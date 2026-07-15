US-ईरान में पूरी नहीं हुई चाहत तो अब इस जंग में पाकिस्तान बना 'शांति दूत'? 4 पावरफुल देश कर रहे सपोर्ट; क्या इस बार चल पाएगा दांव

Pakistan Strategy Regarding Libya Civil War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम करवाने में पाकिस्तान बुरी तरह असफल हो चुका है. दोनों मुल्क एक-दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं. जिससे खाड़ी क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ गया है. इस जंगी माहौल में सबसे ज्यादा किरकिरी पाकिस्तान की हो रही है, जिसने जंग में शामिल यूएस-ईरान में शांति वार्ता करवाकर दुनिया में 'शांति का मसीहा' बनने की चाल चली थी. लेकिन उसकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई और दोनों मुल्क फिर से युद्ध के मैदान में आमने-सामने आ गए हैं. ऐसे में कूटनीतिक दांव चलते हुए पाकिस्तान ने अब स्थाई शांति वार्ता करवाने के लिए एक नया देश ढूंढ लिया है, जो पिछले 15 साल से गृह युद्ध में फंसा हुआ है. पाकिस्तान अब बैकडोर चैनल के जरिए उस देश में शांति वार्ता करवाने में लगा है, जिससे दुनिया के सामने अपना 'शांति पसंद मुल्क' वाला चेहरा बचाया जा सके.