कीर स्टारमर ने इस पॉलिसी की घोषणा करते हुए इसे देश के लिए बड़ा पल बताया और कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां यंग यूजर्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना बेहद लंबे समय से काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे नियमित रूप से हार्मफुल कंटेंट, ऑनलाइन बुलिंग और स्क्रीन टाइम को अधिक बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई सुविधाओं के संपर्क में आते हैं. प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया से फायदे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. डाउनिंग स्ट्रीट में बोलते हुए स्टारमर ने कहा,' वह हमारे बच्चों की सुरक्षा और खुशी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं.' साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम युवाओं को ऑनलाइन पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने में विफल रही है.