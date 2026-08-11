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पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर एक्शन! चरपंथियों के दबाव में हटाया गया अहमदिया अधिकारी; मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता

पाकिस्तान में एक अहमदिया समुदाय से आने वाले अधिकारी का ट्रांसफर केवल इसलिए कर दिया गया, क्योंकि वह अल्पसंख्यक समाज से आता था. अब इस मामले का संज्ञान अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने लिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 11, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:43 PM IST
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर एक्शन! चरपंथियों के दबाव में हटाया गया अहमदिया अधिकारी; मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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