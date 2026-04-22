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Hindi NewsदुनियाDNA: पहले IRGC ने किया नाक में दम अब चुकानी पड़ेगी टैरिफ रकम, पश्चिम एशिया की जंग के बीच कैसे शुरू हुए ट्रंप के उलटे दिन?

DNA: पहले IRGC ने किया नाक में दम अब चुकानी पड़ेगी टैरिफ रकम, पश्चिम एशिया की जंग के बीच कैसे शुरू हुए ट्रंप के उलटे दिन?


Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही पश्चिम एशिया जंग में बार-बार अपने बयानों से खुद को मजबूत साबित करना चाह रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. युद्धविराम को लेकर वह पहले ही फंसे थे कि अब उनके सामने रिफंड का चैलेंज आ गया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 22, 2026, 11:32 PM IST
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DNA: पहले IRGC ने किया नाक में दम अब चुकानी पड़ेगी टैरिफ रकम, पश्चिम एशिया की जंग के बीच कैसे शुरू हुए ट्रंप के उलटे दिन?

West Asia War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही नजर आ रही हैं. एक तरफ IRGC ने युद्धविराम में अडंगा डाल दिया है तो दूसरी तरफ ट्रंप के सामने अब रिफंड का चैलेंज खड़ा हो गया है. ट्रंप ने दुनिया के जितने भी देशों पर टैरिफ लगाया था. अब ट्रंप को टैरिफ की वो रकम वापस करनी पड़ेगी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टैरिफ की रकम लौटाने के लिए अमेरिका में पोर्टल बना दिया गया है. इस पोर्टल यानी वेबसाइट के जरिए दुनिया भर की कंपनियां ट्रंप सरकार से टैरिफ के रूप में दिया गया पैसा वापस मांग सकती हैं. अगर भारत की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार भारतीय कंपनियों को तकरीबन 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का रिफंड मिल सकता है. रिफंड की ये पॉलिसी अनिवार्य नहीं है यानी जो कंपनियां टैरिफ का रिफंड चाहती हैं वो पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं. अगर कोई कंपनी रिफंड नहीं चाहती तो वो आवेदन के लिए  बाध्य नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि आती लक्ष्मी को भला कौनसा बिजनेसमैन मना करेगा. यही है ट्रंप की परेशानी अगर सभी कंपनियों ने रिफंड मांग लिया तो ट्रंप सरकार का क्या होगा. 

ट्रंप की जिद बढ़ाएगी मुसीबत

अपनी जिद के चलते ट्रंप अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का टैरिफ वसूल चुके हैं. ये रकम अमेरिका के शिक्षा और ऊर्जा मंत्रालय के सालाना बजट से भी ज्यादा है. अमेरिका में कुल 3 लाख 30 हजार आयात करने वाली कंपनियों ने टैरिफ भरा है. इतनी बड़ी संख्या में क्लेम सेटलमेंट यानी रिफंड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी. इससे सरकारी खजाने पर भार बढ़ेगा. तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रिफंड कंपनियों को तो मिलेगा लेकिन कंपनियां इसे उपभोक्ता को देने के लिए बाध्य नहीं हैं यानी जिन अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप के टैरिफ की वजह से महंगी कीमत पर सामान लिया उनको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. उन अमेरिकी नागरिकों के ऊपर क्या बीतेगी जिन्होंने ट्रंप की जिद की कीमत अपनी जेब से भरी और जब रिफंड आया तो उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा. यही वो फैक्टर है जो ट्रंप की राजनीतिक लोकप्रियता को बड़ा झटका दे सकता है. ट्रंप को भी पता है कि टैरिफ का रिफंड वोट से लेकर आर्थिक चोट दोनों करेगा. इसी वजह से ट्रंप ने दोबारा बयानबाजी शुरु कर दी है. 

ट्रंप का बयान 

एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिकी कंपनियां रिफंड के लिए आवेदन नहीं करती हैं तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी. मैं ऐसी कंपनियों को हमेशा याद रखूंगा. ट्रंप का ये बयान शुक्राना कम और धमकी ज्यादा नजर आता है. ट्रंप ने कहा है कि जो कंपनियां रिफंड नहीं लेंगी वो उन्हें याद रखेंगे लेकिन ट्रंप के असल मायने ये हैं कि जो कंपनियां टैरिफ का रिफंड लेंगी वो उन्हें ज्यादा याद रहेंगी. अमेरिका के बिजनेस सेक्टर को लेकर ट्रंप की नीतियां पहले ही जगजाहिर हो चुकी हैं. 

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फायदे की तरफ दौड़ रहे ट्रंप 

पिछले साल सितंबर के महीने में ट्रंप ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में ट्रंप ने कंपनियों को बताया था कि वो अमेरिका में निवेश नहीं करेंगी तो दिक्कत होगी. मीटिंग के ठीक बाद तीन बड़ी कंपनियों ने अमेरिका में 140 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर दिया था. तब कंपनियों से पैसा लिया गया था और अब ट्रंप कंपनियों को पैसा नहीं देने का इशारा कर रहे हैं. दुनिया कहती है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिफंड लेने वालों को धमकाया है ये अंदाज बताता है कि ट्रंप तो बिजनेसमैन के भी सगे नहीं है. हिंदी की एक कहावत है मतलब की दुनिया है यार काहे का. ट्रंप वही यार हैं. जब फायदा दिख रहा होता है तो हाथ मिलाते हैं और जब नुकसान का डर सताता है तो उनके हाथों में सत्ता का हंटर नजर आने लगता है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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