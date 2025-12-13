ऑस्ट्रेलिया के बाद अब एक और देश बच्चों से दूर करेगा TikTok और Instagram! इस उम्र से कम के लोग नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया

Advertisement
Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब एक और देश से सोशल मीडिया बैन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है! एक और देश कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. सरकार की योजना के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूज करने की इजाजत नहीं होगी. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 13, 2025, 03:08 PM IST
Under 15 Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना का फैसला लिया है. जिसकी चर्चा दुनिया भर के कई देशों में हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के बाद अब और देश है जो इसी राह पर कदम बढ़ाने की तैयारी में है. जी हां, अब एक और देश कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का फैसला करने की तैयारी में हैं. इस देश का नाम है डेनमार्क. डेनमार्क की सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि बहुत ही जल्द कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए जरूरी नियम बनाए जा सकते हैं.

इतने साल के बच्चों के सोशल मीडिया के यूज पर लगेगी पाबंदी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डेनमार्क की मौजूदा सरकार ने बीते महीने ही घोषणा की कि देश की 3 गठबंधन पार्टियों और 2 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला हुआ है. अगर यह लागू होता है तो डेनमार्क का यह कदम यूरोपीय संघ में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल प्रतिबंध होगा. डेनमार्क के नए कानून को अगले साल यानी 2026 के मध्य तक लागू किया जा सकता है. हालांकि कुछ परिस्थितियों में माता-पिता को 13 साल से ऊपर के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की लिमिटेड अनुमति देने का भी ऑप्शन मिलेगा.

हैरान कर देगा ये आंकड़ा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप में इस नियम से पहले ही ऐसे कई कानून हैं जो 13 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं. लेकिन इन कानून को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि ज्यादातर कानून कारगर अब नहीं रहे हैं. अभी डेनमार्क में 98% बच्चे 13 साल से कम उम्र में भी किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप्स पर अकाउंट बनाए हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि 10 साल से कम उम्र के करीब आधे बच्चे भी अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया चला रहे हैं.

डिजिटल अफेयर्स मंत्री ने क्या कहा
इसको लेकर डेनमार्क की डिजिटल अफेयर्स मंत्री कैरोलीन स्टेज का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर अभी तक पर्याप्त नियंत्रण नहीं है. उनका कहना है कि जैसे किसी क्लब या पार्टी में बच्चों की उम्र चेक करते हैं वैसे ही डिजिटल दुनिया को इस्तेमाल करने के लिए भी उम्र चेक करने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए. मंत्री स्टेज के अनुसार सरकार एक डिजिटल एविडेंस नाम का ऐप लाने की तैयारी में है जो अगली वसंत ऋतु तक आ सकती है. इसमें यूजर की उम्र का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखेगा जिससे नियमों का पालन हो सकेगा.

ऑस्ट्रेलिया में लगेगा 33 मिलियन डॉलर का जुर्माना 
आपकी जानकारी के लिए बता दें ऑस्ट्रेलिया के नए नियमों के अनुसार टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे दूसरे ऐप्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने होंगे. ऐसा न करने वाले लोगों को लगभग 33 मिलियन डॉलर तक जुर्माना देना पड़ा सकता है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

