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Hindi Newsदुनियाक्या 26 साल बाद क्रिकेट में फिर लौट आया अंडरवर्ल्ड का साया? बिश्नोई गैंग की धमकी ने बदला नेशनल कैप्टन!

क्या 26 साल बाद क्रिकेट में फिर लौट आया अंडरवर्ल्ड का साया? बिश्नोई गैंग की धमकी ने बदला नेशनल कैप्टन!

DNA on Cricket Match Fixing: क्या 26 साल बाद अंडरवर्ल्ड का साया क्रिकेट में फिर लौट आया है? एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि बिश्नोई गैंग ने धमकी देकर नेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान तक बदलवा दिया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:18 AM IST
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क्या 26 साल बाद क्रिकेट में फिर लौट आया अंडरवर्ल्ड का साया? बिश्नोई गैंग की धमकी ने बदला नेशनल कैप्टन!

Canadian Cricket Match Fixing Case: देश में 26 साल बाद वर्ल्ड क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के जिन्न को दोबारा बोतल से बाहर निकाल दिया है. इस बार भी मैच फिक्सिंग के साथ अंडरवर्ल्ड का नाम जुड़ा है. बस फर्क इतना है कि वर्ष 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल से दाउद की D कंपनी का नाम जुड़ा था. इस बार मैच फिक्सिंग के साथ डॉन लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है.

अब तक लॉरेंस बिश्नोई पर बड़े-बड़े सितारों को धमकाने, फिरौती और इंटरनेशनल गैंग चलाने के आरोप लगे थे लेकिन इस बार कनाडा में हुई एक इंवेस्टिगेशन ने लॉरेंस और मैच फिक्सिंग का कनेक्शन जोड़ा है.

लॉरेंस के कहने पर हुई मैच फिक्सिंग- कनाडाई मीडिया

कनाडा के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट चैनल CBC पर एक डॉक्यूमेंट्री में मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए गए हैं. इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि कनाडा की जो टीम T-20 वर्ल्ड कप खेलने गई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर एक खिलाड़ी को शामिल किया गया था. 

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चैनल की पड़ताल के मुताबिक, ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में कनाडा की टीम का कप्तान दिलप्रीत बाजवा था. इंवेस्टिगेशन में ये भी दावा किया गया है कि दिलप्रीत बाजवा को टूर्नामेंट शुरु होने से ठीक पहले ही कप्तान बनाया गया था. ये दावा इशारा करता है कि कोई ऐसी असामान्य परिस्थिति जरूर बनी थी, जिसकी वजह से कनाडा की टीम बदली गई और बाजवा को कप्तान बनाया गया.

CBC की पड़ताल में हुआ बड़ा खुलासा

कनाडा में हुई इस पड़ताल से पैदा हुए आरोप उन्हीं स्थितियों की तरफ इशारा करते हैं, जो आज से 25 या 26 साल पहले मौजूद थीं. दाऊद इब्राहिम भी खिलाड़ियों को धमकाकर या उन्हें लालच देकर क्रिकेट मैच या फिर स्पॉट फिक्सिंग कराता था. लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भी इसी तरह डरा-धमकाकर मैच फिक्सिंग कराने के आरोप लगे हैं. कनाडा में की गई इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के दूसरे पार्ट में लगे आरोप ये भी बताते हैं कि T-20 वर्ल्ड कप के किस मैच में फिक्सिंग जैसी कोशिश की गई थी.

CBC की पड़ताल में वर्ल्ड कप के दौरान हुए कनाडा और न्यूजीलैंड के मैच को शक की नजर से देखा गया है. इस मैच में कनाडा का कप्तान दिलप्रीत बाजवा बल्लेबाज होने के बावजूद अचानक पांचवां ओवर डालने आ गया था. इस ओवर की पहली गेंद नो-बॉल थी. फिर बाजवा ने एक बड़ी वाइड बॉल डाली. 

कुल मिलाकर इस एक ओवर में 15 रन पड़े और मैच का रुख न्यूजीलैंड की तरफ मुड़ गया था. इंवेस्टिगेशन में बताया गया है कि इस मैच के बाद ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने बाजवा को पूछताछ के लिए बुलाया था और बाजवा का फोन जब्त किया गया था. CBC की नई पड़ताल से हुए खुलासों पर भी ICC ने संज्ञान लेकर जांच करने की जानकारी सार्वजनिक की है.

2 खिलाड़ियों को सपोर्ट करो वरना अंजाम बुरा होगा

कनाडाई मीडिया की इस पड़ताल में एक गवाह यानी चश्मदीद भी सामने आया है. हालांकि इस गवाह की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. इंवेस्टिगेशन में इस गवाह में बताया गया है कि कनाडा की क्रिकेट टीम के एक बड़े खिलाड़ी को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली थी. गवाह के मुताबिक ये खिलाड़ी एक रेस्तरां में बैठा था. उसी वक्त कुछ लोग आए और इस खिलाड़ी को बाहर ले गए.

