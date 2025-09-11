DNA: कतर के बाद अब तुर्किेए को टारगेट पर लेगा इजरायल? खलीफा एर्दोआन के इस बयान से बिगड़ गया नेतन्याहू का मूड
Advertisement
trendingNow12917107
Hindi Newsदुनिया

DNA: कतर के बाद अब तुर्किेए को टारगेट पर लेगा इजरायल? खलीफा एर्दोआन के इस बयान से बिगड़ गया नेतन्याहू का मूड

DNA on Israel Turkiye Conflict: इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर क्लियर कर दिया है कि हमास आतंकी कहीं भी सेफ नहीं है. अब माना जा रहा है कि वह तुर्किए को टारगेट पर लेने की तैयारी कर रहा है, जो हमास को फंडिंग करता है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: कतर के बाद अब तुर्किेए को टारगेट पर लेगा इजरायल? खलीफा एर्दोआन के इस बयान से बिगड़ गया नेतन्याहू का मूड

Israel Turkiye on Qatar: कतर पर अचानक किए गए हमले के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इजरायल का अगला टारगेट पाकिस्तान का दोस्त और भारत का विरोधी तुर्किए हो सकता है. ये कपोल कल्पना नहीं बल्कि अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक का आंकलन है. तुर्किए पर इजरायली स्ट्राइक का ये विश्लेषण समझने के लिए आपको अमेरिकी थिंक टैंक AEI की रिपोर्ट बेहद गौर से समझनी चाहिए. 

अब कतर के बाद तुर्किए होगा अगला टारगेट

इस रिपोर्ट में कहा गया है, हमास के खिलाफ इजरायल की हालिया रणनीति को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई अब सिर्फ गाजा या उसके नजदीकी हिस्सों तक सीमित नहीं रहेगी. ईरान और कतर में हमास के आतंकियों का खात्मा करके इजरायल ये साबित कर चुका है. इस वक्त हमास को सबसे बड़ा नैतिक समर्थन तुर्किए से ही मिल रहा है. इसलिए ये संभव है कि इजरायल अब तुर्किए में हमास के आतंकियों को खत्म करे या फिर तुर्किए से सामरिक टकराव की तरफ कदम बढ़ाए.

Add Zee News as a Preferred Source

इस रिपोर्ट में इजरायली कार्रवाई की संभावना के पीछे जो कारण दिए गए हैं. वो बहुत ठोस नजर आते हैं क्योंकि गाजा युद्ध के दौरान अगर हमास को लगातार किसी से समर्थन मिला है तो वो दो ही देश थे ईरान और तुर्किए. ईरान से इजरायल टकरा चुका है. कतर में हमले पर तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जो प्रतिक्रिया दी है. वो इजरायल को उकसाने के लिए काफी है. इजरायल पर एर्दोआन का ये जुबानी वार आपको भी गौर से समझना चाहिए.

एर्दोआन के इस बयान ने इजरायल को भड़काया

कतर पर इजरायली हमले को लेकर एर्दोआन ने कहा है कि इजरायली हमला सीधे तौर पर कतर की स्वतंत्रता का हनन है. इजरायल ने सिर्फ कतर पर हमला नहीं किया बल्कि इजरायल ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा किया है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंक फैलाने को अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना लिया है. 

जो इजरायल पिछले 2 सालों से लगातार आतंकियों से लड़ रहा है. जिसने गाजा से लेकर लेबनान और यमन से लेकर ईरान तक आतंकियों का सामना किया है. एर्दोआन ने उसी इजरायल को आतंकी देश घोषित कर दिया है. वजह सिर्फ एक है. खुद को इस्लामिक जगत का खलीफा साबित करने के लिए एर्दोआन ने हमास को मानों अपने प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया है. हालिया गाजा युद्ध के दौरान तुर्किए से किस हद तक हमास की हिमायत की गई है. ये भी आपको ध्यान से जानना चाहिए.

गाजा में हमास और इजरायल के युद्ध को तुर्किए ने लगातार इजरायली आक्रमण के तौर पर परिभाषित किया है. अपने भाषणों में एर्दोआन ने बार बार हमास के आतंकियों को मुजाहिदीन कहकर संबोधित किया है और तो और जब ईरान में हमास लीडर इस्माइल हानियेह मारा गया था तो एर्दोआन ने तुर्किए में राष्ट्रीय शोक तक की घोषणा की थी.

हमास को लंबे समय से पाल रहा है तुर्किए

अगर किसी को ये लग रहा हो कि गाजा युद्ध की वजह से तुर्किए हमास की हिमायत कर रहा है तो ये आंकलन सही नहीं है. तुर्किए सालों से हमास को पाल पोस रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि गाजा में युद्ध पीड़ितों के नाम पर हमास को INTERNATIONAL ATTENTION मिल रही है. जिसे एर्दोआन अपना कद बढ़ाने के लिए भुनाना चाहते हैं. तुर्किए और हमास के आतंकियों का ये रिश्ता कितना पुराना और गहरा है. ये आपको एर्दोआन की कथित HISTORY SHEET से पता चल जाएगा.

