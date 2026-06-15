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ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्रिटेन में भी बैन सोशल मीडिया? फेसबुक-इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे 16 साल तक के बच्चे

UK Social Media Ban For Teenagers: ब्रिटेन में अब 16 साल की उम्र के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है. यह फैसलों बच्चों की बेहतरी के लिए लिया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 15, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:08 PM IST
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्रिटेन में भी बैन सोशल मीडिया? फेसबुक-इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे 16 साल तक के बच्चे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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