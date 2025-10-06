Advertisement
trendingNow12949768
Hindi Newsदुनिया

नेपाल में पहले Gen Z का तांडव, अब आखिर क्या हुआ 52 लोगों की हो गई मौत? पूरे देश में मचा हाहाकार

Nepal Gen Z Protests After Floods and Landslides: नेपाल के हालत इस साल ठीक नहीं हैं,  सितंबर 2025 में Gen Z  युवाओं के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने सरकार गिरा दी, जिसमें खूब सारी मौतें और नुकसान हुए. अब अक्टूबर में भारी बारिश से भूस्खलन-बाढ़ का ऐसा कहर हुआ है कि 52 लोग मौत की नींद सो गए. नेपाल जो पहले ही अस्थिर है अब प्राकृतिक आपदा ने और भी संकट खड़ा कर दिया है.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 06, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल में पहले Gen Z का तांडव, अब आखिर क्या हुआ 52 लोगों की हो गई मौत? पूरे देश में मचा हाहाकार

Nepal Floods and Landslides Kill 52: नेपाल को न जानें किसकी नजर लग गई है कि जैसे ही नेपाल में सब कुछ ठीक होता, एक नई आपदा आ जाती. सिंतबर के महीने में तो आपको याद ही है कि कैसे नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए. Gen Z ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और अमीर नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल के खिलाफ ऐसी बगावत की पूरे नेपाल के Gen Z पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गए. एक बगावत का प्रतीक बने. मात्र 48 घंटों में सरकार गिर गई. सुशीला कार्की को अंतरिम PM बनीं तब लगा अब नेपाल में सब ठीक हो जाएगा लेकिन अचानक एक नई आपदा आ गई और 52 लोगों की मौत हो गई. जानें पूरी बात.

अचानक क्यों टूटा प्राकृतिक आपदा का पहाड़?
Gen Z आंदोलन से देश अभी उबर भी न पाया था कि अक्टूबर आया और मॉनसून ने नेपाल में कहर बरपा दिया है. सशस्त्र पुलिस बल के एक अधिकारी ने बताया कि रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ के कारण रविवार सुबह तक पूर्वी नेपाल के विभिन्न स्थानों पर कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है. शनिवार सुबह 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक हुई 37 लोगों की मौत हुई है. सबसे बुरी तरह प्रभावित कोशी प्रांत में हुई है. जहां बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है. जबकि नेपाल के सात प्रांतों में से पांच, कोशी, मधेशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी में मानसून सक्रिय था.

आठ नदियां खतरे के निशान से ऊपर
स्थानीय मीडिया ने जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग के हवाले से रविवार सुबह बताया कि शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के कारण पूर्वी नेपाल में आठ प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बागमती और पूर्वी राप्ती नदियों के आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेड अलर्ट ने बढ़ाई चिंता
शुक्रवार से हो रही बारिश ने पूर्वी नेपाल की आठ बड़ी नदियों को खतरे के पार धकेल दिया है. हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने रविवार सुबह कहा, "बागमती और ईस्ट राप्ती नदियों के आसपास रेड अलर्ट जारी है." काठमांडू में बागमती का पानी सड़कों पर बह रहा, घर डूब गए. एवरेस्ट ट्रेकिंग रूट्स ब्लॉक, पर्यटकों को अल्टरनेटिव पाथ अपनाने की सलाह दी गई है. 18 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स ठप, 1500 मीटर कटाव, 10 करोड़ का नुकसान हुआ है. सड़कें बंद, पुल बह गए. ट्रेकिंग एजेंसीज ने चेतावनी दी- पहाड़ी इलाकों में न घूमें. Gen Z आंदोलन के बाद अस्थिर सरकार को अब यह आपदा संभालनी है, जो पहले से कमजोर है. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Nepal

Trending news

फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
;