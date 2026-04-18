पहले कौवे, अब मधुमक्खियों का आतंक... इन संकेतों को देखकर क्यों डरे यहूदी? कुरान का भी हो रहा जिक्र

इजरायल इस समय ईरान और लेबनान के साथ जंग के हालात में है, इससे पहले वो हमास के साथ युद्ध लड़ रहा था. हालांकि ईरान के साथ जंग फिलहाल थमी हुई है, कुछ दिनों का सीजफायर है, लेकिन इस बीच भी इजरायल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब इजरायल के ऊपर नई मुसीबत आन पड़ी है. दावा किया जा रहा है कि इजरायल में अब मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है, जिससे इजरायल के लोग अच्छे-खासे परेशान हैं. दिलचस्प बात यह है कि मधुमक्खियों के इस हमले को लोग कुरान जैसी धार्मिक किताबों से जोड़ने लगे हैं.

इजरायल में कौवोंके बाद, मधुमक्खियों का आतंक

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि दक्षिण इजरायल के नेतिवोट शहर में मधुमक्खियों के बड़े झुंड देखे गए हैं, जो लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी पैदा कर रहे हैं. ना सिर्फ पैदल, बल्कि गाड़ियों में भी लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है. इससे पहले इजरायल की राजधानी तेल अवीव में कौवों का आतंक देखने को मिला था. इस तरह की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आईं तो लोग इन्हें बुरे संकेत के तौर पर देख रहे हैं.

Surah Al-A‘raf (7:133): Add Zee News as a Preferred Source "So We sent upon them the flood and locusts and lice and frogs and blood as distinct signs, but they were arrogant and were a criminal people." pic.twitter.com/R39wEtfLia — Kavish aziz (@azizkavish) April 15, 2026

बाइबिल को लेकर क्या किया गया दावा?

कुछ लोगों तो दावा कर रहे हैं कि यह कुदरत की तरफ से आने वाली आफत है, यहां तक कि बाइबिल और कुरान जैसी पवित्र धार्मिक किताबों के हवाले से भी तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसका जिक्र यशायाह 7:18 (NIV) में है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन मिस्र की नील नदी के डेल्टा से मक्खियों को सीटी बजाकर बुलाया जाएगा.

कुरान में क्या है मधुमक्खियों का जिक्र?

वहीं कुछ लोग इसको इस्लाम की सबसे पवित्र किताब 'कुरान' से भी जोड़ रहे हैं. एक यूजर ने दावा किया कि इस तरह की मुसीबतें घमंड करने वालों पर आती हैं. यूजर ने बताया कि यह दावा कुरान की सूरह अल अ'राफ में किया गया है. साथ ही बताया कि कुरान ने कहा,'फिर हमने उन पर (अलग-अलग) मुसीबतें भेजीं, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून, ये सब खुली-खुली निशानियां थीं, फिर भी वे घमंड करते रहे और वे लोग अपराधी थे.'