बांग्लादेश में चार हिंदू युवकों की हत्या के बाद महिला जिला कमिश्नर को मिलीं गालियां, कट्टरपंथी बोले- ' तू यहां नहीं रह सकती'

Hindu Exploitation in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न (Bangladesh racist abuse) के मामले तेजी से जोर पकड़ रहे हैं. क्या आम और क्या खास बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया है. मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीते चंद दिनों में चार हिंदुओं के नरसंहार के बाद अब एक हिंदू जिला कमिश्नर को अगले महीने होने वाले चुनावों के लिए जमात-ए-इस्लामी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द करने के बाद सांप्रदायिक गालियों और धमकियों का सामना करना पड़ा है. इस घटना ने चल रहे चुनावों के आसपास बढ़े तनाव और संवेदनशील प्रशासनिक भूमिकाओं में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की ओर ध्यान खींचा है.

'मामला चाहे जो हो हिंदू का उत्पीड़न तय है'

आपको बताते चलें कि इस मामले ने तब तूल पकड़ा जबह विवाद तब शुरू हुआ जब कुरिग्राम-3 निर्वाचन क्षेत्र में तैनात डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अन्नपूर्णा देबनाथ ने जमात-ए-इस्लामी उम्मीदवार बैरिस्टर सालेही का नॉमिनेशन रद्द कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉमिनेशन यूके और बांग्लादेश दोनों की दोहरी नागरिकता के आरोपों के कारण रद्द किया गया था. दोहरी नागरिकता का मुद्दा बांग्लादेशी राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसके कारण अक्सर कानूनी आधार पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता है. इसके जवाब में, उम्मीदवार के समर्थकों ने जिला कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. नॉमिनेशन सेंटर के अंदर के वीडियो फुटेज में देबनाथ के नॉमिनेशन रद्द करने की घोषणा के दौरान हंगामा देखा गया.

'तू यहां नहीं रह सकती'

हिंदू अधिकारी से हुई बदतमीजी और अभद्रता वाली फुटेज में न केवल आधिकारिक कार्यवाही बल्कि समर्थकों के बीच बढ़ते आक्रोश को भी देखा गया. वीडियो में लोग नॉमिनेशन हॉल के अंदर हंगामा करते नजर आए. विरोध प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पर सांप्रदायिक टिप्पणियां कीं और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चिल्लाते हुए कहा, तू यहां नहीं रह सकती. घटनास्थल पर मौजूद समर्थकों ने देबनाथ को इस्कॉन मेंबर और अवामी लीग और भारत का दलाल बताते हुए नारेबाजी की. यह नई घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और देश में हिंदू नागरिकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की नवीनतम कड़ी है.

आपको बताते चलें कि हिंदू कारोबारी खोकन चंद्र दास जिन्हें नए साल की पूर्व संध्या पर शरीयतपुर जिले में एक भीड़ ने पीट-पीटकर, चाकुओं से गोदते हुए जिंदा जला दिया था. दास की हत्या से पहले मैमनसिंह में एक गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी दीपू दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था, जबकि एक अन्य हिंदू व्यक्ति, अमृत मंडल को राजबाड़ी में जबरन वसूली से संबंधित आरोप के बाद पीट-पीटकर मार डाला गया था. एक अन्य हिंदू व्यक्ति, बजेंद्र बिस्वास को मैमनसिंह में ही एक गारमेंट फैक्ट्री में सुरक्षा ड्यूटी पर रहते हुए गोली मार दी गई थी.

नोबल शांति पुरस्कार ले चुका शख्स कैसे नरसंहार करा सकता है?

दुनिया में पीस की बात करने वाला, 2006 में शांति का नोबल पुरस्कार जीत चुका शख्स, समतामूलक समाज की बात करने वाला इंसान आखिर कैसे इतना पत्थर दिल हो सकता है जो हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साधकर बैठा है, इसकी ताजा और जीती जागती मिसाल हैं ढाका की अंतरिम सरकार के आका मोहम्मद यूनुस जो आंख पर पट्टी और कान में रुई डालकर हिंदुओं के बुरे हालातों से जानकर भी अनजान बने हुए हैं.