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कोर्ट से झटका मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने निकाला 'चोर रास्ता', बंधुआ मजदूरी का बहाना बना भारत समेत 60 देशों पर थोपा 10% टैरिफ

New Trump Tariffs on India: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टैरिफ का आदेश रद्द किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने नया 'चोर रास्ता' निकाल लिया है. उसने बंधुआ मजदूरी का बहाना बना भारत समेत 60 देशों पर नया 10% टैरिफ थोप दिया है. यह टैरिफ आज यानी शुक्रवार से लागू हो गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 24, 2026, 05:34 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:34 AM IST
कोर्ट से झटका मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने निकाला 'चोर रास्ता', बंधुआ मजदूरी का बहाना बना भारत समेत 60 देशों पर थोपा 10% टैरिफ

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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