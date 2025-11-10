हमास ने 11 सालों के बाद क्यों सौंपा हैदर गोल्डिन का शव? शहीद के परिवार ने नेतन्याहू से जताई नाराजगी

Isreale Soldier Dead Body Return After 11 Years: शहीद का शव मिलने के बाद इजरायली सेना अब औपचारिक पहचान की प्रक्रिया पूरी करेगी. गोल्डिन की मौत के बाद से ही उनका परिवार सरकार से लगातार आग्रह कर रहा था कि बेटे का पार्थिव शरीर हर हाल में वापस लाया जाए.
- Hamas Return Isreale Soldiers Dead Body: गाजा युद्ध के बीच एक मानवीय पहल के तहत हमास ने इजरायल को उसके शहीद सैनिक लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शरीर सौंप दिया है. गोल्डिन 2014 के गाजा युद्ध के दौरान लापता हो गए थे और तब से उनका शव हमास के कब्जे में बताया जा रहा था. अब 11 सालों के बाद हमास ने मानवीय पहल दिखाते हुए हैदर का शव इजरायल को सौंप दिया. हालांकि शहीद के परिजनों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इसके लिए नाराजगी जताई है और उन्हें इसके लिए धन्यवाद तक नहीं कहा.
- इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, 'हमें लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शरीर प्राप्त होने वाला है. राज्य की स्थापना के समय से ही यह हमारी परंपरा रही है कि युद्ध में शहीद हुए अपने सैनिकों को वापस लाया जाए और हम उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.' शहीद का शव मिलने के बाद इजरायली सेना अब औपचारिक पहचान की प्रक्रिया पूरी करेगी. गोल्डिन की मौत के बाद से ही उनका परिवार सरकार से लगातार आग्रह कर रहा था कि बेटे का पार्थिव शरीर हर हाल में वापस लाया जाए.
- विशेषज्ञों का मानना है कि हमास द्वारा यह कदम किसी संभावित मानवीय समझौते या व्यापक कैदी विनिमय वार्ता के तहत उठाया गया हो सकता है. हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इस घटनाक्रम को गाजा में जारी संघर्ष के बीच एक 'प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण' मानवीय पहल माना जा रहा है, जिसको लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के बीच किसी संवाद की संभावना के छोटे से संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
- एक अगस्त को हुए थे किडनैप, गाजा में हुई थी हत्या
हैदर गोल्डिन का गाजा पट्टी से हमास के आतंकी संगठन ने अपहरण कर लिया था. तब हैदर की उम्र 23 साल थी. पिछले एक दशक से भी लंबे समय से इजरायल ने गोल्डिन के शव को छुड़ाने की बहुत कोशिशें की लेकिन सब असफल रहीं. गोल्डिन की मौत एक अगस्त को उनका अपहरण करने के बाद गाजा में हुई थी जब आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी. लगभग 45 दिनों तक चले इस युद्ध में इजरायल के कुल 68 सैनिक शहीद हुए थे जिसमें हैदर गोल्डिन भी शामिल थे.
- हमास ने क्यों 11 साल तक बंधक बनाए रखा हैदर का शव?
हमास ने गाजा पट्टी पर हुए इजरायली सेना के साथ युद्ध के दौरान एक अगस्त 2014 को हैदर गोल्डिन का अपहरण कर लिया था. उसी दिन हमास के आतंकियों ने गोल्डिन की हत्या भी कर दी थी. इसके बाद गोल्डिन के शव को उन्होंने ताबूत में रखकर अपनी कस्टडी में 11 सालों तक रखा था. इस दौरान इजरायल ने गोल्डिन के शव को हासिल करने की हर तरह से कोशिशें की लेकिन वो असफल रहा. गोल्डिन के परिवार ने भी अभियान चलाया ताकि उनके बेटे का शव वापस आ सके. हमास ने इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई लेकिन 11 सालों तक एक शव को संभालकर रखा और अब मानवीय पहल दिखाते हुए उसे इजरायल की फोर्स को लौटाने का ऐलान कर दिया है.
- शहीद के परिवार को था बेटे का इंतजार
इजरायल के शहीद गोल्डिन के परिवार से जब उनके बेटे के शव के वापस आने की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो हर दिन हैदर गोल्डिन के वापस आने का इंतजार किया करते थे. उन्होंने बताया कि इजरायल के मिलिट्री चीफ ने बताया था कि उनके बेटे की वापसी के लिए हमने जबरदस्त अभियान चलाया है. गोल्डिन के परिवार ने भी बेटे की वापसी के लिए कई बार अभियान चलाया था. कि इजरायली मिलिट्री चीफ ने उन्हें गोल्डिन की वापसी के लिए किए जा रहे 'जबरदस्त प्रयास' के बारे में बताया था. गोल्डिन के परिवार ने वर्षों से उनकी वापसी के लिए अभियान चलाया है, और संघर्ष में किसी को भी पीछे न छोड़ने के सिद्धांत के प्रति गोल्डिन उन अंतिम पांच बंधकों में से एक थे जिनके शव गाजा में रह गए थे. अमेरिका की तरफ से हुई मध्यस्थता वाले युद्धविराम के पहले चरण के तहत, हमास को सभी बंधकों को, जिनमें मारे गए लोगों के शव भी शामिल थे, वापस करना जरूरी था.
