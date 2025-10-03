400 लोगों के देश के बाद नए 'आजाद मुल्क' का ऐलान...नाम है ‘कुबाला साम्राज्य’, स्कॉटलैंड पर किसने किया कब्जा?

Kubala Empire: विदेशी मीडिया के मुताबिक, स्कॉटलैंड के एक सरहदी इलाके में जिम्बाब्वे से आई एक अफ्रीकी जनजाति ने खुद को राजा घोषित कर दिया. इतना ही नहीं उसने एक नए आजाद मुल्क का भी ऐलान कर दिया. इसका नाम उन्होंने 'कुबाला साम्राज्य' रखा है.
Scotland: सोचिए, अगर कोई जनजाति अचानक किसी दूसरे देश में घुसकर कह दे कि अब ये जमीन हमारी है और हम यहां नया मुल्क बना रहे हैं, तो कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है. हकीकत में ऐसा हुआ है. हालांकि, पुलिस उस जनजाति को अरेस्ट कर लिया है. यह घटना स्कॉटलैंड की है, जहां एक अफ्रीकी जनजाति ने वहां की जमीन पर कब्जा कर उसे अपना 'आजाद देश' घोषित कर दिया. और उस देश का नाम भी रख दिया 'कुबाला साम्राज्य.'
विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जनजाति हाल ही में जिम्बाब्वे से स्कॉटलैंड पहुंची थी. उन्होंने सरहदी इलाके में एक निजी जगह पर डेरा डालकर दावा किया कि वे उनकी पूर्वजों की जमीन है और वे वहां पर लौटे हैं. उनका कहना था कि करीब 400 साल पहले यह जमीन उनके पूर्वजों से छीन ली गई थी और वे इसे दोबारा हासिल करने आए हैं.
जनजाति के सदस्यों ने न सिर्फ वहां जाकर डेरा जमाया बल्कि खुद को ‘कुबाला साम्राज्य’ का नागरिक बताते हुए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का ऐलान भी कर दिया. हालांकि, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इसे कानून के खिलाफ मानते हुए तुरंत कार्रवाई की और जनजाति के लोगों को हिरासत में ले लिया.
यह मामला भले ही कानूनी रूप से टिकाऊ नही है, लेकिन इसने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वहीं इससे पहले क्रोएशिया में 20 साल के ऑस्ट्रेलियाई लड़के डैनियल जैक्सन ने दुनिया का सबसे छोटा देश बनाने का ऐलान किया था. इस देश का उन्होंने 'पॉकेट थ्री' या 'फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डेस' नाम दिया था, जिसकी आबादी महज 400 थी. हालांकि, इस अनोखे देश की खबर वायरल होने के बाद क्रोएशियाई पुलिस ने डेनियल को अरेस्ट कर लिया था.