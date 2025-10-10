Advertisement
नेपाल के बाद अब इस देश में भी सड़कों पर उतरे Gen Z, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तेज

कई देशों के लिए नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसी कड़ी में अब अफ्रीकी आइलैंड नेशन मेडागास्कर भी Gen Z का सरकार के खिलाफ खुलकर गुस्सा सामने आया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:43 AM IST
नेपाल के बाद अब इस देश में भी सड़कों पर उतरे Gen Z, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तेज

Gen Z Protest Madagascar: नेपाल में हाल ही में नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी का गुस्सा फूटा था, अब हिंद महासागर में बसे आइलैंड में भी इसी तरह का विद्रोह देखने को मिल रहा है. बीते गुरुवार को अफ्रीकी देश मेडागास्कर (Madagascar) की राजधानी एंटानानैरिवो (Antananarivo) में तकरीबन 1,000 युवा प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला, और पुलिस से उनकी झड़प हुई, जिसने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. ये लोग राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना (Andry Rajoelina) इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

पुलिस-प्रदर्शनकारियों की झड़प
ये मेडागास्कर में सबसे बड़ी अशांति का तीसरा हफ्ता था. पुलिस को एंटानानारिवो की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों में गश्त करते और प्रदर्शनकारियों पर हमला करते देखा जा सकता था, जिनमें से ज्यादातर नकाब पहने हुए थे. अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इस झड़प में कोई घायल हुआ है या नहीं.

यूएन ने किया 22 मौतों का दावा
प्रदर्शन करने वाले ग्रुप ने खुद को "जेन जी मेडागास्कर" (Gen Z Madagascar) बताया है. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का कहना है कि इन प्रदर्शनों में 22 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं. सरकार ने इस संख्या पर विवाद किया है. ये विरोध प्रदर्शन पहले पानी और बिजली कटौती के विरोध में भड़के थे, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के आरोपों से उपजी निराशा में बदल गए.

fallback
(फोटो-रॉयटर्स)
 

राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग
विरोध प्रदर्शनों के कारण मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना (Andry Rajoelina) ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया, लेकिन इससे जेन जी संतुष्ट नहीं हुए, जो अब उनसे पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने बुधवार को राजोइलिना के साथ बातचीत के न्योते को भी नामंजूर कर दिया. महामसीना म्यूनिसिपल स्टेडियम (Mahamasina Municipal Stadium) के पास एनोसी (Anosy) और महामसीना (Mahamasina) जिलों में हुई झड़पों के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने कुछ सड़कों पर पत्थर और जलते हुए टायर बिछाकर बैरिकेडिंग कर दी. अधिकारियों ने अंबोहिजातोवो (Ambohijatovo) जिले के डेमोक्रेसी स्क्वायर (Democracy Square) और आसपास के इलाकों में कारों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि पुलिस वहां की निगरानी कर रही थी.

राजनीतिक संकटों का इतिहास
अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर तकरीबन 3.1 करोड़ की आबादी वाला एक विशाल द्वीप, मेडागास्कर काराजनीतिक संकटों का इतिहास रहा है. इस मुल्क ने 1960 में फ्रांस से आजादी हासिल करने के बाद से कई नेताओं को विद्रोहों के कारण बेदखल होते देखा है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, ये देश गंभीर गरीबी से जूझ रहा है, जिससे करीब 80% आबादी प्रभावित है.

कौन हैं एंड्री राजोइलिना?
51 साल के एंड्री राजोइलिना 2018 में मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने और 2023 में उन्होंने फिर से इलेक्शन जीता, लेकिन विपक्षी दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था. हालिया विरोध प्रदर्शनों में एक समुद्री डाकू की खोपड़ी और क्रॉसबोन की छवि को अपने सबसे प्रमुख प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो पिछले महीने नेपाल में युवाओं के नेतृत्व वाले विद्रोह और दुनिया भर के अन्य विरोध प्रदर्शनों में देखी गई थी. अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनों के दौरान लूटपाट भी हुई है. विरोध आंदोलन इंटरनेट के जरिए एक्टिव हुआ है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो नेपाल और श्रीलंका में सरकारों को गिराने वाले प्रदर्शनों से इंस्पायर्ड थे.

