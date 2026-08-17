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PAK-तुर्किये के साथ समझौता भी सऊदी को नहीं बचा पाया, हूतियों ने लाल सागर में उड़ा दिए मिलिट्री जहाज और नाव

Houthi Rebel Attacks on Saudi Military: PAK-तुर्किये के साथ किया गया त्रि-पक्षीय रक्षा समझौता भी सऊदी अरब को बचा नहीं पा रहा है. यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर में बड़ा हमला करके सऊदी अरब के मिलिट्री जहाज और नावों को उड़ा दिया. उसने सऊदी अरब के असलहों से भरे एक सैन्य अड्डे को भी बर्बाद कर दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 17, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:22 PM IST
PAK-तुर्किये के साथ समझौता भी सऊदी को नहीं बचा पाया, हूतियों ने लाल सागर में उड़ा दिए मिलिट्री जहाज और नाव

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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