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US-ईरान में पूरी नहीं हुई चाहत तो अब इस जंग में पाकिस्तान बना 'शांति दूत'? 4 पावरफुल देश कर रहे सपोर्ट; क्या इस बार चल पाएगा दांव

Pakistan Stance on Libya Civil War: यूएस-ईरान में स्थायी शांति करवाने में नाकाम रहे पाकिस्तान ने अब नया बकरा ढूंढ लिया है. अपनी 'शांति दूत' की इमेज बनाने के लिए उसने पिछले 15 साल से गृहयुद्ध में फंसे एक देश को ढूंढ लिया है. वह अब बैकडोर चैनल के जरिए उस देश के गृहयुद्ध में शामिल दोनों गुटों से बात कर रहा है, जिसका 4 पावरफुल देश भी सपोर्ट कर रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 15, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:32 PM IST
US-ईरान में पूरी नहीं हुई चाहत तो अब इस जंग में पाकिस्तान बना 'शांति दूत'? 4 पावरफुल देश कर रहे सपोर्ट; क्या इस बार चल पाएगा दांव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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