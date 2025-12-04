युद्ध और मौत के तांडव के बीच गाजा में बजी शहनाई, 54 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी

54 Couples Married in Gaza: गाजा पट्टी में हमास और इजरायल के बीच 7 अक्टूबर 2023 से भीषण युद्ध जारी है. दोनों तरफ से आए दिन रॉकेट और बम से हमलों की खबर आ रही है. युद्ध में अब तक कई हजार लोगों के मारे जाने की खबर है. इस बीच दक्षिणी गाजा से एक अनोखी खबर आई. यहां पर 54 जोड़ों ने सामूहिक विवाह किया. दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में जहां एक तरफ बम और गोलियों के हमलों से इमारतों के मलबे दिखाई दे रहे हैं वहां मंगलवार को शहनाई की गूंज सुनाई दी. इस सामूहिक विवाह में 54 जोड़ों ने एक साथ शादी रचाई.

इस विवाहोत्सव में जहां दूल्हे पारंपरिक काला सूट और टाई लगाए हुए नजर आए तो वहीं दुल्हनें भी वहां की पारंपरिक पोशाक कढ़ाई वाली सफेद-लाल फिलिस्तीनी पोशाक और लाल रिबन में सजी हुईं दिखाई दीं. रेड कार्पेट पर ढोल-नगाड़ों की गूंज के साथ जोड़े परेड करते हुए शादी के स्टेज पर पहु्ंचे. वहीं इस विवाह समारोह में शामिल होने वाली दुल्हनें फलस्तीनी झंडे के रंगों (लाल, सफेद, हरा) वाले गुलदस्ता हाथों में लिए खड़ीं थीं तो वहां मौजूद दूल्हे अपने हाथों में छोटे-छोटे झंडे लहरा रहे थे.

भुखमरी, कठिन तकलीफों के काफी दिनों बाद मिली खुशी

गाजा पट्टी में 54 शादी के जोड़े शादी के जश्न में थे उनके साथ उनके परिजन और कई लोगों को हुजूम था. शादी का माहौल जमा हुआ था लेकिन आस-पास के इलाके में टूटू इमारतें उजड़े हुए मकान गाजा में इजरालयली हमले की कहानी बयां कर रहे थे. दूल्हों में से एक, करम मुसाद ने कहा, 'हमें ऐसी ही खुशी के पल की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो हमारे दिलों को फिर से जिंदा कर सके. भुखमरी, तकलीफों और तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत के बाद हमें ऐसे पलों की सख्त जरूरत थी. मलबे से भरी जमीन पर बिछे रेड कार्पेट पर दर्जनों जोड़े ढोल की थाप पर परेड करते हुए एक टेंपररी स्टेज पर चढ़े.

वैवाहिक समारोह से मिली गाजा युद्ध पीड़ितों को राहत

इसी समारोह के एक अन्य दूल्हे हिकमत उसामा ने भी इस वैवाहिक समारोह की तारीफ की और कहा युद्ध और विनाश के बाद हम एक बार फिर से खुशियों की ओर लौट रहे हैं. गाजा में इस सामूहिक विवाह का आयोजन अल-फारिस अल-शाहिम फाउंडेशन द्वारा किया गया था. यह एक अमीराती ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है और जिसने गाजा में युद्ध पीड़ितों सहायता पहुंचाई है. गाजा में संगठन के मीडिया अधिकारी शरीफ अल-नेयराब ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एक बार फिर, गाजा के लोग खंडहरों से बाहर निकलेंगे ताकि गाजा खुश हो सके और ईश्वर की इच्छा से हम इसका भविष्य बहाल करेंगे और इसका पुनर्निर्माण करेंगे.

