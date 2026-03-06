कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब इस कैरेबियाई देश के पीछे पड़े ट्रंप, किया बड़ा इशारा

World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी. इसके बाद से ही उनकी नजर कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और फिर अब ईरान पर पड़ी. ट्रेड डील और टैरिफ के नाम पर लोगों की नाक में दम करने वाले ट्रंप ने अब एक और देश को परेशान करना शुरू कर दिया है. ट्रंप द्वारा सताए जा रहे देशों की लिस्ट में नया नाम क्यूबा का आया है.

'बेहद जल्द यह देश पतन की तरफ बढ़ने वाला है...'

'CNN' के साथ बातचीत में शुक्रवार ( 6 मार्च 2026) को ट्रंप ने कैरेबियन सी में स्थित इस देश को लेकर कहा कि बेहद जल्द यह देश पतन की तरफ बढ़ने वाला है. उन्होंने कहा,' वैसे यह बात अलग है, लेकिन क्यूबा का पतन बहुत जल्द होने वाला है. वे समझौता करने के लिए इतने बेताब हैं.' ट्रंप ने अपने प्रशासन का बखान करते हुए आगे कहा,' वे समझौता करना चाहते हैं, इसलिए मैं मार्को रुबियो को वहां भेज रहा हूं और हम देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है. अभी हमारा पूरा ध्यान इसी पर है. हमारे पास काफी समय है, लेकिन क्यूबा 50 साल बाद तैयार है.' उन्होंने इस समय ईरान को अपनी प्राथमिकता बताया.

ये भी पढ़ें- जंग के 150 घंटों में सैकड़ों जानें हलाक, अरबों रुपये स्वाहा; फिर भी न ईरान झुका ना अमेरिका का बना दबदबा

Add Zee News as a Preferred Source

क्यूबा के पीछे पड़े ट्रंप?

ट्रंप ने क्यूबा के बारे में आगे कहा,' मैं इसे 50 सालों से देख रहा हूं और यह मेरी ही वजह से मेरी गोद में आ गिरा है, लेकिन फिर भी यह मेरी गोद में ही आया है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं.' बता दें कि इससे एक दिन पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी क्यूबाई लोगों के अपने देश लौटने में केवल समय की बात है. ट्रंप की इन बातों से ऐसा लगता है कि वह यह कहना चाह रहे थे कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बाद प्रशासन के एजेंडे में अगला कदम क्यूबा से ही संबंधित है.

ये भी पढ़ें- DNA: सुप्रीम लीडर की मौत, चारों तरफ दुश्मनों का घेरा फिर भी अबतक जंग में कैसे डटा है ईरान? युद्ध के छठे दिन क्या-क्या हुआ

क्यूबा-अमेरिका की दुश्मनी

बता दें कि क्यूबा और अमेरिका के बीच दुश्मनी का पुराना इतिहास है. साल 1959 में यहां कम्युनिस्ट फिदेल कास्त्रो ने चे ग्वेरा के साथ मिलकर US समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका था. इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं, हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने अपने कार्यकाल के समय क्यूबा के साथ राजनयिक संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ओबामा की पॉलिसी को पलट दिया. ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद क्यूबा पर आतंकवाद को स्पॉन्सर करने का आरोप लगाया.