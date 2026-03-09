Anthropic और पेंटागन की भिड़ंत... AI कंपनी ने क्यों ट्रंप सरकार पर ठोका मुकदमा? जानिए पूरा विवाद

Anthropic Vs Pentagon: अमेरिका की दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी Anthropic ने कुछ ऐसा किया है, जिसकी चर्चा केवल यूएस नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में हो रही है. इस एआई कंपनी ने ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. एआई कंपनी का दावा कि है ट्रंप प्रशासन ने उसे गलत तरीके से सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया है.

कंपनी के न्यायालय की शरण में जाते ही, अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और रक्षा कॉन्ट्रैक्टर्स को Anthropic की सभी एआई तकनीक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद एक बड़ा बवाल होने की संभावना है. उधर, एआई कंपनी Anthropic का कहना है कि सरकार का यह फैसला बिना किसी सही प्रक्रिया के लिया गया है. कंपनी ने माना कि इस फैसले के कारण काफी नुकसान हो सकता है.

अदालत से कंपनी की मांग

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका की इस एआई कंपनी ने अदालत से मांग करते हुए कहा कि सरकार का यह आदेश रद्द किया जाना चाहिए. बता दें कि पूरा विवाद एआई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर शुरू हुआ था. कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि अमेरिका का रक्षा विभाग Anthropic के एआई मॉडल Claude का प्रयोग कई सरकारी और सैन्य कामों के लिए करना चाहता था. हालांकि, इसको लेकर कंपनी की ओर से कुछ शर्तें रख दी गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ईरान को मिला नया लीडर, फैसले से खुश नहीं ट्रंप, अब किस दिशा में जाएगी जंग?

कंपनी ने रखी थी ये शर्त

कंपनी की ओर से स्पष्ट किया गया था कि उसकी एआई तकनीक का इस्तेमाल देश के नागरिकों की निगरानी के लिए नहीं किया जा सकता है. कंपनी इस बात से भी पीछे हट रही थी कि उसके एआई मॉडल का प्रयोग ऐसे हथियारों के लिए हो, जो बिना किसी इंसान के हमला के लिए बनाए गए हों.

हालांकि, कंपनी की ये शर्तें सरकार को स्वीकार नहीं थीं. इसी साल फरवरी में एआई कंपनी को सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया गया. इसका अर्थ होता है कि अमेरिकी सरकारी सिस्टम में इसको सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाएगा.

क्या होता है सप्लाई चेन रिस्क?

सप्लाई चेन रिस्क के लेबल का असर यह है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या उससे जुड़े लोग इस कंपनी की सेवाओं के इस्तेमाल से बचते हैं. सरकार के इस फैसले के बाद कंपनी की एआई तकनीक हर उस जगह से हटा दी जाएगी, जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था. कंपनी का कहना है कि सरकार का यह फैसला एक सजा से कम नहीं है. आरोप लगाया कि सरकार यह कदम टेक कंपनियों को दबाव में लाने जैसा है.

यह भी पढ़ें: क्या बूंद-बूंद तेल के लिए तरसेगी दुनिया? ईरान का बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला, कंपनी ने तुरंत लागू किया ‘फोर्स मेज्योर’; जानिए इसका मतलब