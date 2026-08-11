/पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर एक्शन! चरपंथियों के दबाव में हटाया गया अहमदिया अधिकारी; मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता

Pakistan News: पाकिस्तान में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिनके कारण दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है. हाल में चरपंथियों के दबाव में एक बड़े पद पर बैठे अधिकारी का तबादला केवल इसलिए किया गया, क्योंकि वह अल्पसंख्यक अहमदिया मुस्लिम समाज से आता था. इस घटना ने लोगों को हैरान किया है.
इस जानकारी के सामने आने के बाद मानवाधिकार संगठनों ने धार्मिक पहचान के आधार पर भेद करने की कार्रवाई की सख्त शब्दों में निंदा की है. पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया कि ये कदम कट्टरपंथियों के सोचे समझे कैंपेन के बाद उठाया गया. इस ट्रांसफर को लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है.
यूके में मौजूद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी ने एक गहरी चिंता जताई है और पूरी घटना का ब्योरा दिया है. कमेटी की ओर से कहा गया कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी (पीएलआरए) ने चिनियट जिले के लालियान में नगमान अहमद को असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स (एडीएलआर) के तौर पर पोस्ट किया था.
आगे कहा कि कट्टरपंथी ग्रुप खत्म-ए-नबुव्वत ऑर्गनाइजेशन से जुड़े लोगों ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया. बार-बार उन्हें कादियानी कहा और अधिकारियों से उन्हें लालियन से हटाने की मांग की. इन मांगों के आगे झुकते हुए अधिकारी को हटा दिया गया.
मानवाधिकार संगठन के अनुसार, 8 अगस्त को अधिकारियों ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर नगमान अहमद को तुरंत पीएलआरए हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया. इसी आदेश में कहा गया था कि एक और अधिकारी को लालियन असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड्स पद का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया.
इस पूरे मामले पर आईएचआरसी ने कहा कि उसमें यह नहीं बताया गया कि अहमद को हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का निर्देश क्यों दिया गया. हालांकि, ये जरूर कहा कि यह फैसला उन्हें हटाने की मांग को लेकर उठे अभियान के बाद लिया गया. इस ट्रांसफर को उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोगों ने इसे अपनी कोशिशों का नतीजा बताया और जश्न मनाया.
गौरतलब है कि इस प्रकरण को लेकर आईएचआरसी ने संयुक्त राष्ट्र, यूएन के विशेष प्रतिवेदकों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और लोकतांत्रित सरकारों से एक अपील की है कि वे पाकिस्तान में अहमदिया लोगों के बिगड़ते हालात पर करीब से नजर रखें और पाकिस्तान सरकार परअंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दबाव डालें, जिसमें बिना किसी भेदभाव के लोगों के धर्म की रक्षा हो सके. (इनपुट- आईएएनएस)