वर्ष 2010 में जब एर्दोआन तुर्किए के प्रधानमंत्री थे. तब तुर्किए के अंदर हमास के आतंकियों को पहली बार सरकारी समर्थन मिलना शुरु हुआ था. इजरायली जांच एजेंसी शिन बेत ने एक रिपोर्ट में बताया गया था कि तुर्किए के अलग अलग शहरों में हमास के कमांड सेंटर हैं. जो हमास के आतंकियों के लिए फंडिंग जुटाने का काम करते हैं. वर्ष 2020 में इजरायल ने कुछ हमास आतंकियों को पकड़ा था. जिनसे तुर्किए में बने फर्जी पासपोर्ट और नागरिक पहचान पत्र मिले थे. 

नाटो के आर्टिकल 5 को अपना कवच मानता है तुर्किए

हमास से हाथ मिलाने  से लेकर अब तक एर्दोआन लगातार हमास की हिमायत करते रहे हैं. वो आज भी इजरायल के खिलाफ बयान दे रहे हैं. हो सकता है कि आपके अंदर ये सवाल उठ रहा हो कि जिस इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए. जिस इजरायल ने लेबनान से लेकर यमन तक आतंकियों की पूरी कमान को खत्म कर दिया. 

आखिर उस इजरायल से टकराने में एर्दोआन को कोई डर या परहेज क्यों नहीं है तो इस सवाल का जवाब है सैन्य गठबंधन NATO में तुर्किए की सदस्यता और NATO का आर्टिकल 5. आखिर ये आर्टिकल 5 एर्दोआन के लिए कवच क्यों  माना जाता है. ये भी आपको बेहद गौर से समझना चाहिए.

NATO के संविधान का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा और सदस्य देश की सैन्य मदद करना...NATO के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होगा. शायद दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन के बलबूते एर्दोआन इस गुमान में हैं कि अगर इजरायल ने हमला किया तो फौरन NATO सदस्य तुर्किए की मदद के लिए आएंगे. 

ऐसा प्रतीत होता है कि एर्दोआन ने NATO का सिर्फ आर्टिकल 5 ही पढ़ा है...उन्होंने कभी NATO की मूल भावना पर ध्यान ही नहीं दिया. अब हम आपको आर्टिकल 5 से जुड़ा एक ऐसा पेंच बताने जा रहे हैं. जो तुर्किए के इस कथित खलीफा की प्लानिंग पर पानी फेर सकता है. आप चाहे तो ये जानकारी नोट भी कर सकते हैं.

मदद करने से इनकार कर सकते हैं नाटो सहयोगी

NATO का संविधान हर सदस्य देश को ये स्वतंत्रता देता है कि आर्टिकल 5 के मुद्दे पर सदस्य देश असहमत भी हो सकते हैं. यानी सदस्य देश अपना असहमति दर्ज कराके उस टकराव से अलग हो सकते हैं. जिसको लेकर आर्टिकल 5 का प्रस्ताव पेश किया गया हो. अगर टकराव में शामिल देश को कुछ सदस्य देश आक्रमणकारी मानते हैं तो वो आर्टिकल 5 के तहत सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य नहीं हैं.

NATO की मूल भावना का यही मंत्र इजरायल से आशंकित टकराव की स्थिति में एर्दोआन के लिए मुसीबत बन सकता है. वो कहते हैं ना कर्मों का फल इसी धरती पर मिलता है और वो समय के चक्र के साथ लौटकर आता है. कुछ ऐसा ही एर्दोआन के साथ भी हो सकता है. ऐसा क्यों माना जाता है. ये समझने के लिए आपको. कुछ NATO सदस्यों के साथ तुर्किए का बर्ताव देखना चाहिए.

कभी भी तुर्किए पर अटैक कर सकता है इजरायल

1974 में तुर्किए ने साइप्रस पर हमला करके उसका एक हिस्सा कब्जा लिया था. उस दौर में साइप्रस को ग्रीस का समर्थन हासिल था. इसी वजह से आज तक तुर्किए और ग्रीस के बीच रिश्तों में तनातनी है. स्वीडन और फिनलैंड ने जब नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था तो तुर्किए ने शर्त रखी थी कि तुर्किए के विद्रोहियों का प्रत्यर्पण करने पर ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता पर वो सहमति जताएगा. नतीजा हुआ कि स्वीडन और फिनलैंड को शर्तें माननी पड़ीं. जिसकी वजह से इन दोनों देशों के तुर्किए से रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो पाए.

इसी वजह से कुछ सामरिक हलकों में माना जाता है कि हमास का समर्थन करके तुर्किए खुद को आक्रमणकारी देश साबित कर चुका है. अगर इजरायल ने तुर्किए पर सीधा हमला किया या फिर मोसाद ने तुर्किए में ईरान या यमन जैसा कोई ऑपरेशन किया तो ऐसी स्थिति में नाटो के सदस्य देश तुर्किए की मदद के लिए नहीं आएंगे. अगर सामरिक तराजू पर तोला जाए तो इजरायल का आशंकित हमला एर्दोआन से इस्लामिक जगत के कथित खलीफा का ओहदा भी छीन लेगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;