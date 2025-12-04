Advertisement
trendingNow13029021
Hindi Newsदुनिया

युद्ध और मौत के तांडव के बीच गाजा में बजी शहनाई, 54 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी

Group Marriage in Gaza Patti: हमास इजरायल युद्ध के बीच गाजा पट्टी में 54 जोड़ों ने सामूहिक विवाह किया. दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में जहां एक तरफ बम और गोलियों के हमलों से इमारतों के मलबे दिखाई दे रहे हैं वहां मंगलवार को शहनाई की गूंज सुनाई दी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युद्ध और मौत के तांडव के बीच गाजा में बजी शहनाई, 54 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी

54 Couples Married in Gaza: गाजा पट्टी में हमास और इजरायल के बीच 7 अक्टूबर 2023 से भीषण युद्ध जारी है. दोनों तरफ से आए दिन रॉकेट और बम से हमलों की खबर आ रही है. युद्ध में अब तक कई हजार लोगों के मारे जाने की खबर है. इस बीच दक्षिणी गाजा से एक अनोखी खबर आई. यहां पर 54 जोड़ों ने सामूहिक विवाह किया. दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में जहां एक तरफ बम और गोलियों के हमलों से इमारतों के मलबे दिखाई दे रहे हैं वहां मंगलवार को शहनाई की गूंज सुनाई दी. इस सामूहिक विवाह में 54 जोड़ों ने एक साथ शादी रचाई. 

इस विवाहोत्सव में जहां दूल्हे पारंपरिक काला सूट और टाई लगाए हुए नजर आए तो वहीं दुल्हनें भी वहां की पारंपरिक पोशाक कढ़ाई वाली सफेद-लाल फिलिस्तीनी पोशाक और लाल रिबन में सजी हुईं दिखाई दीं. रेड कार्पेट पर ढोल-नगाड़ों की गूंज के साथ जोड़े परेड करते हुए शादी के स्टेज पर पहु्ंचे. वहीं इस विवाह समारोह में शामिल होने वाली दुल्हनें फलस्तीनी झंडे के रंगों (लाल, सफेद, हरा) वाले गुलदस्ता हाथों में लिए खड़ीं थीं तो वहां मौजूद दूल्हे अपने हाथों में छोटे-छोटे झंडे लहरा रहे थे.

भुखमरी, कठिन तकलीफों के काफी दिनों बाद मिली खुशी 
गाजा पट्टी में 54 शादी के जोड़े शादी के जश्न में थे उनके साथ उनके परिजन और कई लोगों को हुजूम था. शादी का माहौल जमा हुआ था लेकिन आस-पास के इलाके में टूटू इमारतें उजड़े हुए मकान गाजा में इजरालयली हमले की कहानी बयां कर रहे थे. दूल्हों में से एक, करम मुसाद ने कहा, 'हमें ऐसी ही खुशी के पल की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो हमारे दिलों को फिर से जिंदा कर सके. भुखमरी, तकलीफों और तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत के बाद हमें ऐसे पलों की सख्त जरूरत थी. मलबे से भरी जमीन पर बिछे रेड कार्पेट पर दर्जनों जोड़े ढोल की थाप पर परेड करते हुए एक टेंपररी स्टेज पर चढ़े.

Add Zee News as a Preferred Source

वैवाहिक समारोह से मिली गाजा युद्ध पीड़ितों को राहत
इसी समारोह के एक अन्य दूल्हे हिकमत उसामा ने भी इस वैवाहिक समारोह की तारीफ की और कहा युद्ध और विनाश के बाद हम एक बार फिर से खुशियों की ओर लौट रहे हैं. गाजा में इस सामूहिक विवाह का आयोजन अल-फारिस अल-शाहिम फाउंडेशन द्वारा किया गया था. यह एक अमीराती ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है और जिसने गाजा में युद्ध पीड़ितों सहायता पहुंचाई है. गाजा में संगठन के मीडिया अधिकारी शरीफ अल-नेयराब ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एक बार फिर, गाजा के लोग खंडहरों से बाहर निकलेंगे ताकि गाजा खुश हो सके और ईश्वर की इच्छा से हम इसका भविष्य बहाल करेंगे और इसका पुनर्निर्माण करेंगे.

यह भी पढ़ेंः भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Gaza PattimarriageHamas

Trending news

चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप