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Hindi NewsदुनियाMAGA के बाद अब रिस्टोर ब्रिटेन! ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव का भारतीयों के खिलाफ नया फितूर जानिए...

MAGA के बाद अब 'रिस्टोर ब्रिटेन'! ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव का भारतीयों के खिलाफ नया फितूर जानिए...

British MP Rupert Lowe News: अमेरिका में ट्रंप के MAGA अभियान के बाद अब यूके में भी ऐसा ही दक्षिणपंथी आंदोलन  'रिस्टोर ब्रिटेन' शुरू हो गया है. ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव वहां से भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चला रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 30, 2026, 06:43 AM IST
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MAGA के बाद अब 'रिस्टोर ब्रिटेन'! ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव का भारतीयों के खिलाफ नया फितूर जानिए...

Rupert Lowe Restore Britain News: अमेरिका के MAGA आंदोलन की तर्ज पर अब ब्रिटेन भी ऐसी ही दक्षिणपंथी बुखार का शिकार होता नजर नजर आ रहा है. ब्रिटेन के निर्दलीय सांसद रूपर्ट लोव ने 'रिस्टोर ब्रिटेन' की मांग करते हुए वहां बसे भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासियों के खिलाफ तीखा हमला बोल दिया है. उनकी विवादित टिप्पणी ने ब्रिटेन में हंगामा खड़ा कर दिया है.

लोव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,'मेरा मानना है कि हमें उन नौकरियों को करने के लिए लाखों पाकिस्तानियों और भारतीयों को देश में नहीं लाना चाहिए, जिन्हें बेरोजगार ब्रिटिश नागरिकों को करना चाहिए. अगर यह बात मुझे नस्लवादी बनाती है, तो ऐसा ही सही.'

कौन हैं सांसद रूपर्ट लोव?

रूपर्ट लोव ब्रिटेन की ग्रेट यारमाउथ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं. वे जुलाई 2024 में दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके के टिकट पर सांसद चुने गए थे, लेकिन मार्च 2025 में पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया. इसके बाद उन्होंने रिस्टोर ब्रिटेन पार्टी बनाई, जो वहां बसे प्रवासी समुदाय के खिलाफ कड़े एंटी-इमिग्रेशन एजेंडे पर चल रही है. 

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पार्टी ने उन ब्रिटिश लोगों की मांग का समर्थन किया है, जो सभी गैर-श्वेतों को देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं. वे इससे पहले दिसंबर 2025 में भी प्रवासियों के ब्रिटेन में रहने पर तंज कस चुके हैं. 

लोव के दावों में कितनी है सच्चाई?

अब जरा रूपर्ट लोव के दावों का फैक्ट चेक कर लेते हैं. लोव का दावा है कि ब्रिटेन में बसे भारतीय और पाकिस्तान मूल के लोग गोरों की जॉब हड़प कर रहे हैं. उनके इस दावे को खुद ब्रिटेन के ही आधिकारिक आंकड़े पूरी तरह गलत साबित करते हैं. ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ONS) की 2021 जनगणना के अनुसार, रूपर्ट लोव के अपने क्षेत्र ग्रेट यारमाउथ की कुल आबादी 99,750 है. उनमें भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग महज 907 रहते हैं. उनमें से 786 भारतीय और 121 पाकिस्तानी शामिल हैं. यानी कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है. 

रूपर्ट लोव के क्षेत्र में बेरोजगारी दर 9.8% है, जबकि ब्रिटेन में औसत बेरोजगारी दर 5.4% है. लेकिन लोव के एरिया में ज्यादा बेरोजगारी होने की वजह प्रवासी नहीं हैं.  यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, दिसंबर 2025 तक ब्रिटेन के श्रम बाजार में 65 लाख यानी 20 फीसदी नौकरियां गैर-ब्रिटिश नागरिकों के पास थीं. 

कई सेक्टरों में काम नहीं करना चाहते ब्रिटिश लोग

खासकर भारतीय और नाइजीरियाई नागरिक वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार पाने वाले लोगों में शामिल हैं. लेकिन वे लोग मुख्यत उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें स्थानीय ब्रिटिश लोग काम नहीं करना चाहते. 

ऐसा ही एक सेक्टर स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र है. ब्रिटिश नागरिक इस सेक्टर में काम करने को बोरिंग और कम रोमांचक मानते हैं. इसकी वजह से सरकार ने इस सेक्टर में खाली पदों को भरने के लिए 1,61,000 स्किल्ड वर्कर वीजा जारी किए. जिसका बड़ा फायदा भारतीय नागरिकों को मिला. पेशेवर मेडिकल एक्सपर्टों ने वीजा के लिए अप्लाई कर वहां पर हेल्थ सेक्टर में जॉब हासिल की. 

भड़काऊ नारों से बिगड़ सकते हैं रिश्ते

रूपर्ट लोव ने यह भी दावा किया है कि करीब 13 लाख विदेशी यूनिवर्सल क्रेडिट का लाभ ले रहे हैं. लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूनिवर्सल क्रेडिट पाने वालों में गैर-ब्रिटिश केवल 13% हैं. जबकि वहां के सरकारी कार्यबल में करीब 16 प्रतिशत गैर-ब्रिटिश काम करते हैं. यही नहीं, ब्रिटेन में वर्क वीजा, स्टडी या फैमिली वीजा पर आने वाले प्रवासियों पर वहां के कड़े सरकारी नियम लागू होते हैं. वे वहां रहने के दौरान सामान्य सरकारी वित्तीय सहायता या मदद का दावा नहीं कर सकते.

इन सब आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय नागरिक स्थानीय ब्रिटिश लोगों की नौकरियां छीन नहीं रहे हैं, बल्कि वहां जॉब करके ब्रिटिश सिस्टम को चलाने में मदद कर रही है. इसके बावजूद रूपर्ट लोव जैसे नेता रिस्टोर ब्रिटेन का नारा देकर ब्रिटेन की राजनीति में क्षिणपंथी लहर का नया चेहरा बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं. लोव की टिप्पणियां न सिर्फ भारतीय समुदाय को निशाना बना रही हैं, बल्कि ब्रिटेन की बहुसांस्कृतिक पहचान और आर्थिक योगदान को भी चुनौती दे रही हैं. विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयान से भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर असर पड़ सकता है. जिसका खामियाजा ब्रिटेन को ज्यादा भुगतना होगा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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