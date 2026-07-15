US-ईरान में पूरी नहीं हुई चाहत तो अब इस जंग में पाकिस्तान बना 'शांति दूत'? 4 पावरफुल देश कर रहे सपोर्ट; क्या इस बार चल पाएगा दांव

Pakistan Strategy Regarding Libya Civil War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम करवाने में पाकिस्तान बुरी तरह असफल हो चुका है. दोनों मुल्क एक-दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं. जिससे खाड़ी क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ गया है. इस जंगी माहौल में सबसे ज्यादा किरकिरी पाकिस्तान की हो रही है, जिसने जंग में शामिल यूएस-ईरान में शांति वार्ता करवाकर दुनिया में 'शांति का मसीहा' बनने की चाल चली थी. लेकिन उसकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई और दोनों मुल्क फिर से युद्ध के मैदान में आमने-सामने आ गए हैं. ऐसे में कूटनीतिक दांव चलते हुए पाकिस्तान ने अब स्थाई शांति वार्ता करवाने के लिए एक नया देश ढूंढ लिया है, जो पिछले 15 साल से गृह युद्ध में फंसा हुआ है. पाकिस्तान अब बैकडोर चैनल के जरिए उस देश में शांति वार्ता करवाने में लगा है, जिससे दुनिया के सामने अपना 'शांति पसंद मुल्क' वाला चेहरा बचाया जा सके.
हम जिस देश की बात कर रहे हैं, उसका नाम इजरायल है. अमेरिका ने वर्ष 2011 में हमला कर मुअम्मर गद्दाफी को मार गिराया था. इसके बाद से वहां पर आज तक एक भी कार्यकारी सरकार नहीं रही है. वह देश आज भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है. देश की राजधानी त्रिपोली पर नेशनल यूनिटी सरकार नियंत्रण रखती है. उसका देश के पश्चिम हिस्से पर कब्जा है और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के रूप में जाना जाता है. वहीं देश के पूर्वी हिस्से पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स समर्थित प्रशासन खलीफा हफ्तर की लीबियन नेशनल आर्मी का कब्जा है.
दोनों गुटों के बीच 15 साल से लगातार मारकाट मची हुई है. दोनों पक्षों को अलग-अलग देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन भी प्राप्त है. जिससे वहां शांति स्थापना की कोई भी कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह युद्ध की वजह से वर्ष 2020 तक लीबिया को 783 अरब लीबियन दीनार (लगभग 576 अरब डॉलर) का नुकसान हो चुका था.
लीबिया में प्रतिदिन तेल उत्पादन 16 लाख बैरल से घटकर 1 लाख बैरल तक आ चुका है. पब्लिक यूज की सभी चीजों में महंगाई बढ़ी है. लोकल करंसी का रेट गिर चुका है. स्वास्थ्य सेवाएं लोगों की हैसियत से बाहर हो चुकी हैं. लोगों में गुस्सा और निराशा भरी है लेकिन उन्हें इससे बाहर निकलने की कोई राह नहीं दिख रही है.
इसी माहौल में पाकिस्तान को अपने लिए मौका दिख रहा है. वह अब दुनिया में बन चुकी आतंक परस्त मुल्क की छवि से छुटकारा पाना चाहता है लेकिन आतंकवाद छोड़कर नहीं बल्कि दुनिया को गुमराह करके. इसके लिए वह युद्धरत देशों में शांति समझौते करवाकर अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश में है. यूएस-ईरान में तो वह बुरी तरह असफल हो गया लेकिन अब वह लीबिया में अपने लिए अवसर देख रहा है.
पाकिस्तान की तरह लीबिया भी मुस्लिम बहुल मुल्क है. उस देश पर यूएस-इजरायल का भी कोई साया नहीं है. इसलिए जिन्नालैंड को उम्मीद है कि वह लीबिया में कामयाब हो सकता है. इसी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान के अधिकारी पिछले एक साल से लीबिया में युद्धरत दोनों गुटों से गुप्त वार्ता करवाने में लगे हैं. गजब बात ये है कि पाकिस्तान की इन कोशिशों को यूएस, सऊदी अरब, कतर और तुर्की का भी समर्थन प्राप्त है.
हालांकि, पाकिस्तान की इस पहल के साथ एक अजीब विरोधाभास भी जुड़ा है. वह एक ओर तो लीबिया में युद्धरत दोनों गुटों को एक करने की कोशिश कर रहा है, वहीं उनमें से एक गुट को 4 अरब डॉलर से ज्यादा के लड़ाकू विमानों समेत हथियार बेच रहा है. पाकिस्तान की इस कवायद के पीछे एक और देश है जिसे बहुत फायदा हो रहा है और वह मुल्क है चीन.
असल में पाकिस्तान, चीनी विमानों को ही मेड इन पाकिस्तान बताकर और नाम बदलकर लीबिया को बेच रहा है. जिससे चीन बैठे-बिठाए मालामाल हो रहा है. लीबिया में पाकिस्तान की कोशिश फिलहाल सफल नहीं हो पाई है लेकिन शहबाज-मुनीर को उम्मीद है कि वे वहां पर शांति स्थापना करवा ही लेंगे. अगर ऐसा होता है तो दुनिया में पाकिस्तान की कूटनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जिसकी उसे फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है. सवाल ये है कि यूएस-ईरान में पाकिस्तान का रोल देखने के बाद क्या लीबिया के दोनों गुट इस्लामाबाद की इस पहल पर यकीन कर पाएंगे या वहां पर भी पाकिस्तान मुंह की खाने वाला है.