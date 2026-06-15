World News: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने का ऐलान किया है. सरकार इसे ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी रूल्स का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बता रही है. बताया जा रहा है कि यह फैसला सोशल मीडिया के चलते युवाओं की मेंटल हेल्थ पर बढ़ता प्रभाव, हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आने और ऑनलाइन अजनबियों के साथ संपर्क को लेकर बढ़ती चिंताओं से निपटने के लिए लिया गया है.
सरकार ने इस फैसले को ऑस्ट्रेलिया प्लस के रूप में क्लासीफाई किया है. इस कार्रवाई में टिक टॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, रेडिट, थ्रेड्स और ट्विच जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म और AI-ऑपरेटेड चैटबॉट पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
कीर स्टारमर ने इस पॉलिसी की घोषणा करते हुए इसे देश के लिए बड़ा पल बताया और कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां यंग यूजर्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना बेहद लंबे समय से काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे नियमित रूप से हार्मफुल कंटेंट, ऑनलाइन बुलिंग और स्क्रीन टाइम को अधिक बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई सुविधाओं के संपर्क में आते हैं. प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया से फायदे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. डाउनिंग स्ट्रीट में बोलते हुए स्टारमर ने कहा,' वह हमारे बच्चों की सुरक्षा और खुशी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं.' साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम युवाओं को ऑनलाइन पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने में विफल रही है.
ब्रिटिश सरकार की ओर से फिलहाल बैन होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट शेयर नहीं की गई है, लेकिन मंत्रियों ने संकेत दिया है कि ये प्रतिबंध दुनिया के कई सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क पर लागू होंगे. इनमें टिक टॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, रेडिट, थ्रेड्स और ट्विच जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के शामिल होने की उम्मीद है. सरकार उन सुविधाओं पर भी रोक लगा रही है, जो बच्चों को ऑनलाइन अजनबियों से बातचीत करने की अनुमति देती हैं. खासतौर से गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त नियंत्रण लागू होंगे और कम उम्र के यूजर्स अज्ञात व्यसकों के साथ डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकेंगे. अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद केवल सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करना नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली यौन शोषण, बुलिंग और हानिकारक बातचीतों को भी कम करना है.
बता दें कि ब्रिटेन से पहले ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया है. इसके अलावा स्पेन और कनाडा जैसे देश भी इसको लेकर सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया बीते साल दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना था. इसके बाद मलेशिया ने भी इसी महीने 1 जून 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाई है. इसके लिए कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है.