोनों देशों के संबंध और अधिक गहरे होने की उम्मीद हैं. बता दें कि अगस्त साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की नियुक्ति के बाद से भारत में पहली बार किसी तालिबानी राजनयिक की नियुक्ति होगी. इसके बाद दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 की शुरुआत में एक और राजनयिक नियुक्त होगा. इसकी जानकारी काबुल ने भारतीय अधिकारियों को दी है.

भारत-अफगानिस्तान के मजबूत होते संबंध

इस साल भारत-अफगानिस्तान के संबंध में लगातार प्रगति देखी गई है, जिसका कुछ परिणाम पिछले महीने ही देखा गया था जब अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए थे. भारत ने हर समस्या में अफगानिस्तान का साथ दिया है और भले ही भारत सरकार ने काबुल में सत्ता को आधिकारिक मान्यता न दी हो, लेकिन इस तालिबानी मुल्क को लगातार मदद और मेडिकल सप्लाई पहुंचकर एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत ने अपनी भूमिका को और मजबूत किया है.

तालिबान ने की भारत की सराहना

बता दें कि मुत्ताकी की यात्रा के दौरान भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करने और तालिबानी डिप्लोमैट्स को स्वीकार करने पर सहमति जताने की घोषणा की थी. दोनों पक्षों की ओर से जल्द ही अपने-अपने मिशनों को लीड करने के लिए एक प्रभारी नियुक्त किए जाने की उम्मीद है. रविवार 2 नवंबर 2025 को तालिबान के एक प्रवक्ता ने अफगानिस्तान को 16 टन से ज्यादा एंटी वेक्टर बोर्न डिजीज दवाईयां डोनेट करने पर भारत की सराहना की. उन्होंने कहा,' यह लेटेस्ट डोनेशन अफगानिस्तान की भारत के साथ लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप और डेवलेपमेंट सपोर्ट को हाइलाइट करता है. भारत मेडिकल सप्लाई करके इस क्षेत्र में हेल्थ, स्टेबिलिटी और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में एक विश्वसनीय भागीदार के तौर पर अपनी भूमिका की पुष्टि करता है.'

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बिगड़ते संबंध

बता दें कि मुत्ताकी की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस दौरान तालिबान ने जम्मू-कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया. वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का जोरदार समर्थन किया है. वह भी ऐसे वक्त पर जब भारी झड़पों के चलते तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंचे हैं. भले ही दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है, लेकिन तनाव बढ़ने का खतरा अभी नहीं टला है. कुछ दिन पहले ही तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. तालिबान का दावा था कि पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका वापस आकर बगराम एयरबेस पर कब्जा कर सके.

