Hindi NewsदुनियाIRIS डेना के बाद अब ईरान का बुशैर US के निशाने पर, हिंद महासागर में छिड़ेगा महासंग्राम?

IRIS डेना के बाद अब ईरान का 'बुशैर' US के निशाने पर, हिंद महासागर में छिड़ेगा महासंग्राम?

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 06:26 PM IST
Iran Warship Photo - AI
Iran Warship Photo - AI

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब समुद्री मोर्चे पर भी खतरा गहराता दिखाई दे रहा है. हाल ही में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना के डूबने की घटना के बाद अब ईरानी नौसेना के एक और जहाज पर खतरे की आशंका जताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान का मिलिट्री टैंकर ‘बुशैर’ इस समय श्रीलंका के की राजधानी कोलंबो के तट पर खड़ा है. मौजूदा हालात में यह चिंता बढ़ गई है कि अगर अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष और तेज हुआ तो United States की कार्रवाई का अगला निशाना यह जहाज भी बन सकता है. 

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब समुद्री गतिविधियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. इसी वजह से कोलंबो तट पर खड़े इस टैंकर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हालांकि अभी तक इस जहाज को लेकर किसी तरह की आधिकारिक सैन्य कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो मिडिल ईस्ट का संघर्ष हिंद महासागर क्षेत्र में भी बड़ा रणनीतिक संकट पैदा कर सकता है.

टॉरपीडो से किया अमेरिका ने किया IRIS डेना का शिकार

मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को निशाना बना लिया. बताया जा रहा है कि यह हमला श्रीलंका के गाले तट से करीब 40 समुद्री मील दूर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से हमला किया, जिससे ईरानी युद्धपोत समुद्र में डूब गया. इस हमले में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है. शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर सवार कम से कम 85 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया है. 

IRIS डेना वाली जगह पर खड़ा है बुशैर

हिंद महासागर में हालात तेजी से तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंका के पास समुद्री क्षेत्र में एक ईरानी जहाज को अमेरिका ने निशाना बनाकर डुबो दिया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है और मामला अब नई दिशा में जाता दिखाई दे रहा है. अमेरिका के दावे के बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जिस युद्धपोत को निशाना बनाया गया, वह भारतीय नौसेना का मेहमान था. उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्रवाई की अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसी बीच अब नजरें एक और ईरानी सैन्य टैंकर पर टिक गई हैं, जिसका नाम बुशैर बताया जा रहा है. यह टैंकर कोलंबो पोर्ट के बाहरी एंकरिंग क्षेत्र से करीब 10 समुद्री मील के भीतर श्रीलंका के क्षेत्रीय जल में खड़ा है.

IRIS डेना को अमेरिका ने क्यों बनाया निशाना?

हाल के दिनों में ईरान की ओर से युद्धपोतों और टैंकरों से ड्रोन तथा मिसाइल हमलों की कई रिपोर्टें सामने आई हैं. इन हमलों में कुछ बार नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश किए जाने की बात कही गई है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसी वजह से ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को निशाना बनाना वैध कार्रवाई थी. हालांकि, ईरान इस दावे को खारिज करते हुए कहा, 'यह हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया.' वहीं ईरानी अधिकारियों के अनुसार, यह युद्धपोत कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौट रहा था, तभी उस पर हमला किया गया. 

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

