आज पूरी दुनिया बड़ी तेजी से AI की गिरफ्त में आ रही है. यह तकनीक पलक झपकते ही हर सवाल का जवाब दे देती है. घंटों का मुश्किल काम सेकेंडों में निपटा देती है. लेकिन, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक ताजा स्टडी में खुलासा हुआ है कि जिस AI से लोग अपनी जिंदगी आसान बना रहे थे, उसी से खूंखार आतंकी अब बारूद का फॉर्मूला सीख रहे हैं. आतंकी संगठन बोको हराम बाकायदा AI के सेफ्टी फिल्टर तोड़ रहा है. वे चैटबॉट्स से सीधे पूछ रहे हैं कि बम कैसे बनाएं और हमले कैसे प्लान करें.
अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह स्टडी बोको हराम के दो बड़े गुटों के 27 पुराने आतंकियों से बातचीत पर तैयार की गई है. इन गुटों के नाम इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) और जमात अहल अस-सुन्नाह लिद-दावाह वल-जिहाद (JAS) हैं. इन पूर्व आतंकियों ने खुद रिसर्चर्स को बताया कि वे आतंकी हमलों के लिए AI का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे. उन्होंने चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ग्रोक, मेटा एआई और डीपसीक जैसे टूल्स से जमकर मदद ली.
रिसर्च बताती है कि यह किसी एक-दो आतंकियों की मनमानी नहीं थी. इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी. पूर्व आतंकियों के मुताबिक, पूर्वोत्तर नाइजीरिया में ISWAP के ठिकानों पर बड़े कमांडरों को AI चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी गई.
आतंकियों को लैपटॉप और प्रोजेक्टर वाले कमरों में बैठाया जाता था. वहां उन्हें सिखाया गया कि चैटबॉट्स से अपनी बात कैसे मनवानी है और उनके सेफ्टी नियमों को कैसे चकमा देना है.
एक पूर्व कमांडर ने बताया 'बाहर से गोरे लोग आए थे. उन्होंने हमारे बड़े लोगों को एक कमरे में जुटाया और बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से सब समझाया.' रिपोर्ट के मुताबिक, इन ट्रेनर्स ने आतंकियों को खास प्राइवेसी और सुरक्षा वाले लैपटॉप दिए. साथ ही कई बड़े AI प्लेटफॉर्म्स के पेड सब्सक्रिप्शन भी खरीद कर दिए.
स्टडी के मुताबिक, इन आतंकी गुटों ने बाकायदा अपनी अलग AI टीम बना रखी थी. इस टीम में इंजीनियर, हथियार एक्सपर्ट और बम बनाने वाले लोग शामिल थे. एक पूर्व कमांडर ने बताया कि सोलर पावर से चलने वाले एक कमरे में 23 लोगों की टीम बैठती थी. ये लोग लैपटॉप पर दिन-भर जानकारी जुटाते. फिर आसपास जमा बड़े कमांडरों को समझाते थे.
बम बनाते वक्त जहां भी पेंच फंसता, आतंकी तुरंत AI की मदद लेते. पूर्व कमांडर ने बताया, 'बस लिखो 'हाउ कैन आई बिल्ड अ बॉम्ब?' और वो सब बता देता है. यह बिल्कुल इंसानी रोबोट जैसा है. हमने इसका खूब इस्तेमाल किया.' एक दूसरे आतंकी ने तो यहां तक कहा, 'ऊपर वाले ने हमारी मदद की है, अब AI भी करेगा.'
कैम्ब्रिज स्टडी की लेखक एंटोनिया जूलिच ने अल जजीरा से बात की. उन्होंने बताया कि आतंकी चैटबॉट्स को पहले बताते थे कि उनके पास क्या-क्या सामान मौजूद है. फिर काम अटकने पर आगे की तरकीब पूछते थे. इससे AI उन्हें कोई किताबी ज्ञान देने के बजाय, उनके पास मौजूद बारूद और पुर्जों के हिसाब से सटीक तरीका बता देता था. इतना ही नहीं, बाजार में मिलने वाले आम ड्रोन्स में विस्फोटक कैसे फिट करें और उन्हें बम गिराने लायक कैसे बनाएं, यह जुगाड़ भी आतंकियों ने AI से ही सीखा.
एक पूर्व आतंकी ने हैरान करने वाला किस्सा बताया. एक आतंकी छाती पर बॉडी-कैमरा लगाकर मुठभेड़ में उतरा. वह सीधे अपने बेस पर वीडियो भेज रहा था. वहां बैठे कमांडर ने वह वीडियो ChatGPT पर अपलोड कर दिया. फिर चैटबॉट से पूरे हालात का जायजा लिया. इसके बाद मोर्चे पर लड़ रहे आतंकियों को नए निर्देश दिए गए. इतना ही नहीं, जब आतंकियों के हाथ नए हथियार लगते, तब भी वे AI की शरण में जाते. एक बार कमांडरों ने नए हथियारों को चलाने का तरीका पूछा. इस पर उनके AI एक्सपर्ट ने सीधा कहा 'ग्रोक (Grok) से पूछ लो.'
हैरानी की बात तो यह है कि आतंकी हमला करने के बाद भी AI का पीछा नहीं छोड़ते थे. पूर्व लड़ाकों ने बताया कि जब कोई मिशन फेल हो जाता, तो वे चैटबॉट के पास जाते. वे सिस्टम को अपनी पूरी रणनीति बताते और सीधे पूछते कि आखिर गलती कहां हुई. इतना ही नहीं, वे हमले के वीडियो अपलोड कर देते थे. फिर AI से मिलने वाले सुझावों के आधार पर अगली साजिश का प्लान बदलते थे.
कैम्ब्रिज की यह रिसर्च मुख्य रूप से 2023 और 2024 के दौरान की है. रिसर्चर एंटोनिया जूलिच का मानना है कि यह स्थिति बेहद डरावनी है. वजह साफ है, तब से लेकर अब तक AI तकनीक पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और तेज हो चुकी है.
इस खुलासे के बाद AI की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है. AI कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने बड़ी अपील की है. उनका कहना है कि कंपनियों को बहुत ज्यादा एडवांस मॉडल्स बनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी करनी चाहिए, ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का समय मिल सके. उन्होंने सख्त सुरक्षा नियमों और स्वतंत्र जांच की भी मांग की है. वहीं दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच बिल्कुल अलग है. उनका तर्क है कि अमेरिकी कंपनियों पर कड़े नियमों की बेड़ियां नहीं लगानी चाहिए. उन्हें नई तकनीक बनाने की पूरी छूट मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया में उनका दबदबा बना रहे.