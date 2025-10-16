DNA: रूस किस मकसद से गए ट्रंप के खास, पुतिन से बढ़ा रहे नजदीकियां; क्या मिडिल ईस्ट में हो सकती है मॉस्को की री-एंट्री!

DNA: रूस की राजधानी मॉस्को में आज सीरियाई राष्ट्रपति अहमद-अल-शारा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई. अहमद-अल-शारा बतौर स्टेट गेस्ट रूस पहुंचे हैं. रूस और सीरिया के संबंधों को दोबारा आगे बढ़ाना इस मुलाकात का मकसद बताया जा रहा है. रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन और अहमद की मीटिंग में सीरिया के उन सैन्य बेसों को लेकर भी बातचीत हुई है जहां रूस की फौजी तैनाती रही है. मॉस्को में जब-जब कोई बड़ी हलचल होती है तो उसकी गूंज यूरोप और अमेरिका तक सुनाई देती है. पुतिन और अहमद शारा की मुलाकात के बाद भी ऐसा ही हुआ है. पुतिन और अहमद-अल-शारा की इस मुलाकात से पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका चौंक गया है.

बता दें इससे पहले 14 मई को सऊदी अरब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने अहमद-अल-शारा से मुलाकात की थी. तब ट्रंप ने दावा भी किया था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव दोबारा स्थापित हो गया है लेकिन 5 ही महीनों के अंदर अहमद-अल-शारा और पुतिन मिल रहे हैं. इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि एक आतंकी को मान्यता देने का खतरा उठाकर जो प्लान ट्रंप ने बनाया था उसकी एक्सपाइरी सिर्फ 5 महीने थी. पुतिन ने 5 ही महीनों के अंदर डोनॉल्ड ट्रंप के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है.

क्या ट्रंप की हुई कूटनीतिक हार?

पुतिन और अहमद अल शारा की इस मुलाकात को जानकार अमेरिका की कूटनीतिक हार भी कह रहे हैं. पुतिन और अहमद-अल-शारा पहली बार मिल रहे हैं और पहली ही मुलाकात में रूस के सैन्य अड्डों पर बातचीत ये संकेत देती है कि पुतिन का इरादा सीरिया में सैन्य मौजूदगी बढ़ाना है. फिलहाल सीरिया में रूस के तीन सैन्य अड्डे हैं. पहला बेस माइमिम में है जहां रूस की एयरफोर्स तैनात है. रूस का दूसरा सैन्य बेस तारतस में है यहां रूस की नेवी मौजूद है और रूस का तीसरा सैन्य बेस कमीशली में है जहां रूस की स्पेशल फोर्सेज की तैनाती बताई जाती है.

सीरिया में अमेरिका के भी दो सैन्य अड्डे हैं लेकिन रूस के मुकाबले इन सैन्य अड्डों का आकार काफी छोटा है. अगर पुतिन ने सीरिया में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई तो इससे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती मिलेगी बल्कि अमेरिका के मित्र देश और सीरिया से बॉर्डर साझा करने वाले इजरायल के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी. अब आप सोच रहे होंगे आखिर इजरायल से पुतिन को क्या दिक्कत है तो इस मुद्दे को समझने के लिए आपको वर्ष 2025 में यूक्रेन युद्ध से जुड़े कुछ तथ्यों पर नजर डालनी चाहिए.

नेतन्याहू की भी बढ़ेगी मुश्किलें

इस साल जनवरी के महीने में इजरायल ने यूक्रेन को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दी थीं. जनवरी के ही महीने से इजरायल की कुछ कंपनियां लगातार यूक्रेनी फौज के लिए तोप के गोले भी सप्लाई कर रही हैं. यूक्रेन को ड्रोन निष्क्रिय करने वाली तकनीक और उपकरण भी इजरायली कंपनियों से ही मिले हैं. अगर सीरिया में रूस की सैन्य मौजूदगी बढ़ी तो ये नेतन्याहू के लिए एक ऐसा प्रेशर प्वाइंट बनेगा जो इजरायल को यूक्रेन की सैन्य मदद करने से रोक सकता है.

इस बीच, अहमद-अल-शारा के आतंकी गुट ने इसी वर्ष सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर-अल-असद का तख्तापलट किया था. तख्तापलट के बाद रूस ने असद को राजनीतिक शरण दी है. असद के परस्पर विरोधी भी रूस से हाथ मिलाने के लिए मॉस्को आ गए हैं. पुतिन की कूटनीति के बारे में एक पंक्ति हमेशा कही और लिखी जाती है. जानकार कहते हैं कि पुतिन पहले विरोधी के दांव चलने का इंतजार करते हैं और फिर ऐसी बिसात बिछाते हैं जो विरोधी को पूरी तरह चित कर देती है. अहमद-अल-शारा को अपने खेमे में लाकर पुतिन ने एक बार फिर अपनी कूटनीति की काबलियत को साबित कर दिया है.