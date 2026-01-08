Advertisement
टैरिफ वॉर के बाद युद्ध की तैयारी में ट्रंप? वेनेजुएला मिशन पूरा, भारत-चीन सहित इन देशों पर भी नजर

टैरिफ वॉर के बाद युद्ध की तैयारी में ट्रंप? 'वेनेजुएला मिशन' पूरा, भारत-चीन सहित इन देशों पर भी नजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (7 दिसंबर) को 2027 के लिए पेंटागन का बजट 50% बढ़ाकर रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 120 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा) करने का प्रस्ताव रखा है. 2026 में अमेरिकी सेना का बजट 901 अरब डॉलर है. 

Jan 08, 2026, 08:35 PM IST
टैरिफ वॉर के बाद युद्ध की तैयारी में ट्रंप? 'वेनेजुएला मिशन' पूरा, भारत-चीन सहित इन देशों पर भी नजर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को  कब्जे में लेने के बाद से पूरी दुनिया में एक खौफ फैला दिया है. अब इसके बाद से दुनिया के हर देश में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि वेनेजुएला के बाद आखिर ट्रंप सरकार की किस देश पर नजर है. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के हालिया बयान के बाद यह तस्वीर थोड़ी साफ होती नजर आ रही है. वहीं, ट्रंप के एक फैसले के बाद से इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 2027 के लिए पेंटागन का बजट 50% बढ़ाकर रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 120 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा) करने का प्रस्ताव रखा है. 2026 में अमेरिकी सेना का बजट 901 अरब डॉलर है. 

अब ट्रंप के इस प्रस्ताव के बाद अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि किसी बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है. यही कारण है कि पेंटागन के बजट में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है. अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार टकर कार्लसन ने कहा, 'अमेरिका बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है. यह उस तरह का बजट है जो कोई देश वैश्विक या क्षेत्रीय युद्ध की आशंका करता है तो उसकी मिलिट्री के लिए होता है. जाहिर है, हम विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहे हैं.' बजट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'सीनेटरों, कांग्रेस के सदस्यों, सेक्रेटरी और दूसरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद, मैंने तय किया है कि हमारे देश की भलाई के लिए, खासकर इन बहुत मुश्किल और खतरनाक समय में, साल 2027 के लिए हमारा सैन्य बजट 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं, बल्कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए.' 

हम बनाएंगे अपनी 'सपनों की सेना': ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इससे हम वह 'सपनों की सेना' बना पाएंगे जिसके हम लंबे समय से हकदार हैं और, इससे भी जरूरी बात यह है कि यह हमें दुश्मन की परवाह किए बिना सुरक्षित रखेगा. अगर दूसरे देशों के टैरिफ की वजह से इतने बड़े आंकड़े न होते, जिनमें से कई ने पहले कभी नहीं देखे गए स्तर पर अमेरिका को लूटा है, तो मैं 1 ट्रिलियन डॉलर के नंबर पर ही रहता, लेकिन टैरिफ और उनसे मिलने वाली जबरदस्त इनकम की वजह से, इतनी रकम पैदा हो रही है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था. खासकर सिर्फ एक साल पहले, जब हमारे देश के इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति, जो बाइडेन की सुस्त सरकार थी.

आसानी से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू सकते हैं
ट्रंप ने आगे कहा कि हम आसानी से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छू सकते हैं, साथ ही, एक बेमिसाल सैन्य बल भी बना सकते हैं, और साथ ही, कर्ज चुका सकते हैं, और इसी तरह, अपने देश के मीडियम इनकम वाले देशभक्तों को अच्छा-खासा डिविडेंड भी दे सकते हैं. दूसरी ओर अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने एक्स पर जानकारी दी है कि ट्रंप ने रूस के लिए बाइपार्टिसन बैन बिल को मंजूरी दे दी है. इसके तहत रूस, भारत, चीन, और ब्राजील जैसे देशों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाया जा सकता है. 

बाइपार्टिसन बैन बिल को हरी झंडी, अमेरिकी सीनेटर का दावा
ग्राहम ने एक्स पोस्ट में कहा, 'आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बहुत अच्छी मीटिंग के बाद, उन्होंने रूस के लिए बाइपार्टिसन बैन बिल को हरी झंडी दे दी, जिस पर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल और कई दूसरे लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था. यह सही समय पर होगा, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं.'

रूसी तेल की खरीद को रोकने के लिए अमेरिका की तैयारी
उन्होंने आगे लिखा, 'यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की इजाजत देगा जो पुतिन की वॉर मशीन को चलाने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं. यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त बढ़त देगा ताकि वे सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, जिससे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के खून-खराबे के लिए फंडिंग मिलती है. मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक एक मजबूत बाइपार्टिसन वोट होगा.'

यह भी पढ़ेंः कोलंबिया ने जैसे ही बांधा सिर पर 'कफन', ट्रंप के बदले सुर! पेट्रो ने कैसे पलटा गेम?

