/PAK-तुर्किये के साथ समझौता भी सऊदी को नहीं बचा पाया, हूतियों ने लाल सागर में उड़ा दिए मिलिट्री जहाज और नाव

Houthi Rebel Attacks on Saudi Military Ships and Boats: ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमले से बचने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्किये के साथ त्रि-पक्षीय रक्षा समझौता किया. इसके बावजूद यह समझौता सऊदी को अटैक से नहीं बचा पाया. यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में दक्षिण-पश्चिमी बंदरगाह शहर मोचा के पास हमला कर दिया. हूतियों ने सऊदी अरब के एक मिलिट्री लैंडिंग शिप और चार एस्कॉर्ट नावों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया. इसकी वजह से लैंडिंग शिप में आग लग गई, जबकि साथ चल रही कुछ नावें डूब गईं.