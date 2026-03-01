Advertisement
trendingNow13127146
Hindi Newsदुनियाखामेनेई की मौत से बिफरा ईरान, खाड़ी मुल्कों में बरसा रहा मौत; बहरीन में उड़ा दिए एयरपोर्ट-होटल

खामेनेई की मौत से बिफरा ईरान, खाड़ी मुल्कों में बरसा रहा 'मौत'; बहरीन में उड़ा दिए एयरपोर्ट-होटल

Iran Attack on Bahrain: खामेनेई की मौत से ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है. वह इसके लिए पड़ोस के खाड़ी मुल्कों को जिम्मेदार मान रहा है, जिन्होंने यूएस को सैन्य अड्डे बनाने के लिए जमीन दे रखी है. वह इन देशों में रह-रहकर मौत की बारिश कर रहा है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खामेनेई की मौत से बिफरा ईरान, खाड़ी मुल्कों में बरसा रहा 'मौत'; बहरीन में उड़ा दिए एयरपोर्ट-होटल

Why Bahrain became target of Iranian attacks: अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बुरी तरह बिफरा हुआ है. वह अपने आसपास के खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहा है. ये मिसाइलें अमेरिकी अड्डों के साथ-साथ खाड़ी देशों के दूसरे हिस्सों को भी तबाह कर रही हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बहरीन का 5 स्टार होटल ईरान की जवाबी कार्रवाई से बर्बाद हो गया है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह नुकसान ईरानी अटैक से हुआ है या फिर इंटरसेप्ट किए गए प्रोजेक्टाइल्स के गिरने वाले मलबे से.

फाइव स्टार पर दागी मिसाइल

सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियोज में दिख रहा है कि बहरीन के मैनामा शहर में क्राउन प्लाजा मैनामा नामक 5-स्टार होटल कॉम्प्लेक्स है. उस होटल से धुएं के गुब्बार उठते दिख रहे हैं. यह घटना तब हुई, जब खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर जबरदस्त पलटवार किया. उसने  पर न केवल अपने संहारक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागीं बल्कि शाहेद नाम के खतरनाक ड्रोन भी हमले के लिए भेजे.

इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरा ड्रोन

उसने कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक समेत यूएस के सभी मित्र देशों पर मिसाइलों की बरसात की. इनमें से कई मिसाइलें बहरीन में भी गिरी. एक मिसाइल ने फाइव स्टार होटल क्राउन प्लाजा मैनामा को निशाना बनाया. वहीं एक ड्रोन बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरा.

Add Zee News as a Preferred Source

Iran New Supreme Leader: कौन हैं अली रजा अराफी, जो बने ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर?

बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि इस ड्रोन अटैक से काफी नुकसान हुआ. हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. इस अटैक के तुरंत बाद अफसरों ने एयरपोर्ट से गैर-जरूरी लोगों को बाहर निकालकर उसे सुरक्षित करने के उपाय किए. 

अमेरिकी सैन्य अड्डों को बना रहा निशाना

ईरान ने इससे पहले शनिवार को बहरीन में ही बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था. वहां पर यूएस नेवी की फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय है. जिसे ईरान ने अपने हमले में टारगेट किया. बहरीन सरकार के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट के सर्विस सेंटर पर मिसाइल हमला किया गया था. जिसमें काफी नुकसान हुआ लेकिन लोगों की जान नहीं गई. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran attackIsrael Iran tension

Trending news

अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी