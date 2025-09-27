'आदमखोर' गिलहरी की दहशत से कांपा अमेरिका? पीड़ितों की आपबीती सुनकर आपको भी लगेगा डर!

Bloodthirsty Squirrel of America: मुंहनोचवा (Muhnochwa), लकड़सुंघवा (Lakadsunghwa) और चोटीकटवा (Chotikatva) का खौफ झेल चुके भारत के लोगों को जब एक शहर में एक कथित 'आदमखोर' और 'खूनी' गिलहरी के खौफ की आहट सुनी तो डर से इतर लोगों के मन में हैरानी हुई. ये सच्ची घटना है अमेरिका (US) की जहां सैन फ्रैंसिस्को की एक कॉलोनी में एक गिलहरी ने ऐसा उत्पात मचाया कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया.

सावधान!' ये मजाक नहीं

सैन फ्रांसिस्को की एक कॉलोनी में बेफिक्री से घूम-घूमकर दहशत फैला रही एक आक्रामक, 'खून की प्यासी' गिलहरी ने पुलिस-प्रशासन से लेकर आम लोगों की नींद उड़ा दी है. इस गिलहरी का खौफ इतना है कि अधिकारियों को इस कथित गिलहरी से उचित दूरी बनाए रखने की चेतावनी जारी करनी पड़ी है. इस गिलहरी ने कम से कम दो लोग इमरजेंसी यानी आईसीयू में भर्ती हैं और बेचारे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. ऐसे में अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने का अपील की है. जगह-जगह बोर्ड पर 'गिलहरी के हमला से सावधान!' और 'ये मजाक नहीं है' जैसी बातें लिखी गईं.

आधा दर्जन से ज्यादा जख्मी- आपबीती जानकर लगेगा डर!

एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक गिलहरी कम से कम आधा दर्जन लोगों को शिकार बनाने की कोशिश कर चुकी है. पीड़ितों का कहना है कि इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, इस रोएंदार जानवर ने उनके चेहरों पर हमला कर दिया. एक ने कहा, 'उसने मुझे लगभग मार ही डाला था. गिलहरी ज़मीन से उठी और मेरे चेहरे पर कूदने की कोशिश की, मैं खून से लथपथ थी, और मैं इमरजेंसी रूम की ओर भागी. वहीं इसाबेल ने कहा, लुकास वैली में टहलते समय उनपर हमला हुआ था. एक और पीड़ित ने कहा सुबह की सैर के दौरान हमला हुआ. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. सोशल मीडिया पर पीड़ितों की कहानी वायरल हो रही है.

2019 में अमेरिका के अलबामा में एक ड्रग एडिक्ट को एक गिलहरी को नशे का आदी बनाकर उसे आक्रामक बनाने के लिए ट्रेंड किया था. आरोपी ने गिलहरी को लाइमस्टोन काउंटी स्थित अपने घर में एक पिंजरे में रखा, तब उसकी दहशत थी.

34 साल बाद 'खूनी गिलहरी' का खौफ

अमेरिका से इतर भारत में कुछ वियर्ड (weird) यानी अजीबोगरीब मामलों की बात करें जिनसे लोगों को नुकसान हुआ तो नई सदी की शुरुआत हुए साल भर ही बीता था और 2002 में उत्तर प्रदेश में 'मुंहनोचवा' (Muhnochwa) का अटैक हुआ, उसकी दहशत यूपी से बिहार तक थी. गांवों में शाम होते-होते लोग घरों में दुबक जाते थे, डर था कि रात को अकेले बाहर निकले तो मुंहनोचवा हमला कर देगा. अखबारों में रोजाना खबरें छपतीं लेकिन किसी को ये न पता था कि आखिर रात का शिकारी है कौन.

वहीं लकड़सुंघवा (Lakadsunghwa) के डर की शुरुआत 90 के दशक में हो गई थी. बिहार-पूर्वांचल में इसके खौफ के चलते बच्चों के अकेले बाहर जाने पर पाबंदी थी. कहा गया कि ये एक गैंग था बच्चों को बेहोश कर ले जाता था. इसी तरह से भारत 'चोटी कटवा' 2017 में फैली एक अफवाह थी, जिसमें महिलाओं की चोटी रहस्यमयी तरीके से कट जाती थी. इसके पीछे शरारती तत्वों की हरकतें थीं. यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में महिलाओं की चोटी कटने की खबरें आई थीं. करीब 35 साल बाद जब खूनी गिलहरी की खबर आई तो लोग हैरान रह गए.

