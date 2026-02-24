Advertisement
trendingNow13121616
Hindi NewsदुनियाDNA: पानी में डूबा अमेरिका का टैरिफ बम, कंपनियां मांग रही रिफंड; भारतीय मूल के वकील ने कैसे छुड़ाया ट्रंप का पसीना?

DNA: पानी में डूबा अमेरिका का टैरिफ बम, कंपनियां मांग रही रिफंड; भारतीय मूल के वकील ने कैसे छुड़ाया ट्रंप का पसीना?

SC Verdict On Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट की ओर से टैरिफ मामले में मिली हार के बाद बैखलाए हैं, हालांकि उनकी इस बैखलाहट का कारण इन दिनों भारतीय मूल के एक वकील भी बने हैं, जिन्होंने टैरिफ को लेकर उन्हें चुनौती दी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 24, 2026, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पानी में डूबा अमेरिका का टैरिफ बम, कंपनियां मांग रही रिफंड; भारतीय मूल के वकील ने कैसे छुड़ाया ट्रंप का पसीना?

America Tariff: टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मिली सबसे बड़ी हार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं. इस बौखलाहट में वो उन देशों को धमकी दे रहे हैं जो टैरिफ पर उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं. पहले ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया और जजों पर व्यक्तिगत हमले किए. अब ट्रंप उन देशों को चेतावनी दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ट्रेड डील पर फिर से मंथन में जुटे हुए हैं. ट्रंप की बौखलाहट बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है कि टैरिफ पर उन्हें हराने वाला एक हिंदुस्तानी है. अच्छी बात है ये है कि ट्रंप की नई धमकी के खिलाफ भी रणनीति तैयार हो रही है और ये रणनीति तैयार करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल के वकील नील कात्याल हैं, जिन्होंने ट्रंप को टैरिफ के मुद्दे पर पहले निचली अदालत में मात दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जोरदार दलीलों से उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया. ट्रंप के टैरिफ को रद्द कराने के बाद अब नील कात्याल ने कंपनियों को रिफंड दिलवाने के लिए एक कानूनी टास्क फोर्स बनाया है. ये टास्क फोर्स उन व्यवसायों और आयातकों की मदद करेगा, जिन्हें ट्रंप के लगाए गए टैरिफ की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है. 

झूठे निकले ट्रंप के टैरिफ वाले वादे 

कात्याल के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर रिफंड की मांग नहीं की थी क्योंकि उनकी कानूनी टीम को उम्मीद थी कि केस जीतने पर रिफंड अपने आप मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से वो रिफंड के लिए एक टास्क फोर्स लॉन्च कर रहे हैं. अगर सरकार रिफंड का पैसा वापस करने से मना करती है तो वो उसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे. यानी ट्रंप के खिलाफ नील कात्याल का अगला मोर्चा रिफंड को लेकर खुलने वाला है. पिछले 10 महीनों के दौरान अमेरिका की कंपनियों ने जो टैरिफ ट्रंप प्रशासन को दिया है, वो वापस दिलाने के लिए नील कात्याल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. टास्क फोर्स बनाकर वो अमेरिकी कंपनियों से गैर-कानूनी टैक्स के नाम पर वसूला गया पैसा वापस दिलाएंगे. ट्रंप जहां टैरिफ के नाम पर पल-पल अपने फैसले बदल रहे हैं, वहीं नील कात्याल, ट्रंप के खिलाफ मजबूती से टिके हुए हैं.

ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के नाम पर पिछले 10 महीनों के दौरान 133 अरब डॉलर से लेकर 175 अरब डॉलर के बीच की अवैध वसूली की है. यानी 12 लाख करोड़ रुपये से लेकर 16 लाख करोड़ रुपये तक. इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के बजट के दोगुना से लेकर तीन गुना तक. अब ट्रंप प्रशासन को इतनी बड़ी रकम में ब्याज जोड़कर लौटाना होगा. ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ से इतना पैसा आएगा कि टैक्स या तो खत्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, ट्रंप ने अमेरिका के हर नागरिक को 2,000 डॉलर देने का वादा भी किया था, ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ से अमेरिका का व्यापार घाटा खत्म हो जाएगा, साथ ही ये भी भरोसा दिलाया था कि अमेरिका फिर से अमीर बनेगा, लेकिन ट्रंप के सारे वादे झूठे निकले. अब अमेरिकी प्रशासन को राहत मिलना तो दूर, उल्टे ब्याज समेत टैरिफ का पैसा लौटाना पड़ेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप प्रशासन पर केस 

ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र की मशहूर कंपनी फेडरल एक्सप्रेस ने रिफंड पाने के लिए कोर्ट में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस किया है. US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से फेडरल एक्सप्रेस ने रिफंड दिलाने की मांग की है. टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 1,500 केस दायर थे. अब बाकी कंपनियां भी अदालत में याचिका दायर करेंगी. 2025 के अंत तक अमेरिका के लगभग 3 लाख आयातकों ने टैरिफ का भुगतान किया था. अब ये कंपनियां एक-एक कर ट्रंप प्रशासन को अदालत में घसीटेंगी. और इन कंपनियों की मदद के लिए हिंदुस्तानी DNA वाले वक़ील नील कात्याल होंगे. उन्होंने इन कंपनियों की मदद के लिए ही टास्क फोर्स बनाने का एलान किया है. टैरिफ के फैसले की तरह रिफंड में भी समय लग सकता है, लेकिन यहां भी ट्रंप की हार तय है क्योंकि जो टैरिफ अवैध है, वो अमेरिकी सरकार अपने पास कैसे रख सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से ट्रंप के अवैध टैरिफ की वसूली बंद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में कहा है कि कोई भी देश जो सुप्रीम कोर्ट के इस बकवास फैसले की आड़ में हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें उससे कहीं ज्यादा टैरिफ झेलना पड़ेगा जिस पर सहमति बनी है. ट्रंप ने आगे ये भी लिखा है कि उनके निशाने पर वो देश हैं जिन्होंने कई वर्षों और दशकों तक अमेरिका को धोखा दिया है. ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया है लेकिन उनका संकेत साफ है. एक तरफ उनका इशारा भारत को लेकर है तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को लेकर. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इसी वजह से भारतीय ट्रेड डेलिगेशन का अमेरिका दौरा फिलहाल टाल दिया गया है. ट्रंप चाहते हैं कि भारत ट्रेड डील की सभी शर्तों को स्वीकार करे लेकिन जिस टैरिफ को गैर-कानूनी ठहराया गया है, उसके आधार पर कोई डील फाइनल कैसे हो सकती है.  

यूरोप ने ट्रंप को घेरा 

ट्रंप की धमकी के निशाने पर यूरोपीय देश भी हैं. यूरोपियन यूनियन भी टैरिफ को लेकर ट्रंप की मनमानी से परेशान हैं. यही वजह है कि EU ने भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है. EU ने अमेरिका से कहा है कि वो पिछले साल हुए व्यापार समझौते का पालन करे. व्यापार समझौते के तहत EU के कुछ उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगाया गया था. लेकिन ट्रंप की तरफ से 15% टैरिफ के एलान के बाद यूरोपीय देश नाराज हैं. इसके बाद EU ने ट्रंप को दो टूक सुनाते हुए कहा कि समझौते से वो पीछे नहीं हटें. EU ने ये भी साफ कर दिया कि वो टैरिफ में किसी भी बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं करेगा. ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ट्रंप से परेशान हैं. उन्होंने अमेरिका के साथ 10% के टैरिफ पर समझौते किए थे. लेकिन अब ट्रंप सभी देशों पर 15% टैरिफ लगाने का एलान कर चुके हैं. यानी ट्रंप अपने वादे से पीछे हट गए हैं. लेकिन इस वादाखिलाफी को लेकर जब दूसरे देश औपचारिक रूप से समझौते पर फिर से विचार कर रहे हैं तो ट्रंप की बौखलाहट बढ़ जाती है.  सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बिना सोचे-समझे दुनिया के सभी देशों पर पहले 10% टैरिफ लगाने का एलान किया. इसके बाद उन्हें होश आया तो लगा कि 10% टैरिफ कम है. इसलिए उन्होंने 24 घंटे के भीतर 10% की जगह टैरिफ बढ़ाकर 15% कर दिया. लेकिन नई खबर ये है कि अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने जो रेट लागू किया है वो है 10%. ट्रंप ने 10 की जगह 15% का एलान कर दिया लेकिन इसके बावजूद सरकारी विभाग ने 10% का रेट लागू किया है. यानी जिस तरह ट्रंप कन्फ्यूज हैं, उसी तरह उनके सरकारी विभाग भी कन्फ्यूज हैं. 

