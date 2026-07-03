/पत्नी के बाद अब पिता अली खामेनेई के जनाजे में भी नहीं जाएंगे, सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने क्यों किया ये फैसला

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर एक बार फिर चर्चा का दौर तेज हो गया है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आएंगे या नहीं. सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से मोजतबा अब तक जनता के सामने नहीं आए हैं, जिससे उनकी सेहत और नेतृत्व क्षमता को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. इसके पहले बुधवार को मोजतबा खामेनेई की पत्नी का जनाजा निकाला गया था जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे. अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो अपने पिता के जनाजे में भी हिस्सा नहीं लेंगे. इसके पीछे सुरक्षा की वजह बताई जा रही है.
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनके बेटे और वर्तमान सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई शामिल नहीं होंगे. भारत में मौजूदा ईरानी नेतृत्व के प्रतिनिधि अयातुल्ला हाकिम इलाही के मुताबिक यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है. समाचार एजेंसी ANI के हवाले से इलाही ने कहा कि हाल के दिनों में इजरायल की ओर से मिली धमकियों और निगरानी की आशंकाओं को देखते हुए मोजतबा खामेनेई का किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना जोखिम भरा माना गया है. इसी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार समारोह से दूरी बनाने का फैसला किया है.
ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि एक बिना पहले से तय कार्यक्रम में, पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शव वाले ताबूत को उस जगह ले जाया गया जहाँ उनकी हत्या हुई थी. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के अनुसार, 'एक बिना पहले से तय कार्यक्रम में, शहीद नेता अयातुल्ला खामेनेई के शव वाले ताबूत को उनकी शहादत वाली जगह पर लाया गया.'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के अनुसार, राजधानी में 4 और 5 जुलाई को होने वाली कई दिनों की सार्वजनिक विदाई में रिकॉर्ड-तोड़ भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसमें 2 करोड़ तक लोग शामिल हो सकते हैं.
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. बीते बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरानी नेतृत्व को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसका तत्काल और सशक्त जवाब दिया जाएगा. यह प्रतिक्रिया उस रिपोर्ट के बाद आई जिसमें दावा किया गया कि इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने मोजतबा खामेनेई को 'मारे जाने के लिए चिन्हित' बताया था.
रिपोर्टों के अनुसार, मोजतबा खामेनेई इससे पहले अपनी पत्नी जहरा हद्दाद-अदेल के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे. बताया जाता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में उनकी पत्नी और उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक संदेश में विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम के लिए हुए 14-सूत्रीय समझौते के तहत अमेरिका की जिम्मेदारी इजरायल को नियंत्रित रखने की है. उन्होंने कहा कि यदि ईरान की जनता या उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो उसका मजबूती से त्वरित जवाब दिया जाएगा. अराघची ने अपने पोस्ट के साथ इजरायली रक्षा मंत्री के कथित बयान का भी उल्लेख किया. रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने यह भी कहा कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देगा.
तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं. एक जुलाई को कतर और पाकिस्तान ने अलग-अलग दौर की बैठकों में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों से बातचीत की. इन वार्ताओं में 14-सूत्रीय समझौते से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति होने की बात कही गई है. कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने X पर बताया कि दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगली बैठक जल्द आयोजित की जाएगी.
ईरानी अधिकारियों के अनुसार, पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे. गौरतलब है कि उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चलाए गए कथित सैन्य अभियान 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के दौरान हुए हवाई हमले में हुई थी. इस दावे को लेकर अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय स्रोतों में भिन्न जानकारी भी सामने आई है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि और स्वतंत्र सत्यापन का इंतजार किया जाना चाहिए.