चीन की दीवार को टक्कर! अफ्रीका बना रहा है 8,000 KM लंबी 'पेड़ों की दीवार', वजह जान रह जाएंगे हैरान

अफ्रीका इस समय दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय परियोजनाओं में से एक पर काम कर रहा है. इसका नाम है ग्रेट ग्रीन वॉल (Great Green Wall). लगभग 8,000 किलोमीटर लंबी यह पहल पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल के अटलांटिक तट से शुरू होकर पूर्वी अफ्रीका के जिबूती तक फैली हुई है. इसका उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि उन इलाकों को दोबारा जीवंत बनाना है जो वर्षों से सूखे, रेगिस्तान के विस्तार और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं. इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2007 में अफ्रीकी संघ (African Union) ने की थी.
शुरुआत में इसकी कल्पना सहारा रेगिस्तान की दक्षिणी सीमा पर पेड़ों की एक लंबी और चौड़ी पट्टी तैयार करने के रूप में की गई थी, ताकि रेगिस्तान का विस्तार रोका जा सके. हालांकि, बाद में वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने पाया कि सिर्फ पेड़ों की कतार लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. इसके बाद परियोजना की रणनीति बदली गई और अब इसका फोकस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को पुनर्जीवित करने पर है. इसके तहत जंगल, घास के मैदान, कृषि भूमि, आर्द्रभूमि और स्थानीय वनस्पतियों को फिर से विकसित किया जा रहा है.
साहेल (Sahel) क्षेत्र कई दशकों से लगातार पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है. यहां रेगिस्तान का फैलाव बढ़ा है, लंबे समय तक सूखा पड़ा है, उपजाऊ जमीन खराब हुई है और जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न भी अनिश्चित होता गया है. इस इलाके की बड़ी आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है. लेकिन जमीन की उर्वरता घटने और बारिश कम होने से फसल उत्पादन प्रभावित हुआ, खाद्य संकट गहराया और लोगों की आय पर भी असर पड़ा. यही वजह है कि इस परियोजना के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, पानी को जमीन में अधिक समय तक बनाए रखने और खेती को फिर से उत्पादक बनाने की कोशिश की जा रही है.
नाम भले ही 'ग्रीन वॉल' हो, लेकिन यह पेड़ों की एक सीधी और लगातार चलने वाली दीवार नहीं है. वास्तव में यह स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार की गई सैकड़ों पुनर्स्थापन परियोजनाओं का समूह है. कहीं स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जा रहे हैं, कहीं प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों को संरक्षित किया जा रहा है. कई स्थानों पर मिट्टी सुधारने, वर्षा जल संग्रहण बढ़ाने, घास के मैदानों को पुनर्जीवित करने और टिकाऊ खेती की तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है. यही वजह है कि हर क्षेत्र में अपनाई गई रणनीति वहां की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप है.
ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना के लिए वर्ष 2030 तक कई बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं. इनमें प्रमुख रूप से-
करीब 10 करोड़ हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाना.
वातावरण से लगभग 25 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना.
अफ्रीका में लगभग एक करोड़ हरित रोजगार (Green Jobs) का सृजन करना.
साहेल क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका को मजबूत बनाना.
इस अभियान में 20 से अधिक अफ्रीकी देशों के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय संगठन, विकास बैंक और पर्यावरण संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं.
परियोजना अभी पूरी तरह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची है, लेकिन कई देशों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. सेनेगल में लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं और बड़े इलाके की खराब हो चुकी भूमि को पुनर्जीवित किया गया है. इथियोपिया ने भी बड़े पैमाने पर भूमि पुनर्स्थापन कार्यक्रम चलाए हैं. वहीं नाइजीरिया, नाइजर सहित कई अन्य देशों में टिकाऊ भूमि प्रबंधन की दिशा में काम तेज हुआ है. हालिया आकलनों के अनुसार अब तक लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित किया जा चुका है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 के सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक निवेश, क्षेत्रीय सहयोग और संघर्ष प्रभावित इलाकों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी.
भूमि और वनस्पति का पुनर्जीवन केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है. स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र मिट्टी के कटाव को कम करता है, भूजल स्तर सुधारने में मदद करता है और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करता है. इसके साथ ही पक्षियों, कीटों और अन्य वन्यजीवों के लिए बेहतर आवास तैयार होते हैं. स्थानीय किसानों और पशुपालकों को भी बेहतर उत्पादन, अधिक चारा और स्थिर आय मिलने की संभावना बढ़ती है. सूखे जैसी परिस्थितियों में भी ऐसी भूमि अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ साबित होती है.
ग्रेट ग्रीन वॉल को दुनिया की सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन परियोजनाओं में गिना जाता है. इसकी अहमियत केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं है, क्योंकि भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां वैश्विक हैं. यदि यह मॉडल सफल होता है तो दुनिया के अन्य शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी इसी तरह की परियोजनाओं के लिए यह एक प्रभावी उदाहरण बन सकता है. साथ ही यह दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं.
दुनिया में कई दीवारें लोगों को बांटने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अफ्रीका की यह 'ग्रीन वॉल' लोगों और प्रकृति को फिर से जोड़ने का प्रयास है. इसकी सफलता का आकलन केवल लगाए गए पेड़ों की संख्या से नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि कितनी जमीन फिर से उपजाऊ बनी, कितने लोगों की आजीविका बेहतर हुई, जैव विविधता कितनी बढ़ी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से समुदाय कितने मजबूत बने. यही वजह है कि ग्रेट ग्रीन वॉल को भविष्य की उन परियोजनाओं में गिना जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव की भी मजबूत नींव रख सकती हैं.