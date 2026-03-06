ईरान के बाद अब किसका नंबर? डोनाल्ड ट्रंप ने इस पड़ोसी देश को दी खुली चेतावनी, कहा- उसे हम...

US Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका का ध्यान ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर है, लेकिन इसके बाद क्यूबा को लेकर भी योजना बनाई जा सकती है. ट्रंप ने कहा कि पहले इस संघर्ष को खत्म करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद क्यूबा को लेकर कदम उठाना बस समय की बात होगी.

ईरान युद्ध के बाद क्यूबा क्यों?

ट्रंप के बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में क्यूबा को अगला बड़ा मुद्दा बना सकता है. उन्होंने कहा कि अभी प्रशासन ईरान से जुड़े हालात को संभालने में व्यस्त है. लेकिन जब यह मामला खत्म होगा, तब क्यूबा को लेकर अलग से पहल की जा सकती है. ट्रंप ने यहां तक कहा कि क्यूबा सरकार अमेरिका के साथ समझौता करना चाहती है. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (जो खुद क्यूबा मूल के हैं) की तरफ देखकर रहस्यमयी अंदाज में कहा, "तुम क्यूबा के मामले में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो."

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले ट्रंप ने फरवरी में क्यूबा को लेकर फ्रेंडली टेकओवर यानी दोस्ताना तरीके से नियंत्रण लेने की संभावना का जिक्र किया था. हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन उनके इस बयान ने अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ा दी. कई विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान अमेरिका की सख्त रणनीति की ओर इशारा करता है.

क्यूबा में क्यों बढ़ रहा संकट?

इस समय क्यूबा गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईंधन की भारी कमी के कारण देश में लंबे-लंबे बिजली कट हो रहे हैं और कई जगह 15 से 20 घंटे तक ब्लैकआउट की स्थिति बन जाती है. अस्पतालों और स्कूलों पर भी इसका असर पड़ा है. यह संकट तब और गहरा गया जब अमेरिका ने तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ा दिया.

वेनेजुएला से क्यूबा का क्या संबंध था?

क्यूबा की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा वेनेजुएला से आने वाले तेल पर निर्भर था. लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बाद यह सप्लाई लगभग रुक गई. इससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था दोनों पर भारी दबाव पड़ गया है. तेल की कमी के कारण बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ और पूरे देश में ऊर्जा संकट गहरा गया.

ट्रंप के ताजा बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका सच में क्यूबा को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगा. फिलहाल अमेरिकी प्रशासन का पूरा ध्यान ईरान युद्ध पर है, लेकिन ट्रंप के शब्दों में क्यूबा का मुद्दा 'बस समय की बात' हो सकता है. ऐसे में आने वाले महीनों में अमेरिका-क्यूबा संबंधों को लेकर नई रणनीति देखने को मिल सकती है.