नेपाल-बांग्लादेश के बाद अब इस देश में Gen-Z का तख्तापलट, राष्ट्रपति भागे, बिजली-पानी की किल्लत से भड़का गुस्सा

Madagascar Gen-Z protests President Rajoelina to flee: मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट पर बसा एक खूबसूरत द्वीप देश आजकल सुर्खियों में है. यहां Gen-Z ने नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर जोरदार विद्रोह छेड़ दिया है. बिजली और पानी की भारी कमी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है और भ्रष्टाचार और खराब शासन ने आग में घी का काम किया. जिसका नतीजा यह रहा कि 13 अक्टूबर को खबर आई कि राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना देश छोड़कर भाग गए. सेना ने साफ कर दिया कि वो लोगों को दबाने नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करने आई है.

देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कई हफ़्तों तक चले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना देश छोड़कर भाग गए हैं. वे कई महाद्वीपों में फैल रही जेन-जेड की तरफ से मचाए गए तांव के बीच अब दुनिया के नए नेता बन गए हैं. कथित तौर पर एक फ्रांसीसी सैन्य विमान में सवार होकर राष्ट्रपति का पद छोड़ना है. नेपाल और बांग्लादेश में इसी तरह के युवा-नेतृत्व वाले विद्रोहों के बाद तीसरी बार सरकार के पतन का संकेत है.

अगले दिन वीडियो कॉल पर देश को संबोधित किया

रॉयटर्स के अनुसार, मेडागास्कर की संसद में विपक्ष के नेता सितेनी रैंड्रियानासोलोनियाको ने पुष्टि की कि सेना के कुछ हिस्सों के प्रदर्शनकारियों में शामिल होने के बाद राजोइलिना रविवार को देश छोड़कर चले गए हैं. उन्होंने कहा, "हमने राष्ट्रपति कार्यालय के कर्मचारियों को फोन किया और उन्होंने पुष्टि की कि वह देश छोड़कर चले गए हैं." राजोइलिना का वर्तमान स्थान अज्ञात है. अगले दिन राजोइलिना ने एक फेसबुक वीडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया और ज़ोर देकर कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए एक "सुरक्षित स्थान" पर चले गए हैं. हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह कहां हैं, लेकिन उन्होंने एक विद्रोही स्वर में कहा, "मैं मेडागास्कर को बर्बाद नहीं होने दूंगा."

इस्तीफा देने से किया इंकार

एक राजनयिक सूत्र के अनुसार, राजोइलिना ने अब तक इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा, सैन्य सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति रविवार को एक फ्रांसीसी सेना के CASA विमान में सवार होकर पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश मेडागास्कर से रवाना हुए. फ्रांसीसी रेडियो आउटलेट RFI ने बताया कि यह निकासी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एक समझौते के बाद हुई है. गाजा युद्धविराम शिखर सम्मेलन के बाद मिस्र से बोलते हुए, मैक्रों ने कहा कि वह राजोइलिना के जाने में फ्रांस की भूमिका की पुष्टि नहीं कर सकते.

कैसे शुरू हुआ हंगामा?

25 सितंबर को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो की सड़कों पर नौजवान उतर आए. वजह थी बुनियादी सुविधाओं का टोटा. घरों में बिजली नहीं, नल में पानी नहीं. लेकिन जल्द ही यह आंदोलन सिर्फ बिजली-पानी तक सीमित नहीं रहा. लोग भ्रष्टाचार, लचर शासन और सरकारी नाकामी के खिलाफ चीखने लगे. लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर तांडव मचाना शुरू कर दिया.

सेना ने पलट दी बाजी

मामला तब और गंभीर हो गया, जब CAPSAT नाम की एलीट मिलिट्री यूनिट ने प्रदर्शनकारियों का साथ दे दिया. यह वही यूनिट है, जिसने 2009 में रजोएलिना को सत्ता दिलाने में मदद की थी. लेकिन इस बार, वीकेंड पर CAPSAT ने न सिर्फ गोली चलाने से मना कर दिया, बल्कि एंटानानारिवो के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च किया. फिर बड़ा ऐलान हुआ- CAPSAT ने मिलिट्री का कंट्रोल ले लिया और नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया गया. पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स ने कुछ हिस्सों ने भी बगावत कर दी और सरकारी अफसरों के सामने कमान संभाल ली.