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खुद के गिरेबान में झांके पाकिस्तान, दुनिया जानती है अहमदिया मुसलमानों पर जुल्म की कहानी

Pakistan: बकरीद के मौके पर भी पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को त्योहार मनाने और नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी. ये पाबंदी सिर्फ सार्वजनिक जगहों, मस्जिदों और इबादतगाहों में ईद मनाने में नहीं लगी है बल्कि ऐलान किया गया था कि अहमदिया समुदाय घर के अंदर भी नमाज और कुर्बानी नहीं करे.

Written ByRachit Kumar
Published: Jun 22, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:12 PM IST
खुद के गिरेबान में झांके पाकिस्तान, दुनिया जानती है अहमदिया मुसलमानों पर जुल्म की कहानी

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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