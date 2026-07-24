कोर्ट से झटका मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने निकाला 'चोर रास्ता', बंधुआ मजदूरी का बहाना बना भारत समेत 60 देशों पर थोपा 10% टैरिफ

New US Tariffs on India: ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार रात भारत को एक और बड़ा झटका दिया. अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत का नया शुल्क (टैरिफ) लगा दिया है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद उन व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाना है, जिससे वे बंधुआ या जबरन श्रम से तैयार सामानों के खिलाफ अपने नियमों को सख्त कर सकें. अमेरिका में हुए नीतिगत बदलावों के कारण भारत अब 10% की दर वाले टैरिफ वर्ग में शामिल हो गया है.
'व्यापार अधिनियम 1974' की धारा 301 के तहत लगाए गए ये नए शुल्क शुक्रवार यानी आज से प्रभावी होंगे. यह व्यवस्था ट्रंप प्रशासन की ओर से वैश्विक स्तर पर लागू अस्थायी 10 प्रतिशत टैरिफ की जगह लेगी, जो आज खत्म हो रही है.
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने स्पष्ट किया कि जो सामान पहले से ही रास्ते में हैं, उन्हें 28 जुलाई तक इस शुल्क से छूट मिलती रहेगी. ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि ये दरें अमेरिकी व्यापार निकायों की ओर से की गई व्यापक जांच के बाद लागू की गई हैं. उन्होंने यह फैसला सार्वजनिक सुनवाई, विभिन्न सरकारों के साथ विचार-विमर्श और आम लोगों की ओर से मिले हजारों आम सुझावों के बाद लिया.
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को भली-भांति समझते हैं कि दशकों के नैतिक दबाव के बावजूद ग्लोबल सप्लाई चेन से बंधुआ मजदूरी का सफाया नहीं हो सका है. अमेरिका में लगभग एक सदी से जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लागू है और हम इसे सख्ती से लागू करते हैं. अब समय आ गया है कि हमारे व्यापारिक साझेदार भी यही कदम उठाएं.'
उन्होंने दावा किया कि जिन देशों ने ऐसे आयात पर प्रभावी रोक नहीं लगाई है, उन्हें ढीले नियमों की वजह से अमेरिका की तुलना में अनुचित व्यापारिक लाभ मिलता है.
जेमिसन ग्रीर के अनुसार, जिन देशों ने बंधुआ मजदूरी पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाए हैं, उन पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा. भारत भी बंधुआ मजदूरी पर कई नीतिगत सुधार किए हैं, जिसके बाद वह भी 10 फीसदी टैरिफ की श्रेणी में आता है. वहीं जिन देशों में ऐसे नियम अपर्याप्त पाए गए हैं, उन्हें 12.5 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा.
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड के कुछ उत्पादों पर 10 या 12.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा. इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने 16 देशों के खिलाफ अधिक उत्पादन करके वैश्विक कीमतें गिराने और अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर भी धारा 301 के तहत जांच शुरू की है. जिससे उन पर आगे और टैरिफ लग सकते हैं.
बताते चलें कि 'व्यापार अधिनियम 1974' की धारा 301 अमेरिकी सरकार को विदेशी व्यापार पद्धतियों की जांच करने और अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुंचाने पर टैरिफ या दंड लगाने की अनुमति देती है. इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के तहत दूसरे देशों के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने टैरिफों को रद्द कर दिया था. जिसके बाद ट्रंप प्रशासन का यह नया चोर रास्ता निकालते हुए टैरिफ लगा दिया है.