/लॉरेंस बिश्नोई के बाद नया सिरदर्द! पुर्तगाल में एक्टिव हुआ राहुल आरके मीणा गैंग, फायरिंग की ली जिम्मेदारी

RK Meena Gang: नार्थ इंडिया के नए गैंगस्टर राहुल आरके मीणा गैंग ने पुर्तगाल में एक बार फिर से फायरिंग करवाई है. इस फायरिंग का एक वीडियो आया सामने आया है. फायरिंग की वारदात के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर राहुल आरके मीणा नाम से बने एक अकाउंट से धमकी भरी पोस्ट जारी की गई है. सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि पुर्तगाल में किशोर गुजराती की बहन, कृष्णा की गाड़ी पर जो फायरिंग हुई है, उस घटनाक्रम की जिम्मेदारी वो अपने सर लेता है.
पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि पहले भी किशोर गुजराती पर गोली चलवाई गई थी और आगे भी उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों को निशाना बनाया जाएगा. इसी पोस्ट में पुलिस सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए कहा गया है कि सुरक्षा हमेशा नहीं मिल सकती और अगला हमला जानलेवा होगा.
विवादित पोस्ट में राजस्थान के पंचना बांध विवाद का भी जिक्र किया गया है. इसके साथ ही मीणा समाज को कथित तौर पर धमकी देने वालों के खिलाफ गोली से जवाब देने की बात कही गई है. हकीम बैसला और जगन गुर्जर का नाम लेते हुए भी धमकी दी गई है.
पोस्ट के आखिर में RK Meena Gang (RKG Europe) और अमन साहू गैंग के साथ कुछ अन्य नाम भी लिखे गए हैं. आपको बताते चलें कि राहुल RK मीणा गैंग की सांठगांठ झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग से बताई जा रही है. अमन साहू पर 1 हजार से ज्यादा केस यानी आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते है, जो एनकाउंटर में 2025 में मारा जा चुका है. लेकिन उसका गैंग अभी भी एक्टिव बताया जाता है.
आपको बताते चलें कि लॉरेंस बिश्नोई, अमन साहू समेत की गैंगस्टर्स की टीम एक-दूसरे के खून की प्यासी नजर आती है. आए दिन फायरिंग होती रहती है. कुछ मामलों में आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करके पुलिस उनके कर्मों का हिसाब करके जेल पहुंचाती है. सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जाता है. कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे में दो बार फायरिंग हो चुकी है.
विदेश में बैठे गैंगस्टर्स और मास्टर माइंड भारत में मौजूद अपने गुर्गों से सुपारी किलिंग या सरेआम गोली से उड़ाने जैसे कांड करवाते हैं. भारत में कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियां ऐसे गैंगस्टरों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही हैं. हाल ही में गुरुग्राम में पुलिसकर्मियों के साथ मुठभेड़ में चार अपराधी एनकाउंटर में मारे गए.