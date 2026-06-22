भारत में अवैध मस्जिदों पर हो रही कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पेट में दर्द उठा है और उन्होंने भारत को धमकी तक दे डाली. लेकिन जब पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाया तो अब खुद जरदारी की अवाम पानी पी पी कर अपने हुक्मरानों को कोस रही है. पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है. अपने घर में भले ही आग लगी हो, लेकिन भारत की खुशहाली से जलने और मातम मनाने से पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटता और एक बार फिर काशी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर पाकिस्तान अपने जहरीले प्रोपेगेंडा पर उतर आया है. पाकिस्तान के सद्रे जम्हूरिया यानि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने योगी के एक्शन पर अपना बेतुका बयान दिया है.
पाकिस्तानी राष्ट्रपति के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कहा गया है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण और उन्हें दी जा रही कथित धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिनमें मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, जिसे लगभग 1,000 वर्ष पुरानी मस्जिद बताया गया है.
सोचिए एक मुल्क का राष्ट्रपति, जिसके अपने घर को दाने-पानी और इज्जत नसीब नहीं हो रही, उसे भारत के मुसलमानों और मस्जिदों की ऐसी फिक्र क्यों है. ये समझने के लिए जरदारी मियां के बयान की अगली किस्त जान लीजिए, जिससे इस नौटंकी का सारा माजरा आपको समझ आ जाएगा. दरअसल बयान में आगे धमकी दी गई है. आसिफ अली जरदारी ने भारत से ऐसे कदमों को तुरंत रोकने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इस प्रकार की कार्रवाई भारत के विघटन और स्थायी अराजकता का कारण बन सकती हैं. उन्होंने इन कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों और साझा सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया.
कमाल की बात है कि जिस मुल्क में खुद मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना बैठा हो, वहां के प्रेसिडेंट भारत के मुसलमानों की फिक्र में धुआं हो रहे हैं. पाकिस्तान का असली चेहरा भी हम बेनकाब करेंगे. लेकिन पहले जरदारी मियां के बयान पर भारत ने तो तमाचा लगाया है, उसे जान लीजिए.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जरदारी की उलजलूल बातों पर दो टूक कहा, 'भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की गई निराधार टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है. किसी भी स्थिति में उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार या औचित्य नहीं है. पाकिस्तान के मानवाधिकारों से जुड़े अत्यंत खराब रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से हास्यास्पद हैं, जो स्वयं वैश्विक स्तर पर चर्चा और आलोचना का विषय रहा है. अलग-अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उन्हें पीड़ित करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है.
दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क होते हुए भी अहमदिया मुसलमानों पर किस हद तक अत्याचार करता है. यहां तक कि उनकी मस्जिदों पर भी पाकिस्तान की सरकारें बुलडोजर चलाने से पीछे नही हैं. पिछले कुछ महीनों के आंकड़े बताते हैं कि
इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची से लेकर बहावलपुर तक में मस्जिदों को गिराया गया.
पाकिस्तान में करीब 400 से 500 मस्जिदों को मिट्टी में मिलाया गया.
पंजाब प्रांत के बहावलनगर जिले में अहमदिया समुदाय की करीब 50 साल पुरानी इबादतगाह को ध्वस्त किया गया.
ये कार्रवाई कथित तौर पर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) जैसे कट्टर इस्लामी ग्रुप्स के दबाव में हुई थी.
यहां तक की बकरीद के मौके पर भी पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को त्योहार मनाने और नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी. ये पाबंदी सिर्फ सार्वजनिक जगहों, मस्जिदों और इबादतगाहों में ईद मनाने में नहीं लगी है बल्कि ऐलान किया गया था कि अहमदिया समुदाय घर के अंदर भी नमाज और कुर्बानी नहीं करे.
यानि जिस पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क होने का घमंड है, वहां भी अल्लाह को लेकर मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है और जब ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति भारत के मुसलमानों और मस्जिदों की बात करे तो हंसी तो आएगी ही.