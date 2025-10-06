नेपाल में पहले Gen Z का तांडव, अब आखिर क्या हुआ 52 लोगों की हो गई मौत? पूरे देश में मचा हाहाकार

Nepal Floods and Landslides Kill 52: नेपाल को न जानें किसकी नजर लग गई है कि जैसे ही नेपाल में सब कुछ ठीक होता, एक नई आपदा आ जाती. सिंतबर के महीने में तो आपको याद ही है कि कैसे नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए. Gen Z ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और अमीर नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल के खिलाफ ऐसी बगावत की पूरे नेपाल के Gen Z पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गए. एक बगावत का प्रतीक बने. मात्र 48 घंटों में सरकार गिर गई. सुशीला कार्की को अंतरिम PM बनीं तब लगा अब नेपाल में सब ठीक हो जाएगा लेकिन अचानक एक नई आपदा आ गई और 52 लोगों की मौत हो गई. जानें पूरी बात.

अचानक क्यों टूटा प्राकृतिक आपदा का पहाड़?

Gen Z आंदोलन से देश अभी उबर भी न पाया था कि अक्टूबर आया और मॉनसून ने नेपाल में कहर बरपा दिया है. सशस्त्र पुलिस बल के एक अधिकारी ने बताया कि रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ के कारण रविवार सुबह तक पूर्वी नेपाल के विभिन्न स्थानों पर कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है. शनिवार सुबह 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक हुई 37 लोगों की मौत हुई है. सबसे बुरी तरह प्रभावित कोशी प्रांत में हुई है. जहां बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है. जबकि नेपाल के सात प्रांतों में से पांच, कोशी, मधेशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी में मानसून सक्रिय था.

आठ नदियां खतरे के निशान से ऊपर

स्थानीय मीडिया ने जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग के हवाले से रविवार सुबह बताया कि शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के कारण पूर्वी नेपाल में आठ प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बागमती और पूर्वी राप्ती नदियों के आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है.

रेड अलर्ट ने बढ़ाई चिंता

शुक्रवार से हो रही बारिश ने पूर्वी नेपाल की आठ बड़ी नदियों को खतरे के पार धकेल दिया है. हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने रविवार सुबह कहा, "बागमती और ईस्ट राप्ती नदियों के आसपास रेड अलर्ट जारी है." काठमांडू में बागमती का पानी सड़कों पर बह रहा, घर डूब गए. एवरेस्ट ट्रेकिंग रूट्स ब्लॉक, पर्यटकों को अल्टरनेटिव पाथ अपनाने की सलाह दी गई है. 18 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स ठप, 1500 मीटर कटाव, 10 करोड़ का नुकसान हुआ है. सड़कें बंद, पुल बह गए. ट्रेकिंग एजेंसीज ने चेतावनी दी- पहाड़ी इलाकों में न घूमें. Gen Z आंदोलन के बाद अस्थिर सरकार को अब यह आपदा संभालनी है, जो पहले से कमजोर है.