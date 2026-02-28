Advertisement
खामेनेई की हत्या कर किसे सत्ता में लाना चाहता है अमेरिका? CIA ने बना लिया पूरा ब्लूप्रिंट, ईरान में पहले ही खड़े कर दिए अपने आदमी

खामेनेई की हत्या कर किसे सत्ता में लाना चाहता है अमेरिका? CIA ने बना लिया पूरा ब्लूप्रिंट, ईरान में पहले ही खड़े कर दिए अपने 'आदमी'

Israel Attack On Iran: अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़ा हमला किया. इस हमले को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने आकलन किया था कि खामेनेई के मारे जाने की स्थिति में उनकी जगह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नेता लेंगे.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 28, 2026, 11:04 PM IST
खामेनेई की हत्या कर किसे सत्ता में लाना चाहता है अमेरिका? CIA ने बना लिया पूरा ब्लूप्रिंट, ईरान में पहले ही खड़े कर दिए अपने 'आदमी'

Iran-Israel Conflict: ईरान और इजरायल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं. वहीं अब कहा जा रहा है कि शनिवार ( 28 जनवरी 2026) को अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर चलाए गए संयुक्त हमले से पहले अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) ने आकलन किया था कि अगर इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे जाते हैं तो उनकी जगह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के कट्टरपंथी नेता लेंगे. 

ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद क्या होगा? 

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में तैयार किए गए आकलन में यह देखा गया कि ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद-बाद क्या हो सकता है और किस हद तक एक मिलिट्री ऑपरेशन इस इस्लामिक मुल्क में सत्ता परिवर्तन को रूप दे सकता है, जो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है. 'रॉयटर्स' के मुताबिक नाम न छापने की शर्त में कुछ सूत्रों ने बताया कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में किसी भी स्थिति के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. वहीं एजेंसी ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है. 

ये भी पढ़ें- ...तो ईरान पर हमले के लिए पीएम मोदी के जाने का इंतजार कर रहा था इजरायल? अटैक को लेकर सामने आई गजब क्रोनोलॉजी  

ट्रंप ने ईरानी जनता को भड़काया? 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कई हफ्तों से संकेत दिया था कि अमेरिका, ईरान में सत्ता परिवर्तन देखने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बड़ी जानकारी नहीं दी है कि उसके हिसाब से देश का नेतृत्व कौन कर सकता है. ट्रंप ने शनिवार (28 फरवरी 2025) की सुबह अपने संबोधन में ईरान को आतंकवादी शासन बताया. उन्होंने इस दौरान ईरानी लोगों को सरकार पर कब्जा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य हमले ईरान में विद्रोह के लिए मंच तैयार करेंगे. 

ये भी पढ़ें- क्या इजरायल के आगे टिक पाएगा ईरान का सुरक्षा कवच? कितना मजबूत है शिया मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम 

असफल समझौता बना हमले का कारण 

'रॉयटर्स' के मुताबिक अमेरिका और इजरायल का ईरान पर यह हमला वहां बीते दिसंबर 2025 में हुए प्रदर्शन के दौरान हफ्तों तक किए विचार-विमर्श के बाद सामने आया. ईरान में अपना हस्तक्षेप टालने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही के हफ्तों में तेहरान के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश की, हालांकि इसपर समझौता नहीं हो पाया. रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार (27 फरवरी 2026) की रात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कांग्रेस के कुछ शीर्ष सांसदों को बताया कि ईरान पर अगले कुछ घंटों में हमला करने का अभियान शुरू हो सकता है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप अभी भी अपना मन बदल सकते हैं. 

