पाकिस्तान और ईरान का पानी बंद करने की तैयारी? तालिबान सरकार के फरमान से क्या भारत को कोई चिंता
Advertisement
trendingNow12885258
Hindi Newsदुनिया

पाकिस्तान और ईरान का पानी बंद करने की तैयारी? तालिबान सरकार के फरमान से क्या भारत को कोई चिंता

Afghanistan water canal projects: काबुल से आ रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साउथ एशिया की तमाम सरकारों को चेतावनी जारी करते हुए फरमान सुनाया है कि उनकी योजना के बीच आने वालों का अंजाम ए गुलिस्तां ठीक नहीं होगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान और ईरान का पानी बंद करने की तैयारी? तालिबान सरकार के फरमान से क्या भारत को कोई चिंता

Taliban canal projects: करीब 40 सालों तक चले युद्ध के बाद, अफगानिस्तान अपने आस-पास मौजूद जल संसाधनों पर संप्रभुता जता रहा है. तालिबान सरकार की ये फैसला अफगानिस्तान की नीतियों में किया गया वो बदलाव है, जो पड़ोसी देशों के साथ नाज़ुक संबंधों की परीक्षा ले रहा है. अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद काबुल के सिंघासन पर बैठे तालिबान नेता दुनिया में अपने बढ़ते कद से गदगद हैं. नए डेवलपमेंट की बात करें तो तालिबान ने ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया में बहने वाली नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांधों और नहरों सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं.

तालिबान सरकार के फैसले पर विवाद

अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के इस फैसले से उसके पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ गई है. उन्हें ऐसा लगता है कि धमकी देकर तालिबान आर-पार के मूड में है. दरअसल अफगानिस्तान की ये कोशिशें विवाद बढ़ा रही हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे क्षेत्र में पानी की कमी को बद से बदतर बना दिया है. क़ोश तेपा नहर को लेकर मध्य एशिया अलर्ट पर है. सबसे विवादास्पद पहल कोश तेपा नहर है, जो उत्तरी अफगानिस्तान में 560,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए डिज़ाइन की गई एक विशाल परियोजना है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान का ये प्रोजेक्ट अमू दरिया यानी नदी का प्रवाह का 21 प्रतिशत तक मोड़ सकती है, जो पहले से ही जल-संकटग्रस्त मध्य एशियाई देशों के लिए महत्वपूर्ण नदी है.

FAQ-

सवाल-तालिबान सरकार के इस फैसले से किन देशों में चिंता है और प्रमुख चिंता क्या है?
जवाब- ईरान, पाकिस्तान के अलावा कजकिस्तान समर्थित उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने चिंता जताते हुए कहा, 'ये परियोजना अरल सागर को और सिकोड़ सकती है और क्षेत्र की जल-बंटवारे की व्यवस्था को अस्थिर कर सकती है, जो सोवियत काल से चली आ रही है. जल प्रशासन विशेषज्ञ मोहम्मद फैज़ी ने चेतावनी दी है और एएफपी ने उनके हवाले से कहा है, अभी चाहे कितना भी दोस्ताना रुख क्यों न अपनाया जाए, नहर का संचालन शुरू होने पर उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को कुछ न कुछ परिणाम भुगतने ही होंगे.

सवाल- तालिबान अधिकारियों का क्या तर्क है?
जवाब- हालांकि, तालिबान अधिकारियों का कहना है कि नहर से कोई खास नुकसान नहीं होगा. प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद जबीहुल्लाह मिरी ने न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने कहा है कि अमु दरिया में पानी की कोई कमी नहीं है, वहां पानी की प्रचुरता है, खासकर जब बाढ़ आती है और ग्लेशियरों का पिघला हुआ पानी इसमें बहता है.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan

Trending news

UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: PM मोदी की अध्यक्षता में हो रही BJP संसदीय बोर्ड की बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज हैं मौजूद
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: PM मोदी की अध्यक्षता में हो रही BJP संसदीय बोर्ड की बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज हैं मौजूद
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
;