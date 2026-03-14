फ्रांस-स्पेन के बाद इटली भी ट्रंप के खिलाफ, PM मेलोनी बोलीं- दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमला बिल्कुल मंजूर नहीं

Italy PM Meloni on Israel Iran War: होर्मुज की घेराबंदी से पैदा हुए तेल संकट ने दुनिया को इस कदर हिला दिया है कि अब अमेरिका के मित्र देश ही उससे दूरी बनाने लगे हैं. इस कड़ी में नया नाम है इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का. अब तक ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर मेलोनी खामोश रही थीं. अब उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि दूसरे देशों की संप्रुभता को हानि पहुंचाना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है. मेलोनी ने किस हद तक जाकर ट्रंप को कठघरे में खड़ा किया है. ये समझने के लिए आपको इटली की संसद में मेलोनी का बयान ध्यान से सुनना चाहिए.

स्कूल पर हमले से भड़कीं मेलोनी

मेलोनी ने अपने बयान में जिस हमले की चर्चा की है, उस हमले की वजह से अमेरिका में भी ट्रंप की आलोचना हो रही है. दरअसल 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ था. इस हमले में कुल 180 लोग मारे गए थे जिनमें से 175 छात्राएं थीं. ईरान ने इस हमले का आरोप अमेरिका पर लगाया था. दूसरी तरफ अमेरिका ने इसे ईरान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी झूठी सहानुभूति पाने के लिए किया गया हमला करार दिया था.

ट्रंप सरकार ने इस हमले की जांच के आदेश तो दे दिए हैं लेकिन हर मौके पर ट्रंप यही कह रहे हैं कि मिनाब स्कूल पर हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है. मेलोनी ने ना सिर्फ ट्रंप की दुखती नब्ज को दबाया है बल्कि युद्ध के दौरान इटली की नीति भी ट्रंप के खिलाफ रही है. अब हम आपको मेलोनी की इसी नीति से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.

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ईरान पर नरम क्यों हैं इटली का रुख?

28 फरवरी को ही मेलोनी ने कह दिया था कि इटली किसी भी कीमत पर ईरान पर हो रहे हमलों में हिस्सा नहीं लेगा. ईरान के एक मिसाइल अटैक में इटली के सैनिक भी घायल हुए थे. इसके बावजूद मेलोनी ने संयम बरता है. कतर और ओमान के जरिए मेलोनी लगातार ईरान से कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि होर्मुज से इटली के जहाजों को आवाजाही का मौका मिल सके.

'ईरान के पास परमाणु हथियार होना कबूल नहीं'

बस एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर मेलोनी और ट्रंप एक साथ नजर आ रहे हैं. ये मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम. मेलोनी ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास एटमी हथियार होना इटली को कबूल नहीं है. साथ ही मेलोनी ने ये भी कहा है कि युद्ध की वजह से वो हालात नहीं बन पा रहे हैं, जिनके आधार पर ईरान से बातचीत की जा सके.

इसके साथ ही फ्रांस और स्पेन के बाद इटली ऐसा तीसरा यूरोपीय देश बन गया है. जिसने युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप का सीधा विरोध किया है. ये विरोध बताता है कि ईरान युद्ध में ट्रंप को नाटो की सेनाओं से मदद मिलने की संभावना कम होती जा रही है.