ताजपोशी होते ही पुतिन ने मुज्तबा को भेजा जो पहला संदेश, वो अमेरिका और इजरायल के लिए चेतावनी से कम नहीं!

Vladimir Putin Congratulates Mojtaba Khamenei: ईरान की ओर से मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बधाई संदेश भेजा है. संदेश में पुतिन ने मुज्तबा के पिता को याद किया और ईरान के प्रति अपना समर्थन जारी रहने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि आप अपने पिता के कार्यों को सम्मानपूर्वक जारी रखेंगे और कठिन चुनौतियों के सामने ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे.'

'ईरान के प्रति हमारा समर्थन अटल है'

ईरान को भेजे अपने संदेश में पुतिन ने कहा कि ईरान के साथ रूस एकजुट है. उन्होंने कहा, 'मेरी ओर से मैं तेहरान के प्रति हमारे अटल समर्थन और हमारे ईरानी मित्रों के साथ एकजुटता की पुष्टि करना चाहूंगा. आप अपने पिता के कार्य को जारी रखेंगे.'

पुतिन ने विश्वास किया कि मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के नक्शेकदम पर चलकर देश को एकजुट करेंगे. रूसी नेता ने कहा,' मुझे विश्वास है कि आप अपने पिता के कार्य को सम्मानपूर्वक जारी रखेंगे. साथ ही इस कठिन माहौल में ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

मुज्तबा खामेनेई कौन हैं?

मुज्तबा खामेनेई ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. वे कई वर्षों से ईरानी राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं. उनका जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ था. उन्होंने क़ुम के मदरसों में मजहबी शिक्षा प्राप्त की. अपने पिता अली खामेनेई के इजरायली एयर स्ट्राइक में उड़ा दिए जाने के बाद अब उन्हें देश का सुप्रीम लीडर बनाया गया है.

ईरान का नया अयातुल्लाह बनाए जाने से पहले मुज्तबा के पास ईरान में कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं था. इसके बावजूद खामेनेई का बेटा होने की वजह से वे देश की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते थे. मुज्तबा खामेनेई का नाम अक्सर ईरान के आंतरिक राजनीतिक संतुलन और धार्मिक नेतृत्व से जुड़ी चर्चाओं में आता रहा था.

2009 के विवादास्पद चुनावों में उभरा था नाम

उनका नाम 2009 में ईरान के विवादास्पद राष्ट्रपति चुनावों के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी उभरा था. जब कुछ राजनीतिक हलकों ने दावा किया गया कि मुज्तबा खामेनेई ही पर्दे के पीछे रहकर इन प्रदर्शनों पर सख्ती करवा रहे थे. अपने पिता की तरह शिया इस्लाम के लिए उनके विचार भी कट्टरपंथी हैं और इजरायल को शैतान मानते हैं. जिसे इस धरती से मिटा दिया जाना चाहिए. यही वजह है कि खामेनेई के मारे जाने के बाद देश के धार्मिक नेतृत्व के लिए उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा था.

पुतिन के बधाई संदेश में छिपी बड़ी चेतावनी

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, मुज्तबा खामेनेई की ताजपोशी के बाद पहला बधाई संदेश देकर पुतिन ने दुनिया खासकर यूएस-इजरायल को बड़ी चेतावनी दे दी है. वह चेतावनी ये है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान के लिए रूस का समर्थन कम नहीं होगा और वैश्विक स्तर पर वह आगे भी उसे सपोर्ट करता रहेगा.