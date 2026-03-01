खामेनेई की मौत से बिफरा ईरान, खाड़ी मुल्कों में बरसा रहा 'मौत'; बहरीन में उड़ा दिए एयरपोर्ट-होटल

Iran Attack on Bahrain: खामेनेई की मौत से ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है. वह इसके लिए पड़ोस के खाड़ी मुल्कों को जिम्मेदार मान रहा है, जिन्होंने यूएस को सैन्य अड्डे बनाने के लिए जमीन दे रखी है. वह इन देशों में रह-रहकर मौत की बारिश कर रहा है.
Why Bahrain became target of Iranian attacks: अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बुरी तरह बिफरा हुआ है. वह अपने आसपास के खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहा है. ये मिसाइलें अमेरिकी अड्डों के साथ-साथ खाड़ी देशों के दूसरे हिस्सों को भी तबाह कर रही हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बहरीन का 5 स्टार होटल ईरान की जवाबी कार्रवाई से बर्बाद हो गया है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह नुकसान ईरानी अटैक से हुआ है या फिर इंटरसेप्ट किए गए प्रोजेक्टाइल्स के गिरने वाले मलबे से.
सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियोज में दिख रहा है कि बहरीन के मैनामा शहर में क्राउन प्लाजा मैनामा नामक 5-स्टार होटल कॉम्प्लेक्स है. उस होटल से धुएं के गुब्बार उठते दिख रहे हैं. यह घटना तब हुई, जब खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर जबरदस्त पलटवार किया. उसने पर न केवल अपने संहारक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागीं बल्कि शाहेद नाम के खतरनाक ड्रोन भी हमले के लिए भेजे.
उसने कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक समेत यूएस के सभी मित्र देशों पर मिसाइलों की बरसात की. इनमें से कई मिसाइलें बहरीन में भी गिरी. एक मिसाइल ने फाइव स्टार होटल क्राउन प्लाजा मैनामा को निशाना बनाया. वहीं एक ड्रोन बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरा.
बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि इस ड्रोन अटैक से काफी नुकसान हुआ. हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. इस अटैक के तुरंत बाद अफसरों ने एयरपोर्ट से गैर-जरूरी लोगों को बाहर निकालकर उसे सुरक्षित करने के उपाय किए.
ईरान ने इससे पहले शनिवार को बहरीन में ही बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था. वहां पर यूएस नेवी की फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय है. जिसे ईरान ने अपने हमले में टारगेट किया. बहरीन सरकार के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट के सर्विस सेंटर पर मिसाइल हमला किया गया था. जिसमें काफी नुकसान हुआ लेकिन लोगों की जान नहीं गई.