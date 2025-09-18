ये ANTIFA क्‍या है? चार्ली किर्क की हत्या के बाद जिसे डोनाल्‍ड ट्रंप ने घोषित किया आतंकी संगठन
Advertisement
trendingNow12926596
Hindi Newsदुनिया

ये ANTIFA क्‍या है? चार्ली किर्क की हत्या के बाद जिसे डोनाल्‍ड ट्रंप ने घोषित किया आतंकी संगठन

Charlie Kirk Murder: अमेरिकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरूवार को ANTIFA को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया. यह घोषणा उन्होंने करीबी सहयोगी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के कुछ दिनों बाद की है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये ANTIFA क्‍या है? चार्ली किर्क की हत्या के बाद जिसे डोनाल्‍ड ट्रंप ने घोषित किया आतंकी संगठन

Trump on ANTIFA: डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एंटीफा, जो एक बीमार, खतरनाक और कट्ट्ररपंथी-वामपंथी आपदा है, एक प्रमुख आतंकी संगठन के रूप में ऐलान कर रहा हूं. साथ ही, 'मैं उन लोगों की भी पूरी तरह से जांच की जोरदार सिफारिश करूंगा जो एंटीपा को वित्तीय सपोर्ट देते हैं'. ट्रंप ने बताया कि, उनकी सरकार इस संगठन के खिलाफ क्या कदम उठाएगी. हालांकि, एंटीफा का कोई भी सेंट्रल स्ट्रक्चर या कोई भी निश्चित नेता नहीं है. 

ट्रंप ने क्या बयान दिया?
पिछले हफ्ते ट्रंप ने देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के लिए बार-बार वामपंथी समूहों को जिम्मेदार ठहराया था जिसमें चार्ली किर्क की हत्या भी शामिल थी. उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि, सही पक्ष के कट्टरपंथी अक्सर इसलिए भी कट्टरपंथी होते हैं क्योंकि वो अपराध होते नहीं देखना चाहते. जबकि, वामपंथी कट्टरपंथ असली समस्या है और वे बहुत ही भयंकर और क्रूर हैं. 

यह भी पढ़ें: Jimmy Kimmel Live: अमेरिकी शो ने कहा 'ट्रंप समर्थक था चार्ली र्किक का किलर', किया गया ऑफ एयर, US राष्‍ट्रपति ने दिया ये रिएक्‍शन

Add Zee News as a Preferred Source

चार्ली किर्क की हत्या
मंगलवार को यूटा के वकीलों ने किर्क की हत्या के मुख्य आरोपी टायलर रॉबिन्सन पर हत्या और 6 अन्य आरोप लगाए और मौत की सजा की मांग की है. वकीलों के मुताबिक, रॉबिन्सन की मां ने जांचकर्ताओं को बताया कि, पिछले साल भर में रॉबिन्सन ज्यादा राजनीतिक हो गया था और वामपंथ की ओर झुकने लगा था. इसके अलावा वह समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों का समर्थन करने लगा था.

क्या है ये एंटीफा?
ANTIFA का पूरा नाम है एंटी-फासिस्ट जिसका मतलब होता है फासीवाद का विरोधी. यह कोई संगठन नहीं बल्कि धुर-वामपंथी विचारों वाले उग्रवादी समूहों के लिए इस्तेमाल होने वाला आम शब्द है. इन समूहों में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो नव-नाजियों का प्रदर्शनों में विरोध करते हैं.

क्या से विदेशी आतंकी संगठन है?
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ANTIFA अमेरिका का एक घरेलू संगठन है इसलिए अमेरिका का विदेश विभाग इसे विदेशी आतंकवादी विदेशी संगठनों की लिस्ट में नहीं डाल सकता है. इस लिस्ट में इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे कई चरमपंथी समूह भी शामिल हैं. किसी संगठन को इस लिस्ट में डालने से यह फायदा होता है कि न्याय विभाग उन लोगों पर मुकदमा चला सकता है जो उन संगठनों की मदद करते हैं, भले ही उनकी मदद से कोई हिंसा न हुई हो.

यह भी पढ़ें: टैरिफ तनाव के बावजूद भारत-अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने मोदी-ट्रंप को लेकर कह दी ये बात

कौन थे चार्ली किर्क?
Charlie Kirk की उम्र 31 साल थी और 10 सितंबर के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन जल्द ही उनकी मौत हो गई. किर्क ने 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए(TPUSA)की स्थापनी की जो अमेरिका का सबसे प्रमुख रूढ़िवादी छात्र संगठन बन गया. TPUSA ने युवा रूढ़िवादी वोटरों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 2024 के चुनाव में जहां इसने ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Charlie Kirk MurderANTIFA

Trending news

कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
;