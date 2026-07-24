कोर्ट से झटका मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने निकाला 'चोर रास्ता', बंधुआ मजदूरी का बहाना बना भारत समेत 60 देशों पर थोपा 10% टैरिफ

New US Tariffs on India: ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार रात भारत को एक और बड़ा झटका दिया. अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत का नया शुल्क (टैरिफ) लगा दिया है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद उन व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाना है, जिससे वे बंधुआ या जबरन श्रम से तैयार सामानों के खिलाफ अपने नियमों को सख्त कर सकें. अमेरिका में हुए नीतिगत बदलावों के कारण भारत अब 10% की दर वाले टैरिफ वर्ग में शामिल हो गया है.