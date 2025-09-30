Advertisement
पत्नी ने कहा- वो लापता हैं, फिर पेरिस होटल से बरामद हुई अफ्रीकी राजदूत की लाश, टूटी मिली खिड़की

पेरिस में दक्षिण अफ्रीकी राजदूत की मौत के बाद कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं. फ्रांस की राजधानी के एक होटल परिसर में लाश मिलने से पहले उनकी पत्नी ने कहा था कि वो लापता हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:48 PM IST
पत्नी ने कहा- वो लापता हैं, फिर पेरिस होटल से बरामद हुई अफ्रीकी राजदूत की लाश, टूटी मिली खिड़की

South African Ambassador: फ्रांस में मौजूद दक्षिण अफ्रीका के राजदूत एनकोसिनाथी इमैनुएल 'नाथी' मथेतवा की मंगलवार को पेरिस के पश्चिम में मौजूद हाईट रीजेंसी होटल के नीचे डेड बॉडी मिली. यह जानकारी खुद पेरिस के अभियोजन कार्यालय ने दी. अधिकारियों के मुताबिक मथेतवा को उनकी पत्नी ने सोमवार शाम को लापता बताया था.

पत्नी ने कहा कि उन्हें मथेतवा का एक संदेश मिला था, जिसने उन्हें चिंता में डाल दिया. अभियोजन कार्यालय ने पुष्टि की कि मथेतवा ने 22वीं मंजिल पर कमरा बुक किया था. साथ ही यह भी पता चला कि वहां की एक खिड़की को ताकत का इस्तेमाल करके खोला गया है. मामले की जांच चल रही है और फिलहाल इसके नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के सामने कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने बांध लिया सिर पर कफन? दोनों देशों में भयंकर तनाव, विदेश मंत्री ने छोड़ा अमेरिकी वीजा

हत्या या फिर आत्महत्या?

इस समय फ्रांसीसी पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और यह साफ नहीं है कि यह हादसा था या आत्महत्या. परिवार और विदेश मंत्रालय दोनों ही इस समय स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक बताया कि हो सकता है कि मथेतवा ने आत्महत्या की हो हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला है.

मौत पर क्या बोला अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के विदेश मामलों के विभाग ने मथेतवा की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि फ्रांसीसी अफसरों के जरिए मामले की जांच जारी है. विभाग ने एक बयान में कहा,'राजदूत मथेतवा देश के लिए एक समर्पित और प्रतिष्ठित सेवक थे. उनका करियर महत्वपूर्ण मंत्रालयों में समर्पित सेवा से भरा रहा. उनकी मौत देश के लिए बड़ा नुकसान है.'

किन किन पदों पर रहे?

इस घटना से न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी हैरान है. मथेतवा का करियर उनकी मेहनत और देश के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था. उनकी अचानक मौत एक बड़ा नुकसान है. राजदूत मथेतवा ने 2014 से 2019 तक दक्षिण अफ्रीका में कला और संस्कृति मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां निबाईं. इसके बाद 2019 से 2023 तक उन्होंने खेल मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी भी निभाई.

