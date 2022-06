Google: इस देश में 8 साल बाद Google News फिर से शुरू करेगा अपनी सर्विस, जानिए क्या थी बंद होने की वजह

Google News Will Start His Service in Spain:आठ साल के लंबे अंतराल के बाद बुधवार को गूगल न्यूज (Google News) ने स्पेन में अपनी सर्विस फिर से शुरू कर दी है. गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ( Alphabet) ने स्पेनिश नियमों के कारण पहले यहां अपनी सेवा बंद कर दी थी. दरअसल, तब वहां समाचार एग्रीगेटर्स से प्रकाशकों को उनके समाचार के स्निपेट का उपयोग करने के बदले में भुगतान करने के लिए कहा गया था.

पिछले साल मिले थे गूगल न्यूज की वापसी के संकेत

अब स्पेन ने यूरोपीय संघ के उन कॉपीराइट नियमों को स्थानांतरित कर दिया जिन्हें पिछले साल 2020 में संशोधित किया गया था. इस बदलाव ने मीडिया आउटलेट्स को तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति दी. चूंकि यह फर्म के लिए अधिक लाभदायक था. इस संबंध में पिछले साल ही एक घोषणा की गई थी कि गूगल न्यूज की सेवाएं एक साल में देश में फिर से शुरू हो जाएंगी.

गूगल न्यूज की 20वीं वर्षगांठ पर शुरुआत

Iberia के लिए Google के उपाध्यक्ष फुएन्सिसला क्लेमारेस ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि, "आज गूगल न्यूज की वैश्विक 20वीं वर्षगांठ के मौके पर और लगभग आठ साल के अंतराल के बाद गूगल न्यूज फिर से स्पेन में लौट रहा है." उन्होंने कहा कि, "कंपनी ने स्पेन में जल्द से जल्द गूगल न्यूज शोकेस शुरू करने की भी योजना बनाई है. शोकेस समाचार प्रकाशकों को भुगतान करने के लिए फर्म का वाहन है." उन्होंने नियमों में बदलाव के लिए भी संबंधित अधिकारियों और विभागों को धन्यवाद अदा किया.