नील कात्याल की ट्रंप को चुनौती 

एक कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को संविधान के खिलाफ बताया तो ट्रंप ने दूसरे कानून का सहारा ले लिया. लेकिन भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने ट्रंप के इस टैरिफ को भी गैर-कानूनी बताया है. नील कात्याल के मुताबिक टैरिफ पर सुनवाई के दौरान अमेरिका के न्याय विभाग ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत टैरिफ लगाने का विरोध किया था. लेकिन अब उसी धारा 122 का इस्तेमाल करके 15% टैरिफ लगा दिया गया है. यानी नील कात्याल का कहना है कि ट्रंप अब उस कानून पर भरोसा नहीं कर सकते, जिसे उनकी सरकार ने पहले खारिज किया था. ट्रंप को सलाह देते हुए नील कात्याल ने उन्हें संसद से मंज़ूरी लेने को कहा है. नील कात्याल के मुताबिक अगर ट्रंप का टैरिफ इतना अच्छा है तो उन्हें इसके लिए संसद को मनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. नील कात्याल का ये विरोध इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि ट्रंप के नए टैरिफ को भी कोर्ट में चुनौती दी जा जाएगी. आने वाले दिनों में ये भी अवैध साबित हो सकता है। वैसे भी ये टैरिफ 5 महीने से ज्यादा समय के लिए लागू नहीं किया जा सकता. टैरिफ को लेकर इस टकराव के बीच अमेरिका में एक सर्वे भी आया है. YouGov Poll के मुताबिक 60% अमेरिकी जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं. केवल 23% लोगों ने अपनी असहमति जताई है. जबकि 17% लोगों ने अपनी राय नहीं दी. यानी ट्रंप को झटका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं लगा है बल्कि जनता की अदालत में भी लोगों ने उनके टैरिफ वाले हथियार को खारिज किया है. अमेरिका के लोगों की नजर में भी ट्रंप की टैरिफ वसूली गलत है. ट्रंप की टैरिफ वाली अनिश्चितता की मार अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पड़ रही है. अमेरिका समेत कई देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है. 

शेयर बाजारों पर टैरिफ का असर 

डाउ जोंस में 800 प्वाइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और ये 2% के करीब गिरा. वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स और नैस्डेक में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट आई. जब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द करने का फैसला दिया था तो अमेरिकी बाजार में बढ़त दर्ज की गई थी, लेकिन जिस तरह ट्रंप नया टैरिफ लेकर आए और पूरी दुनिया को धमकाने लगे. उसके बाद बाजार भी सहम गया। अमेरिका से लेकर भारत तक के शेयर बाजार तेजी से गिरे. आज भारतीय बाजारों में भी इसका असर दिखा. आज सेंसेक्स में एक बार फिर 1,000 प्वाइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 1,069 प्वाइंट गिरकर 82,226 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 288 प्वाइंट की गिरावट के साथ 25,425 पर पहुंच गया. एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा दिन है जब सेंसेक्स में 1,000 प्वाइंट से ज़्यादा की गिरावट आई है. इससे पहले 19 फरवरी को सेंसेक्स 1200 प्वाइंट से ज्यादा गिरा था. आज बाजार बिखरने से निवेशकों के लगभग 3 लाख करोड़ रुपये डूब गए. वैसे तो बाजार में गिरावट के कई कारण हैं लेकिन टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकी भी एक बड़ा फैक्टर है. नए साल में अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन सेंसेक्स आगे बढ़ने के बदले पीछे जा रहा है. 1 जनवरी से 24 फरवरी तक सेंसेक्स में लगभग 3,000 प्वाइंट की गिरावट आई है. जो सेंसेक्स 85,000 के ऊपर था, वो अब 82,000 के आसपास है यानी निवेशकों का पैसा बढ़ने के बदले कम हो रहा है. इस नुक़सान में ट्रंप की टैरिफ वाली नीति का बड़ा योगदान है. शेयर बजार में गिरावट का एक और कारण AI को लेकर IT कंपनियों की चिंता है. IT कंपनियों को ये डर सता रहा है कि उनका ज़्यादातर काम अब AI करेगा. इसके कारण न सिर्फ IT कंपनियों की आमदनी कम होगी बल्कि IT सेक्टर की नौकरी जाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन AI सिर्फ लोगों की नौकरी ही नहीं छीन रहा है, बल्कि उन्हें नौकरी पर रख भी रहा है. 

अमेरिका में लॉन्च Rent a Human नाम का एक AI प्लेटफॉर्म लोगों को काम पर रख रहा है. जो काम AI ख़ुद नहीं कर सकता, वो किराए पर लोगों को रखकर करवा रहा है. जैसे किसी पैकेज की डिलीवरी करना, बाजार से सामान खरीदना या फोटो खींचना. दावा किया जा रहा है कि इस प्लैटफॉर्म के लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के भीतर 5 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं. AI बॉट जरूरत के हिसाब से किसी काम का विज्ञापन डालता है, इंटरव्यू लेता है और फिर काम सौंपता है. कोई व्यक्ति काम करने के बाद उसका सबूत देता है. इसकी पुष्टि होते ही उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है. DNA मित्रो अगर ये मॉडल कामयाब हुआ तो भविष्य में काम-काज की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन