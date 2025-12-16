Advertisement
इंशाअल्लाह, हम खुशी-खुशी वापस लौटेंगे... अहमद का पहला बयान वायरल, मां से की खास गुजारिश

Ahmed Al Ahmed: ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच हुए हमले के हीरो अहमद-अल-अहमद का पहला बयान सामने आया है. जिसमें वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं और मां से भी एक खास अपील कर रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:11 AM IST
Bondi Beach Attack: सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई खौफनाक आतंकी घटना के हीरो अहमद-अल-अहमद को सारी दुनिया सलाम कर रही है. हमले के दौरान जिस तरह अहमद ने आतंकवादी को जाकर दबोचा, वो वाकई हिम्मत वाला काम है. अहमद जख्मी हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इलाज के दौरान अहमद का पहला बयान सामने आया है. जिसमें वो भगवान का शुक्रिया अदा करे रहे हैं. 

सीरिया में जन्मे और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अहमद अल अहमद का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे TRT के जरिए सबटाइल किया गया है. वीडियो में अहमद कहते हैं,'मैं सभी की कोशिशों की  सराहना करता हूं. अल्लाह आप सभी को इसका सवाब दे और आपको खुशहाल रखे. इंशाअल्लाह, हम खुशी-खुशी आपके पास लौटेंगे. आपकी कोशिशों के लिए शुक्रिया. मैं एक बहुत कठिन दौर से गुजरा, यह सिर्फ अल्लाह ही जानता है. हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र है. मैं अपनी मां जो मेरी आंखों का तारा हैं, से मेरे लिए दुआ करने की गुजारिश करता हूं. मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी मां.'

मेरा बेटा हीरो है...

इससे पहले अहमद के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था,'मेरा बेटा हीरो है, वह पुलिस में था, उसके अंदर लोगों की रक्षा करने का जज्बा है.' अहमद के पिता ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि वो फल बेचते हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब मेरे बेटे ने लोगों को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उसकी अंतरआत्मा ने आतंकवादी से हथियार छीनने के लिए प्रेरित किया.

यह भी पढ़ें: सिडनी बीच पर हमलावर को दबोचकर छीनी थी बंदूक, ऑस्ट्रेलिया के 'रखवाले' पर पैसों की बारिश

ट्रंप ने भी की अहमद की तारीफ

अहमद अल अहमद को सारी दुनिया सलाम कर रही है. खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंतनी अल्बनीज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ की है. ट्रंप ने अहमद को लेकर कहा कि हकीकत में वह बहुत ही बहादुर व्यक्ति है, जिसने हमलावरों में से एक पर सीधा हमला किया और कई जानें बचाईं.

कब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला

याद रहे कि रविवार को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी हनुक्का उत्सव के दौरान पिता-पुत्र के जरिए किए गए भयानक हमले में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं. निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाने वाले पिता (साजिद अकरम), पुत्र (नवीद अकरम) के तौर पर हुई है. हमले के दौरान अहमद गाड़ियों के बीच से दौड़ता हुआ आतंकवादी के पास गया और उसे पीछे से पकड़ लिया. हमलावर का सामना करने और उसे भगाने के उनके इस साहसी कार्य का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

