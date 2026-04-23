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तेल-गैस के बाद अब दुनिया में ‘कंडोम संकट’! ‘सेफ्टी’ भी होने जा रही महंगी, कपल पर पड़ेगी महंगाई की मार

US Iran tension leads to condom crisis: तेल-गैस के बाद अब दुनिया में ‘कंडोम संकट’ पैदा होने जा रहा है. कच्चे माल की सप्लाई रुकने की वजह से कंडोम के उत्पादन में गिरावट और दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ऐसा हुआ तो इस महंगाई की मार दुनियाभर के प्रेमी जोड़ों और दंपतियों को भुगतनी होगी.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:23 AM IST
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तेल-गैस के बाद अब दुनिया में ‘कंडोम संकट’! ‘सेफ्टी’ भी होने जा रही महंगी, कपल पर पड़ेगी महंगाई की मार

US Iran tension leads to condom shortage in world: ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में तेल-गैस का संकट लगातार बढ़ रहा है, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हैं. उन्हें अब महंगे दामों पर ये सब चीजें खरीदनी पड़ रही हैं. लेकिन अगर यह संकट जल्द नहीं सुलझा तो अब दुनिया के सामने एक नया क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है. उन्हें कंडोम पाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जी हां, यह सच है. दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान युद्ध लंबा खिंचा तो कंडोम की कीमतें 30 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं. 

50 अरब से ज्यादा कंडोम बनाती है कंपनी

डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, मलेशिया की कंपनी कैरैक्स (Karex) हर साल 50 अरब से ज्यादा कंडोम बनाती है. यह ड्यूरेक्स, ट्रोजन जैसी नाम से कंडोम बेचती है. साथ ही वह ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सहायता कार्यक्रमों को भी कंडोम सप्लाई करती है. 

कंपनी के सीईओ गोह मियाह कियात ने कहा कि ईरान युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं. इसलिए उन्हें ग्राहकों पर ये बढ़े हुए खर्चे डालने पड़ेंगे. कैरैक्स ने बताया कि इस साल कंडोम की मांग में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन ईरान युद्ध की वजह से बढ़ते फ्रेट खर्चों और शिपिंग में देरी के कारण कई ग्राहकों के स्टॉक कम हो गए हैं. इसके अलावा, बढ़ती महंगाई की वजह से अब नवविवाहित जोड़े भी बच्चे पैदा करने से हिचक रहे हैं. इसके चलते भी कंडोम की डिमांड बढ़ी है, जिससे जन्म दर पर भी फर्क पड़ सकता है.

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सप्लाई चेन की कमी का कर रही सामना

कंपनी सप्लाई चेन की दिक्कतों का सामना कर रही है. ईरान युद्ध ने मिडिल ईस्ट से आने वाले ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात को प्रभावित किया है. इसकी वजह से कंडोम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रबर, नाइट्राइल, पैकेजिंग मटेरियल, एल्युमिनियम फॉयल और सिलिकॉन ऑयल जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं.

गोह मियाह कियात ने कहा, 'स्थिति बहुत नाजुक है, कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं. हमारे पास अब ग्राहकों को ये बढ़े खर्चे ट्रांसफर करने के अलावा कोई चारा नहीं है.'

'ट्रंप्शन' की वजह से दुनिया में संकट

इस स्थिति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के साथ युद्ध के कारण ईंधन और खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है. आलोचकों ने घरेलू बिलों में हुई इस बढ़ोतरी को 'ट्रंप्शन' का नाम दिया है.

कंपनी का कहना है कि उसके पास आने वाले कुछ महीनों के लिए पर्याप्त स्टॉक है और वह बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है. यूरोप और अमेरिका जैसे स्थानों पर शिपमेंट अब पहले के एक महीने की बजाय करीब दो महीने लग रहे हैं. गोह ने कहा कि कई कंडोम जहाजों पर पड़े हैं जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, जबकि उनकी बहुत जरूरत है. विकासशील देशों के पास स्टॉक कम है क्योंकि उत्पाद पहुंचने में समय लगता है.

बच्चे पैदा करने से हिचक रहे लोग

उन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया, 'बुरी परिस्थितियों में कंडोम इस्तेमाल करने की जरूरत और बढ़ जाती है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है. लोगों में डर है कि पता नहीं अगले साल नौकरी रहेगी या नहीं. ऐसे में अगर अभी बच्चा हो गया तो खाने वाला मुंह एक और बढ़ जाएगा.' यही वजह है कि लोग बच्चे पैदा करने से हिचक रहे हैं और कंडोम इस काम में उनकी बहुत मदद कर रहा है. लेकिन मौजूदा हालात में कंडोम की सप्लाई घटने से दुनिया में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. जिससे निपटना लोगों के लिए मुश्किल होगा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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