बाहर ले जाकर इस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा गया  था - अगर तुमने टीम में दो खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है. हमारे दो खिलाड़ियों को किसी भी कीमत पर टीम से बाहर नहीं करना है. अगर ये प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी.

डराना धमकाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पुराना तरीका रहा है. दिल्ली से लेकर मुंबई और कनाडा तक. लॉरेंस गैंग के गुंडे अपने शिकार को धमकाते रहे हैं. इसी वजह से पड़ताल में शामिल गवाही को सिरे से नकारा नहीं जा सकता. 

कनाडाई मीडिया की पड़ताल ने लॉरेंस गैंग पर मैच फिक्सिंग करने के जो आरोप लगाए है, उनसे एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है. जिस लॉरेंस गैंग को फिरौती से मोटा पैसा हासिल हो जाता है, वो आखिर मैच फिक्सिंग के अपराध में क्यों उतरेगा.

कनाडा में फैला है जुए का बड़ा नेटवर्क

इस सवाल का एक जवाब हो सकता है. कनाडा में क्रिकेट बेटिंग का बड़ा बिजनेस. कनाडा में खेल पर सट्टा लगाने के बाजार का आकार 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का है. इस बाजार का सिर्फ 4 प्रतिशत हिस्सा लीगल बेटिंग यानी कानूनी तरीके से शर्त लगाने का है. बाकी सारी बेटिंग गैर-कानूनी तरीके से होती है. अगर आप कनाडा में अलग-अलग खेलों पर होने वाली बेटिंग का खाका देखेंगे तो आपको क्रिकेट पर बेटिंग से होने वाली कमाई का अंदाजा हो जाएगा.

कनाडा के बेटिंग बाजार में सबसे ज्यादा बेट बास्केटबॉल पर लगती है. बास्केटबॉल मैच के नतीजों पर पर 29 प्रतिशत लोग शर्त लगाते हैं. 15 प्रतिशत लोग फुटबॉल पर सट्टा लगाते हैं. 13 प्रतिशत लोग रग्बी पर बेट लगाना पसंद करते हैं. 9 प्रतिशत बेट आइस हॉकी पर लगती हैं और 8 प्रतिशत बेट बेसबॉल पर लगती हैं. बाकी बचे 26 प्रतिशत लोग अन्य खेलों पर सट्टा लगाते हैं जिनमें क्रिकेट प्रमुख है. अगर हम 20 प्रतिशत के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो कनाडा में क्रिकेट पर सालाना 27 हजार करोड़ रुपए का सट्टा लगता है.

इतनी बड़ी रकम की वजह से ही सवाल पूछा जा रहा है. क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर 27 हजार करोड़ रुपए के  इस सट्टा बाजार पर है. जिस तरह दाऊद ने क्रिकेट के सट्टे पर अपना सिक्का जमाया था. क्या इसी रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई भी चलना चाहता है. 

दाउद इब्राहिम कभी हुआ करता था सट्टे का सरताज

क्रिकेट की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में दाऊद इब्राहिम के रोल को लेकर एक लेख लिखा गया था. इस लेख का एक हिस्सा आप पढ़िए. आप खुद-ब-खुद समझ जाएंगे आखिर क्रिकेट की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में अंडरवर्ल्ड की दिलचस्पी क्यों रहती है.

इस संपादकीय में लिखा गया था - दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के लिए क्रिकेट की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग एक क्लीन जॉब यानी साफ सुथरा काम होता है. मैच फिक्स कराने के लिए किसी किस्म का खून-खराबा नहीं करना पड़ता . बस कुछ खिलाड़ियों को पहचानना होता है. फिर उन्हें लालच या धमकी के जरिए गैंग से जोड़ा जाता है और आसानी से मैच फिक्सिंग हो जाती है. काले इरादों वाले अंडरवर्ल्ड के लिए मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी व्हाइट कॉलर बिजनेस जैसी होती है.

ICC कर रही है मामले की जांच

जो इस लेख में लिखा गया वो सच भी साबित हुआ है. जब जब क्रिकेट में सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग का खुलासा हुआ है, तब यही सामने आया है कि खिलाड़ी ने पैसे के लालच में मैच फिक्सिंग की थी. वर्ष 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल की जांच से सामने आया था कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोन्ये ने तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए मैच फिक्सिंग में शामिल होने पर हामी भर दी थी.

26 साल बाद अब दोबारा मैच फिक्सिंग के आरोप सामने आए हैं. विदेशी धरती पर हुई इस पड़ताल में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है और इंवेस्टिगेशन के आधार पर ICC जांच कर रही है. इस जांच के नतीजे बता देंगे कि T-20 वर्ल्ड कप में कथित मैच फिक्सिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई था या नहीं.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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