/PAK-तुर्किये के साथ समझौता भी सऊदी को नहीं बचा पाया, हूतियों ने लाल सागर में उड़ा दिए मिलिट्री जहाज और नाव

Houthi Rebel Attacks on Saudi Military Ships and Boats: ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमले से बचने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्किये के साथ त्रि-पक्षीय रक्षा समझौता किया. इसके बावजूद यह समझौता सऊदी को अटैक से नहीं बचा पाया. यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में दक्षिण-पश्चिमी बंदरगाह शहर मोचा के पास हमला कर दिया. हूतियों ने सऊदी अरब के एक मिलिट्री लैंडिंग शिप और चार एस्कॉर्ट नावों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया. इसकी वजह से लैंडिंग शिप में आग लग गई, जबकि साथ चल रही कुछ नावें डूब गईं.
हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सरी ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी. सरी ने कहा कि यह हमला कई बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया. हमला एकदम सटीक था, जिसने सऊदी अरब के जहाजों और नावों को बर्बाद कर दिया.
याह्या सरी ने कहा कि हूती मिलिट्री ने सोमवार को यमन के उत्तर-पूर्वी प्रांत मारिब सऊदी सेना की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों के डिपो को भी कई ड्रोन से टारगेट किया. इस हमले की वजह से असलहों से भरे डिपो में भयानक आग लग गई और सऊदी के सारे हथियार बर्बाद हो गए.
बताते चलें कि यमन में पिछले कई वर्षों से गृह यु्द्ध चल रहा है. उसके एक बड़े हिस्से पर शिया हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है. वहीं सऊदी अरब से लगने वाले इलाकों पर वहां की अधिकृत सरकार का शासन है. इस सरकार को सऊदी अरब भी सपोर्ट करता है. उसकी मदद के लिए सऊदी अरब ने यमन के भीतर कई सैन्य अड्डे बना रखे हैं. जहां से वह हूती विद्रोहियों को निशाना बनाता है.
अब हूती विद्रोही भी लगातार सऊदी अरब को टारगेट कर हमले कर रहे हैं. वे न केवल सऊदी अरब की मुख्य भूमि पर ड्रोन और मिसाइलों से वार कर रहे हैं बल्कि यमन में बने उसके सैन्य अड्डों और लाल सागर से गुजरने वाले उसके जहाजों पर भी अटैक कर रहे हैं. उसने बाब अल-मंदेब स्ट्रेट पर अपना प्रभावी नियंत्रण भी बना रखा है, जहां से दुनिया का बड़ा व्यापार होता है. यह दुनिया का प्रमुख संकरा समुद्री रास्ता है.
इसी स्ट्रेट के पास मोचा नाम का बंदरगाह है, जहां से सऊदी अरब अपने तेल और हथियारों की सप्लाई करता है. हूती विद्रोही इस बंदरगाह को भी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं. उन्होंने 9 अगस्त को मोचा के आसपास लगातार हमले करके बंदरगाह को काफी नुकसान पहुंचाया. जिसमें कई लोगों की जान गई. हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे सऊदी सेना को जमीन और समुद्र में निशाना बनाना जारी रखेंगे.