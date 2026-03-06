Advertisement
trendingNow13132011
Hindi Newsदुनियाकनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब इस कैरेबियाई देश के पीछे पड़े ट्रंप, किया बड़ा इशारा

कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब इस कैरेबियाई देश के पीछे पड़े ट्रंप, किया बड़ा इशारा

Donald Trump On Cuba: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां इन दिनों ईरान के साथ संघर्ष में जुटे हैं तो वहीं इस बीच उनकी नजर कैरेबियाई देश क्यूबा पर पड़ गई है. उन्होंने हाल ही में कहा कि क्यूबा बेहद जल्द ही पतन की तरफ बढ़ने वाला है. उनके इस बयान ने लोगों को एक बार फिर कन्फ्यूज कर दिया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 06, 2026, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब इस कैरेबियाई देश के पीछे पड़े ट्रंप, किया बड़ा इशारा

World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल 20 जनवरी  2025 को 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी. इसके बाद से ही उनकी नजर कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और फिर अब ईरान पर पड़ी. ट्रेड डील और टैरिफ के नाम पर लोगों की नाक में दम करने वाले ट्रंप ने अब एक और देश को परेशान करना शुरू कर दिया है. ट्रंप द्वारा सताए जा रहे देशों की लिस्ट में नया नाम क्यूबा का आया है.  

'बेहद जल्द यह देश पतन की तरफ बढ़ने वाला है...' 

'CNN' के साथ बातचीत में शुक्रवार ( 6 मार्च 2026) को ट्रंप ने कैरेबियन सी में स्थित इस देश को लेकर कहा कि बेहद जल्द यह देश पतन की तरफ बढ़ने वाला है. उन्होंने कहा,' वैसे यह बात अलग है, लेकिन क्यूबा का पतन बहुत जल्द होने वाला है. वे समझौता करने के लिए इतने बेताब हैं.' ट्रंप ने अपने प्रशासन का बखान करते हुए आगे कहा,' वे समझौता करना चाहते हैं, इसलिए मैं मार्को रुबियो को वहां भेज रहा हूं और हम देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है. अभी हमारा पूरा ध्यान इसी पर है. हमारे पास काफी समय है, लेकिन क्यूबा 50 साल बाद तैयार है.' उन्होंने इस समय ईरान को अपनी प्राथमिकता बताया.  

ये भी पढ़ें- जंग के 150 घंटों में सैकड़ों जानें हलाक, अरबों रुपये स्वाहा; फिर भी न ईरान झुका ना अमेरिका का बना दबदबा  

Add Zee News as a Preferred Source

क्यूबा के पीछे पड़े ट्रंप? 

ट्रंप ने क्यूबा के बारे में आगे कहा,' मैं इसे 50 सालों से देख रहा हूं और यह मेरी ही वजह से मेरी गोद में आ गिरा है, लेकिन फिर भी यह मेरी गोद में ही आया है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं.'  बता दें कि इससे एक दिन पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी क्यूबाई लोगों के अपने देश लौटने में केवल समय की बात है. ट्रंप की इन बातों से ऐसा लगता है कि वह यह कहना चाह रहे थे कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बाद प्रशासन के एजेंडे में अगला कदम क्यूबा से ही संबंधित है.  

ये भी पढ़ें- DNA: सुप्रीम लीडर की मौत, चारों तरफ दुश्मनों का घेरा फिर भी अबतक जंग में कैसे डटा है ईरान? युद्ध के छठे दिन क्या-क्या हुआ 

क्यूबा-अमेरिका की दुश्मनी 

बता दें कि क्यूबा और अमेरिका के बीच दुश्मनी का पुराना इतिहास है. साल 1959 में यहां कम्युनिस्ट फिदेल कास्त्रो ने चे ग्वेरा के साथ मिलकर US समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका था. इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं, हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने अपने कार्यकाल के समय क्यूबा के साथ राजनयिक संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ओबामा की पॉलिसी को पलट दिया. ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद क्यूबा पर आतंकवाद को स्पॉन्सर करने का आरोप लगाया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए आगे आया भारत, ठहरने के लिए पोर्ट में दी जगह
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए आगे आया भारत, ठहरने के लिए पोर्ट में दी जगह
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग